Shipper cưới nghiên cứu sinh Tiến sĩ từng gây sốt mạng thông báo ly hôn

Chính người trong cuộc đã lên tiếng xác nhận và giải thích lý do đường ai nấy đi.

Tháng 8/2025, Lưu Hạo, một nam shipper giao đồ ăn tại Thẩm Dương, Trung Quốc, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ câu chuyện tình yêu với Hannah - cô gái người Mỹ mà anh tình cờ gặp trong lúc đi giao hàng.

Theo những thông tin được chia sẻ trước đó, Lưu Hạo gặp Hannah trong thang máy khi đang giao đồ ăn cho cô. Anh chủ động bắt chuyện bằng câu tiếng Anh còn vụng về: “Hello, I love you”. Không ai ngờ lời chào đơn giản ấy lại mở đầu cho một mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ sau 1 tuần quen biết, cặp đôi xác định quan hệ yêu đương và tiến tới hôn nhân sau khoảng 5 tháng.

Lưu Hạo và Hannah

Thời điểm đó, Hannah được giới thiệu là nghiên cứu sinh Tiến sĩ và là giáo viên nước ngoài tại một trường mầm non ở Thẩm Dương. Cô không yêu cầu chồng phải có nhà, có xe hay chuẩn bị sính lễ. Câu chuyện về chàng shipper bình thường tìm được tình yêu với một cô gái Mỹ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Lưu Hạo từng chia sẻ rằng cả hai chủ yếu giao tiếp thông qua phần mềm dịch thuật do bất đồng ngôn ngữ. Mỗi ngày, Hannah học 5 cụm từ tiếng Trung, còn anh cố gắng ghi nhớ 5 từ tiếng Anh. Những chi tiết như vậy khiến nhiều người thích thú, cho rằng tình yêu có thể giúp hai người vượt qua rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.

Tối 22/10/2026, Lưu Hạo đăng video thông báo anh và Hannah dự định ly hôn. Theo nội dung video, anh sẽ đợi vợ trở về từ Hàng Châu, sau đó khoảng 2 tháng nữa, cả hai sẽ cùng đến Phủ Thuận để làm thủ tục.

Lưu Hạo trong video thông báo ly hôn

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, Lưu Hạo lại cập nhật thông tin mới. Anh cho biết Hannah đã trở về từ Hàng Châu và hai người “đã chia tay”. Sự thay đổi nhanh chóng trong những chia sẻ của chàng trai Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời đặt câu hỏi về tình trạng thực tế của cuộc hôn nhân.

Theo thông tin được Lưu Hạo chia sẻ trên mạng xã hội, khác biệt văn hóa là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến quyết định chia tay. Những bất đồng được cho là thể hiện trong thói quen ăn uống, ngôn ngữ, sở thích và sinh hoạt hằng ngày. Ban đầu, tình yêu và cảm xúc nhất thời giúp cả hai sẵn sàng bao dung cho đối phương. Tuy nhiên, khi chung sống lâu dài, những khác biệt dần bộc lộ rõ hơn, khiến hai người khó tìm được tiếng nói chung.

Lưu Hạo cũng bác bỏ những suy đoán trên mạng về việc ngoại tình hay bạo hành gia đình. Anh cho biết hai người chưa có con nên việc chia tay sẽ không khiến bên nào bị ràng buộc bởi trách nhiệm nuôi dạy con cái. Theo lời anh, Hannah có thể trở về Mỹ, còn bản thân anh cũng muốn bắt đầu lại cuộc sống.

Dù vậy, hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận Hannah đã trở về Mỹ hay thủ tục ly hôn giữa hai người đã hoàn tất. Những diễn biến được biết đến chủ yếu xuất phát từ chia sẻ của Lưu Hạo trên tài khoản cá nhân.

Cặp đôi từng nhận sự ủng hộ của cư dân mạng Trung Quốc nên quyết định chia tay khiến nhiều người tiếc nuối

(Nguồn: Sohu, Baidu)