Tuyên bố "gây bão" của Jensen Huang: AI đã biến 1 tỷ người thành lập trình viên như thế nào?

Trong một cuộc trò chuyện với Lex Fridman, CEO NVIDIA Jensen Huang đã đưa ra nhận định thay vì cướp đi công việc, AI đang nâng tầm mọi ngành nghề, biến hàng tỷ lao động từ những người làm công việc chân tay thành những "kiến trúc sư" phần mềm thực thụ.

Khi định nghĩa về "lập trình viên" được viết lại

Khi Lex Fridman đặt câu hỏi liệu số lượng lập trình viên trên thế giới sẽ tăng lên hay giảm xuống trong tương lai, câu trả lời từ người đứng đầu NVIDIA đã mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới. Jensen Huang khẳng định rằng số lượng kỹ sư phần mềm tại NVIDIA sẽ tiếp tục tăng trưởng chứ không hề suy giảm.

Lý do rất đơn giản, mục đích của một kỹ sư phần mềm và việc gõ code có mối liên hệ với nhau, nhưng chúng không phải là một. "Tôi muốn các kỹ sư phần mềm của mình giải quyết vấn đề. Tôi không quan tâm họ đã viết ra bao nhiêu dòng code." Jensen Huang nhấn mạnh.

Jensen Huang trả lời Lex Fridman trong podcast mới đây (Ảnh: GeniusThinking)

Theo ông, định nghĩa về lập trình hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Lập trình không còn là việc cặm cụi viết từng câu lệnh thủ công, mà là việc đưa ra các thông số kỹ thuật (specification) và thậm chí là thiết kế kiến trúc cho phần mềm mà bạn muốn xây dựng. Câu hỏi đặt ra là: Có bao nhiêu người có thể làm được điều đó?

Khi mọi ngành nghề đều được "siêu năng lực hóa"

Chính sự thay đổi trong định nghĩa này là chìa khóa tạo ra cuộc cách mạng quy mô lớn. Khi việc giao tiếp với máy tính trở nên tự nhiên hơn thông qua ngôn ngữ đời sống, số lượng người có khả năng "ra lệnh cho máy tính xây dựng sản phẩm" sẽ bùng nổ mạnh mẽ.

"Tôi nghĩ con số đó vừa vọt từ 30 triệu lên… có lẽ là 1 tỷ người," Jensen Huang dự báo. "Trong tương lai, mọi thợ mộc đều sẽ là một lập trình viên - chỉ có điều, một người thợ mộc kết hợp với AI giờ đây sẽ đồng thời là một kiến trúc sư. Họ vừa gia tăng giá trị cho khách hàng, vừa mở rộng biên độ công việc của chính mình."

CEO NVIDIA cho rằng trong tương lai, mọi thợ mộc đều sẽ là một lập trình viên (Ảnh: ASAC)

Tư duy này không chỉ bó hẹp trong ngành xây dựng. Theo CEO NVIDIA, mọi ngành nghề từ kế toán, tài chính cho đến các dịch vụ thủ công đều sẽ được nâng tầm. Một kế toán viên giờ đây có thể đồng thời đóng vai trò là một nhà phân tích hay cố vấn tài chính sắc bén nhờ sự hỗ trợ của AI.

Chính vì vậy, Huang dùng một từ rất mạnh để mô tả cảm xúc của ông nếu bản thân ở vị trí của những người lao động truyền thống: "Nếu tôi là một người thợ mộc hay một thợ sửa ống nước khi nhìn thấy sự bùng nổ của AI, tôi sẽ vô cùng phấn khích và tận dụng triệt để những điều tuyệt vời mà nó có thể mang lại - cho khách hàng của mình."

Tương lai nào cho thị trường lao động công nghệ?

Góc nhìn của Jensen Huang mang đến một liều "thuốc an thần" cho thị trường lao động trong bối cảnh làn sóng sa thải vì AI đang lan rộng ở nhiều tập đoàn lớn. Thay vì thay thế hoàn toàn con người, AI đang san phẳng các rào cản kỹ thuật phức tạp, trao cho hàng tỷ người trên thế giới quyền năng điều khiển công nghệ để giải quyết các bài toán kinh doanh và sáng tạo chưa từng có.