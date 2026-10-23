Hé lộ hệ sinh thái TNI Group nơi con trai ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa giữ chức Phó Tổng: Có gì ngoài cà phê?

Ngoài cà phê và xuất nhập khẩu nông thủy sản, các doanh nghiệp gắn với hệ sinh thái TNI Group còn có những khoản đầu tư đáng chú ý trong lĩnh vực thực phẩm, bất động sản.

Từ hạt cà phê đến cuộc chơi đa ngành

Đặng Lê Trung Nguyên (sinh năm 1998), con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vừa được công bố giữ chức Phó Tổng Giám đốc TNI Group.

TNI Group có tiền thân là Trung Nguyen International, thành lập năm 2008, gắn với hoạt động kinh doanh cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ và rời hoạt động điều hành tại Trung Nguyên.

Theo thông tin giới thiệu trên website, hệ sinh thái TNI Corporation, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực thương mại - dịch vụ, sản xuất, công nghệ và đầu tư gồm các đơn vị trực như King Coffee, King Coffee Franchise, King Coffee RU, King Coffee CN, Việt Long Foods, TNI MEXCO và KINGFOODS RU.

Nổi bật nhất trong hệ sinh thái là thương hiệu cà phê King Coffee, ra mắt tại Mỹ vào tháng 10/2016, sau đó phát triển tại thị trường Việt Nam từ tháng 7/2017. Thông tin trên website, thương hiệu hiện có mặt tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các hoạt động gồm sản xuất, phân phối cà phê, phát triển cửa hàng và nhượng quyền.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH TNI King Coffee là pháp nhân gắn với thương hiệu này. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2016, ban đầu mang tên Công ty TNHH MTV TNI, với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Đến tháng 2/2020, vốn điều lệ được ghi nhận ở mức 500 tỷ đồng. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là chủ sở hữu, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật.

Trong mảng cà phê, hệ sinh thái này còn phát triển King Coffee Franchise hoạt động trong mô hình nhượng quyền thương hiệu. Hoạt động tại nước ngoài được giới thiệu thông qua King Coffee RU tại Nga và King Coffee CN tại Trung Quốc.

Ở khâu sản xuất, thông tin doanh nghiệp công bố cho biết nhà máy Nam Tân Uyên có công suất hơn 9.000 tấn cà phê rang xay và 19.800 tấn cà phê hòa tan mỗi năm. Các sản phẩm được định hướng phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó có Mỹ và Trung Quốc

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, TNI MEXCO được giới thiệu là đơn vị kinh doanh thương mại quốc tế, tập trung vào các mặt hàng như cà phê, trà, ca cao, cá ngừ, hải sản tươi sống và đông lạnh, hạt điều, trái cây và đồ ăn vặt.

Ngoài ra, KINGFOODS RU được giới thiệu là đơn vị hoạt động tại thị trường Nga, tập trung phân phối và phát triển các sản phẩm cà phê, nông sản Việt Nam.

Ngoài ra, hệ sinh thái của TNI còn mở rộng sang chế biến và phân phối thực phẩm với các món như chả giò, nem nướng, thịt ướp sẵn… thông qua CTCP Việt Long Sài Gòn (Việt Long Foods). Doanh nghiệp này thành lập năm 2006, do ông Lê Hoàng Văn (anh trai bà Lê Hoàng Diệp Thảo) giữ vai trò Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật.

3 doanh nghiệp bất động sản đáng chú ý

Ngoài cà phê và thực phẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn xuất hiện trong vai trò điều hành tại một số doanh nghiệp bất động sản.

Cuối tháng 7, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và Tài chính Bất động sản Tương Lai, thay bà Lê Thị Cẩm Tú.

Doanh nghiệp có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư B.Đ.S, thành lập năm 2016 với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông được ghi nhận tại thời điểm này gồm Công ty TNHH TNI Coffee góp 18 tỷ đồng, tương ứng 18% vốn điều lệ; bà Lê Thị Cẩm Tú góp 2 tỷ đồng, tương ứng 2%; và ông Đặng Lê Trung Nguyên góp 80 tỷ đồng, tương ứng 80% vốn điều lệ.

Ngoài ra, bà Thảo hiện cũng là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Park City, thành lập năm 2008.

Park City là chủ đầu tư dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa chức năng Park City, có diện tích đất 49,5 ha dọc đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM.

Một doanh nghiệp khác mà bà Thảo là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Gardenia Center, thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 666 tỷ đồng. Ngoài kinh doanh bất động sản, Gardenia Center còn đăng ký các lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý.

Từ cà phê, nhượng quyền thương hiệu đến xuất nhập khẩu nông sản, chế biến thực phẩm và bất động sản, các doanh nghiệp liên quan đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc ông Đặng Lê Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc TNI Group đưa nhân sự thế hệ tiếp theo của gia đình vào vai trò quản lý tại tập đoàn này.