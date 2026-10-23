Ở độ tuổi đôi mươi, khi nhiều bạn trẻ đang loay hoay xác định đâu là bệ phóng cho sự nghiệp tương lai, nhiều kỹ sư trẻ tại FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT chuyên nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây, đã tham gia các dự án hàng triệu đô trong và ngoài nước. Dù có xuất phát điểm và hành trình khác nhau, họ gặp nhau ở một tinh thần chung đó là dám nghĩ lớn, dám khác biệt, dám hành động.

Tháng 6/2025, FPT AI Factory tại Nhật Bản lọt top 36 trong Bảng xếp hạng 500 hệ thống tính toán hiệu năng cao nhất thế giới, với tốc độ 49,85 triệu tỷ phép tính/giây. Hệ thống được một nhóm năm kỹ sư Việt Nam của FPT Smart Cloud trực tiếp triển khai tại Nhật Bản trong vòng ba tháng.

Phùng Quang Thắng, sinh năm 1995, là một trong số đó. Từng tham gia xây dựng và vận hành AI Factory tại Việt Nam, Thắng tiếp tục được lựa chọn cho dự án tại Nhật Bản. Đây là dự án hạ tầng AI quy mô lớn trực tiếp triển khai và vận hành ở nước ngoài, với giá trị đầu tư hàng trăm triệu đô.

Khác với trung tâm dữ liệu thông thường, AI Factory là tổ hợp hạ tầng tính toán hiệu năng cao, nơi máy chủ, phần mềm, mạng và lưu trữ phải phối hợp chặt chẽ để phục vụ phát triển và vận hành AI. Các lớp hạ tầng phụ thuộc chặt chẽ vào nhau, nên thay đổi ở một thành phần có thể ảnh hưởng đến toàn hệ thống, trong khi dự án phải đáp ứng đồng thời yêu cầu cao về kỹ thuật và tiến độ.

Chính độ phức tạp của dự án, rào cản về ngôn ngữ và văn hóa buộc Thắng phải thay đổi cách làm việc. Trước đây, với những lỗi kỹ thuật quen thuộc, anh dựa vào kinh nghiệm để nhanh chóng đưa ra phương án xử lý. Nhưng với một hệ thống nhiều lớp phụ thuộc, "sửa nhanh" chưa chắc đã là "sửa đúng". Anh phải truy rõ nguyên nguyên nhân, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và chuẩn bị phương án dự phòng; với những vấn đề vượt quá kinh nghiệm cá nhân, anh chủ động trao đổi với đối tác, các bộ phận liên quan để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Sau khi hệ thống đi vào hoạt động, Thắng tiếp tục tham gia vận hành, duy trì dịch vụ ổn định cho khách hàng tại văn phòng Nhật Bản. Thắng nhìn nhận trải nghiệm này như một bước chuyển trong cách mình làm nghề: "Điều thay đổi lớn nhất không phải là mình tự tin hơn, mà là mình hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai chữ ‘trách nhiệm’."

Một sản phẩm công nghệ chỉ thực sự hoàn thiện khi đi qua những thử nghiệm của người dùng thực tế. Tinh thần đó được thể hiện rõ nét trong quá trình phát triển FPT AppSec. Đây là nền tảng Quản trị vị thế bảo mật ứng dụng (ASPM), giúp tập trung dữ liệu để nhận diện, liên kết và ưu tiên xử lý các lỗ hổng bảo mật xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm. Lê Ngọc Linh, sinh năm 1998, là một trong những kỹ sư đảm nhận vai trò Product Owner từ những dòng lệnh đầu tiên.

Với FPT AppSec, bài toán không chỉ nằm ở việc phát hiện lỗ hổng, mà còn ở việc tập hợp và liên kết thông tin để đội ngũ kỹ thuật xác định vấn đề nào cần ưu tiên xử lý.

Thách thức xuất hiện khi sản phẩm bước vào giai đoạn thử nghiệm. Các bản chạy thử ban đầu chưa đạt kết quả như kỳ vọng, buộc đội ngũ tiếp tục điều chỉnh cách sản phẩm nhận diện, tổng hợp và hỗ trợ xử lý thông tin về lỗ hổng.

Trong quá trình đó, Linh và đồng đội tiếp tục hoàn thiện nền tảng và tìm hướng tích hợp AI Agent nhằm nâng khả năng hỗ trợ xử lý các bài toán bảo mật ứng dụng.

