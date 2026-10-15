Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Chỉ chưa đầy 10 phút, cơ quan CSGT đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến các chủ phương tiện vi phạm lỗi sau.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM đã đăng tải danh sách hơn 60 xe máy chạy ngược chiều trong 10 phút, bị lực lượng Công an ghi hình xử phạt.

Theo đó, thời gian qua, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM) đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi đi ngược chiều tại các tuyến đường phức tạp.

Đáng lo ngại là mặc dù mức phạt cao nhưng tình trạng xe máy vi phạm đi ngược chiều vẫn thường xuyên diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm, hành vi này gây hỗn loạn dòng xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao

Công an cho biết, bên cạnh việc xử phạt trực tiếp trên đường, Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí các Tổ công tác đẩy mạnh ghi hình xử phạt (phạt nguội) thông qua thiết bị nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát.

Đáng chú ý, sáng ngày 30/9, chỉ chưa đầy 10 phút, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 67 trường hợp vi phạm đi ngược chiều đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, TP.HCM.

Việc áp dụng hình thức ghi hình xử phạt không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác xử lý mà còn góp phần tạo sự công bằng, tránh tình trạng đối phó lực lượng chức năng. Người vi phạm dù không bị CSGT dừng xe xử lý trực tiếp vẫn phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình khi hình ảnh vi phạm đã được lưu lại rõ ràng.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 7 và điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Quy định này trừ hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều gây tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.