12 tiếng trước concert, VIP vẫn ráo riết tìm vé BIGBANG: Có makeup, có lightstick, “ra sân mua vé” là niềm hy vọng cuối cùng

Càng sát giờ concert, không khí đu concert BIGBANG càng nóng lên. Nhiều người vẫn nuôi hy vọng tìm được những tấm vé cuối cùng với giá cả hợp lý.

Chỉ còn hơn 10 tiếng nữa, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ đón hàng chục nghìn người hâm mộ đến với concert BIGBANG. Trên mạng xã hội, không khí trước giờ G cũng nóng lên từng giờ, nhưng với một bộ phận V.I.P (tên fandom của BIGBANG), cuộc chuẩn bị cho đêm nhạc vẫn chưa thể bắt đầu theo cách trọn vẹn nhất: Họ vẫn chưa có vé!

Các thành viên BIGBANG đã có mặt tại Hà Nội vào đêm qua - ngày 23/10 (Ảnh: Đi soi sao đi)

Video: BIGBANG di chuyển tới nơi lưu trú sau khi hạ cánh (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Sát giờ G vẫn săn vé, người tính mua vé pass, người quyết ra sân chờ cơ hội

Hai đêm concert BIGBANG tại Hà Nội diễn ra ngày 24 và 25/10, là màn trở lại của nhóm nhạc Hàn Quốc sau 9 năm với chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm hoạt động. Sức nóng của sự kiện đã được thể hiện ngay từ đợt mở bán đại chúng ngày 17/8, khi toàn bộ vé cho cả hai đêm diễn được bán hết sau hơn một giờ.

Thế nhưng, vé đã sold out không có nghĩa cuộc săn vé của người hâm mộ kết thúc. Càng sát ngày diễn, trên mạng xã hội vẫn xuất hiện những bài đăng tìm mua vé, hỏi kinh nghiệm giao dịch vé chuyển nhượng và rủ nhau đến sân Mỹ Đình với hy vọng tìm được cơ hội vào xem thần tượng biểu diễn.

Tình trạng nhiều fan BIGBANG lúc này: Có tất cả nhưng không có vé!

“Có chị em nào chưa có vé concert BIGBANG mà muốn ra sân mua không ạ. Em đã thất bại 3 lần giờ chỉ chờ ra sân thôi, mom nào cũng vậy cho em xin tín hiệu với ạ” - một fan BIGBANG bày tỏ.

Cụm từ “thất bại 3 lần” nhanh chóng cho thấy hành trình săn vé của người hâm mộ nhóm nhạc đã gian nan đến mức nào. Qua nhiều đợt mở bán, có người vẫn chưa thể chốt được chỗ ngồi mong muốn. Khi ngày diễn đã cận kề, việc tìm vé trực tiếp tại khu vực tổ chức trở thành phương án họ muốn thử, dù khả năng mua được vé tại sân chưa được bảo đảm.

Một số người hâm mộ lại công khai rủ mọi người đến SVĐ Mỹ Đình mua vé pass tại sân: “Mọi người ai cuối tuần này ra Mỹ Đình mua vé trực tiếp không? Tui đi có một mình à. Tui chỉ muốn mua vé hạng tầm 2 triệu đổ lại”.

Mức ngân sách khoảng 2 triệu đồng được nhắc đến không phải ngẫu nhiên. Theo bảng giá công bố, CAT 4 có giá 2 triệu đồng, trong khi CAT 5 có giá 1 triệu đồng. Với những người vẫn đang tìm vé vào phút chót, mức chi phí vừa túi tiền là một trong những điều kiện quan trọng để họ cân nhắc.

Ngoài ra nhiều người cũng phân vân về tình trạng scam vé và niềm vui được quẩy cùng idol: “Concert BIGBANG sắp tới nơi rồi mà tui vẫn chưa biết nên đu rào hay mua vé pass nữa. Sợ scam mà bỏ lỡ các anh thêm lần nữa cũng tiếc”.

Không khó để bắt gặp các bài đăng thế này trên MXH

Với các giao dịch vé chuyển nhượng, nỗi lo bị lừa cũng là vấn đề cần cân nhắc. Đơn vị phát hành vé cũng như truyền thông đều khuyến cáo khán giả kiểm tra kỹ thông tin vé và ưu tiên giao dịch qua chức năng chính thức của nền tảng bán vé, tránh mua từ nguồn không xác định hoặc chỉ nhận ảnh chụp mã QR.

Chưa có vé vẫn muốn đi makeup, tìm bạn đồng hành và mang lightstick đến Mỹ Đình

Điểm thú vị trong những bài đăng tìm vé BIGBANG là nhiều người đã tính đến chuyện chuẩn bị cho concert, dù tấm vé vẫn chưa nằm trong tay.

Một fan BIGBANG ở khu vực Hà Đông dù chưa có vé nhưng vẫn lên kế hoạch chi tiết rủ rê V.I.P đồng hành: “Mình ở Hà Đông, cũng không có vé. Nên mình muốn rủ một bạn nữ ra sân mua vé cùng, makeup và đi concert cùng nhau thì càng tốt”.

Với những người hâm mộ dành nhiều thời gian chờ đợi một đêm nhạc như thế này, chuyện chọn trang phục, trang điểm hay chuẩn bị lightstick vốn đã là một phần của trải nghiệm. Bởi vậy, ngay cả khi chưa biết chắc mình có vào được sân hay không, họ vẫn muốn chuẩn bị cho cuộc hẹn với BIGBANG.

“Ý là mình không mua đc vé concert BIGBANG nhưng thứ 7 mình vẫn muốn ra sân để hít chung bầu không khí với các anh và các bạn! Ai lập team đi không ạ?” - một fan nhiệt huyết hào hứng.

Những lời rủ rê như vậy cho thấy mục tiêu của một số người không còn gói gọn trong việc tìm được chỗ ngồi hay vị trí đứng bên trong sân vận động. Họ muốn đến gần không khí của sự kiện, gặp những người có cùng sở thích và chia sẻ cảm giác chờ đợi thần tượng, kể cả khi chưa thể chắc chắn mình sẽ được xem trọn vẹn đêm diễn.

(Ảnh chụp màn hình)