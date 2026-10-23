Cách Nhật Kim Anh thể hiện tình cảm với Đình Bắc

Nhật Kim Anh không ngại bày tỏ sự mến mộ và yêu quý dành cho Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) và Nhật Kim Anh (Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985) đều là những nhân vật được chú ý trên mạng xã hội, dù hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau. Một người là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam, gây chú ý nhờ phong độ thi đấu và những dấu ấn trên sân cỏ; người còn lại là nghệ sĩ kiêm doanh nhân, quen mặt với khán giả qua nhiều sản phẩm nghệ thuật và hoạt động kinh doanh. Vì vậy, mối quan hệ thân thiết giữa cả hai nhận được sự quan tâm, nhất là khi Nhật Kim Anh nhiều lần đăng ảnh gặp gỡ Đình Bắc cùng các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ cũng không ngần ngại thể hiện sự yêu mến dành cho nam cầu thủ trên mạng xã hội.

Đình Bắc và Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh nhắc công khai đến Đình Bắc lần đầu tiên là vào dịp sinh nhật nam cầu thủ - ngày 19/8 vừa qua. Tại đây cô đã thể hiện rõ sự mến mộ của mình với nam cầu thủ với lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Đình Bắc Idol của con trai tui. Chúc em luôn thành công và tỏa sáng nhé!”.

Đình Bắc cũng vui vẻ đáp lại ở phần bình luận: “Em cảm ơn chị nhé ạ!”. Chưa dừng lại ở đó, Nhật Kim Anh còn tiếp tục trêu người em kém 19 tuổi bằng câu hỏi: “Giờ tui đu idol với con tui được không cậu Bắc”.

Cách gọi Đình Bắc là “cậu” thay cho con trai cùng lời hỏi đu idol đầy hào hứng cho thấy nữ nghệ sĩ nổi tiếng cũng nhập hội hâm mộ cầu thủ như bao người. Thay vì chỉ gửi lời chúc xã giao, cô thoải mái tương tác, thể hiện sự yêu quý với Đình Bắc bằng giọng điệu gần gũi, vui vẻ.

Màn tương tác công khai của Đình Bắc và Nhật Kim Anh

Đến tối 26/8, Nhật Kim Anh trực tiếp có mặt trên khán đài sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để cổ vũ Đình Bắc và tuyển Việt Nam. Nữ nghệ sĩ liên tục cập nhật những khoảnh khắc đáng chú ý của trận đấu, từ diễn biến trên sân đến màn ăn mừng của các cầu thủ, cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình dành cho các cầu thủ.

Nhật Kim Anh có mặt trên khán đài SVĐ Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Sáng 27/8, sau khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, Nhật Kim Anh đăng tải hình ảnh chụp cùng Đình Bắc và Nhật Minh. Cô tag thẳng tên nam cầu thủ, gửi lời chúc mừng: “Việt Nam Vô Địch! Chúc mừng em Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026”.

Trong những hình ảnh được chia sẻ này, Đình Bắc còn ký tặng lên áo và khăn cờ đỏ sao vàng cho Nhật Kim Anh cùng con trai cô. Nếu trước đó nữ nghệ sĩ mới bày tỏ mong muốn được “đu idol” cùng con, lần gặp gỡ này đã giúp 2 mẹ con có thêm kỷ niệm với cầu thủ mà mình yêu mến.

Đình Bắc ký tặng cho Nhật Kim Anh và con trai nữ nghệ sĩ

Gần đây nhất, vào ngày 19/10, Nhật Kim Anh tiếp tục chia sẻ hình ảnh hội ngộ Đình Bắc, Lý Đức cùng một số người quen khác tại Hà Nội. Kèm theo loạt ảnh, cô viết ngắn gọn: “Mấy chị em lại hội ngộ tại Hà Nội”.

Qua những lần tương tác, từ lời chúc sinh nhật, màn cổ vũ trên khán đài đến những bức ảnh chụp chung, Nhật Kim Anh thường xuyên công khai sự yêu mến dành cho Đình Bắc. Các bài đăng có sự xuất hiện của nam cầu thủ cũng thu hút sự quan tâm của người theo dõi, khiến mối quan hệ thân thiết giữa nữ nghệ sĩ và các cầu thủ trẻ tiếp tục trở thành chủ đề được theo dõi trên mạng xã hội.

Nhật Kim Anh gặp Lý Đức và Đình Bắc gần đây

(Ảnh: FBNV)