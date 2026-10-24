Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Phụ cấp, thù lao sản xuất được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Đơn vị sự nghiệp công lập của bà Dương Vy Thảo (Cần Thơ) tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3) có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng tháng, đơn vị trả phụ cấp, thù lao sản xuất cho cán bộ trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý dựa trên báo cáo kết quả công việc cụ thể của từng cá nhân.

Bà Thảo hỏi, các khoản chi phụ cấp, thù lao sản xuất nêu trên có được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của đơn vị hay không?

Về vấn đề này, Thuế thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 9, khoản 1 khoản 8 Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

"Điều 9. Các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ quy định tại Điều 10 của Nghị định này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện tại các điểm a, b và c sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 05 triệu đồng trở lên. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng".

"Điều 10. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.

8. Chi cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật;

c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi; trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ lương dự phòng. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3), có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh khoản chi phụ cấp, thù lao sản xuất cho cán bộ trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý, thì khoản chi này được xem xét tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, quy định pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Đơn vị rà soát căn cứ xác định đối tượng, mức chi, điều kiện hưởng, thẩm quyền phê duyệt, hồ sơ và chứng từ thanh toán thực tế; đồng thời đối chiếu với quy định về cơ chế tự chủ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.



