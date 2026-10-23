Mối quan hệ giữa Đình Bắc và vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Đình Bắc và Văn Hậu là đồng nghiệp, điều này chắc nhiều người đã biết nhưng ngoài ra cả hai còn có mối quan hệ gì khác?

Mới đây, vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để cổ vũ CAHN trong trận gặp Thanh Hóa tối 22/10. Phút 43, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Camera cũng quay được khoảnh khắc vợ chồng Đoàn Văn Hậu ăn mừng bàn thắng của nam cầu thủ quê Nghệ An. Khoảnh khắc này đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu trên khán đài SVĐ cổ vũ cho các cầu thủ, hân hoan khi Đình Bắc ghi bàn. Ảnh và clip: Chụp màn hình, bimkhoaitayy

Cách đó không lâu, hôm 20/10, Đình Bắc cũng chia sẻ hình ảnh dùng bữa tại nhà vợ chồng Văn Hậu - Hải My. Trong loạt ảnh được đăng tải, nam tiền đạo ngồi ăn cùng đàn anh, chị dâu và một số đồng đội tại CAHN. Anh còn gắn thẻ tài khoản của cả hai vợ chồng trong bài đăng.

Từ khoảnh khắc trên khán đài đến những buổi gặp gỡ ngoài sân bóng, Đình Bắc và gia đình Văn Hậu liên tục có những tương tác khiến dân tình tò mò về mối quan hệ. Không chỉ là đồng đội tại CAHN, Đình Bắc dường như còn khá thân thiết với vợ chồng đàn anh trong cuộc sống thường ngày.

Trước hết, Đình Bắc và Đoàn Văn Hậu có mối quan hệ đồng nghiệp khi cùng khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Trong đội hình này, Đình Bắc thi đấu ở vị trí tiền đạo, đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm cơ hội và ghi bàn, còn Văn Hậu là hậu vệ, thường chơi ở vị trí hậu vệ trái. Nếu Đình Bắc là gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam, Văn Hậu đã có nhiều năm thi đấu ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Cách nhau 5 tuổi, cả hai thuộc hai thế hệ cầu thủ khác nhau nhưng có cơ hội tập luyện, thi đấu và sinh hoạt trong cùng môi trường. Văn Hậu cũng là cái tên giàu kinh nghiệm hơn, từng trải qua nhiều giải đấu lớn và có thời gian thi đấu tại Hà Lan. Trong khi đó, Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị trí của mình sau những màn trình diễn nổi bật ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Cả hai là đồng nghiệp, có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: MXH

Mối quan hệ giữa hai cầu thủ không chỉ dừng lại ở sân cỏ.

Tối 28/2/2026, sau trận CAHN thắng HAGL 3-1 trên sân Hàng Đẫy, Văn Hậu lái chiếc Porsche chở Đình Bắc về. Khi đàn em dừng lại ký tặng người hâm mộ nhí, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn ngồi chờ trong xe. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, bởi thay vì chỉ xuất hiện cùng nhau trong màu áo CLB, hai cầu thủ còn có những tương tác khá thoải mái sau giờ thi đấu.

Không chỉ trên sân tập hay sau mỗi trận đấu, Đình Bắc và Văn Hậu còn nhiều lần xuất hiện cạnh nhau trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ lên mạng xã hội. Từ lúc trò chuyện, cười đùa trong các buổi tập đến những khoảng thời gian chờ di chuyển cùng đồng đội, cả hai khá thoải mái khi ở cạnh nhau. Những hình ảnh này cho thấy mối quan hệ giữa hai cầu thủ không chỉ gói gọn trong công việc thi đấu tại CAHN mà còn có sự gần gũi trong sinh hoạt thường ngày.

Không chỉ gặp nhau trong môi trường tập luyện và thi đấu, Đình Bắc còn nhiều lần xuất hiện cùng vợ chồng Văn Hậu - Doãn Hải My trong các dịp sinh hoạt ngoài sân cỏ.

Tháng 4/2026, sau trận CAHN thắng Đà Nẵng 5-1, Đình Bắc và Văn Hậu cùng xuất hiện trong một buổi tiệc chúc mừng. Cả hai nhận hoa, bánh kem và lời chúc từ những người xung quanh. Doãn Hải My cũng có mặt để chúc mừng chồng. Khoảnh khắc này khiến nhiều người chú ý bởi hai cầu thủ cùng được chia sẻ niềm vui sau trận đấu, thay vì chỉ xuất hiện bên nhau trong màu áo CLB.

Ảnh: phamtiendung1201

Đến tháng 5/2026, khi CAHN chính thức lên ngôi vô địch V.League 2025/2026 sớm ba vòng đấu, Đình Bắc tiếp tục có mặt trong buổi tiệc ăn mừng cùng Văn Hậu, Doãn Hải My và những người thân, bạn bè. Trong hình ảnh tại bàn tiệc, nam tiền đạo ngồi ngay cạnh vợ chồng đàn anh.

Những lần xuất hiện liên tiếp này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa các cầu thủ không chỉ gói gọn trong 90 phút trên sân. Sau những trận đấu căng thẳng, họ vẫn có dịp gặp gỡ, ăn uống và chia sẻ niềm vui cùng nhau.

Đặc biệt, hình ảnh Đình Bắc dùng bữa tại nhà Văn Hậu - Hải My ngày 20/10 tiếp tục nối dài chuỗi khoảnh khắc ấy. Bữa ăn có sự góp mặt của một số đồng đội và người thân quen tại CAHN, tạo nên không khí gần gũi, thoải mái. Đình Bắc cũng chủ động gắn thẻ cả Văn Hậu và Doãn Hải My khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Đình Bắc có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Văn Hậu - Hải My. Ảnh: Đình Bắc.

Nhìn lại những khoảnh khắc từ đầu năm 2026 đến nay, Đình Bắc và Đoàn Văn Hậu nhiều lần xuất hiện cùng nhau, từ sân tập, những chuyến xe sau trận đấu đến các buổi tiệc ăn mừng và bữa cơm tại nhà đàn anh. Không có những chia sẻ quá dài về mối quan hệ, nhưng qua loạt hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cả hai khá thoải mái khi ở cạnh nhau. Từ mối quan hệ đồng đội tại CAHN, những tương tác đời thường cũng giúp người hâm mộ hiểu thêm về sự gần gũi giữa hai thế hệ cầu thủ, đồng thời lý giải vì sao mỗi lần Đình Bắc xuất hiện cùng vợ chồng Văn Hậu - Doãn Hải My, câu chuyện này lại nhận được sự quan tâm.