Sau sáu tháng thử nghiệm, FPT AppSec ghi nhận gần 98.600 lượt quét, phát hiện hơn 439.000 lỗ hổng và hỗ trợ xử lý hơn 311.000 lỗ hổng. Sản phẩm được đưa ra thị trường và giành giải Đồng hạng mục Bảo mật Ứng dụng tại Cybersecurity Excellence Awards 2026.

Với Linh, thước đo quan trọng nhất vẫn là việc sản phẩm được người dùng đón nhận và tiếp tục tạo ra giá trị trong thực tế. "Giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý, nhưng với tôi, đó không phải đích đến của sản phẩm", Linh nói.

Ở tuổi 26, Lê Đình Duy được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sản phẩm GenAI của FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, sau bốn năm gia nhập công ty. Trước đó, anh trưởng thành từ các bài toán phát triển sản phẩm AI, từng dẫn dắt đội ngũ xây dựng những mô hình ngôn ngữ phục vụ chatbot, tổng đài giọng nói, ngân hàng và bảo hiểm. Từ quý II đến quý IV/2024, các mô hình do nhóm phát triển xử lý khoảng 3,45 triệu lượt yêu cầu.

Những năm đầu làm sản phẩm, Duy đặt trọng tâm vào chất lượng kỹ thuật. Khi công nghệ được đưa vào thực tế, anh dần nhận ra một sản phẩm tốt còn phải cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ xử lý, chi phí và điều kiện vận hành của từng khách hàng. Đội ngũ vì thế phát triển các phiên bản mô hình phù hợp với từng nhu cầu, thay vì theo đuổi một phiên bản mạnh nhất cho mọi bài toán.

Việc chuyển sang vai trò quản lý đặt Duy trước một bài toán khác, thay vì trực tiếp tìm lời giải cho từng vấn đề kỹ thuật, anh phải tạo ra một đội ngũ có khả năng tự giải quyết vấn đề. Duy phải học cách xác định mục tiêu, phân công theo năng lực và tạo điều kiện để mỗi thành viên phát huy năng lực của mình. Khi đồng đội gặp khó khăn, anh hạn chế đưa ngay lời giải, thay vào đó đặt câu hỏi, cùng đánh giá rủi ro và để người phụ trách tự quyết định trong phạm vi được giao.

"Giá trị của người đứng vị trí quản lý không còn nằm ở việc giải quyết được bao nhiêu vấn đề, mà là xây dựng được đội ngũ có khả năng giải quyết những vấn đề ngày càng lớn mà không phụ thuộc vào mình", Duy nói.

Cách tiếp cận này cũng được Duy áp dụng khi hướng dẫn những nhân sự trẻ hơn. Trong vai trò mentor tại FPT FutureTech Talents 2026, anh để các thực tập sinh trực tiếp tham gia nghiên cứu và phát triển giải pháp AI thay vì chỉ đảm nhiệm những đầu việc hỗ trợ. "Khi mình từng được trao cơ hội để trưởng thành, mình cũng muốn tạo ra những cơ hội tương tự cho những người đi sau."

Với người trẻ mới bước vào ngành công nghệ, khoảng cách giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tế vẫn là một rào cản lớn. Theo báo cáo Global Human Capital Trends 2025 của Deloitte, 66% nhà quản lý và lãnh đạo được khảo sát cho rằng phần lớn nhân sự mới tuyển chưa chuẩn bị đầy đủ cho công việc, trong đó thiếu kinh nghiệm là một hạn chế phổ biến.

FPT Smart Cloud đã rút ngắn khoảng cách này thông qua các chương trình phát triển tài năng trẻ, đưa sinh viên và nhân sự mới vào những bài toán thực tế từ sớm. Hoàng Bá Bảo, sinh năm 2004, là một trong những gương mặt trưởng thành từ mùa đầu tiên của FPT Smart Cloud Young Talent 2024.

Sau chương trình, Bảo gia nhập công ty và được giao tự chủ phát triển các tính năng chính của Data Platform. Công việc đòi hỏi Bảo vừa giải quyết bài toán kỹ thuật, vừa chủ động lập kế hoạch, phối hợp với các đồng đội để xử lý vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm với phương án mình lựa chọn.

Một trong những bài toán Bảo tham gia là kiểm soát quyền truy cập dữ liệu: xác định ai được phép xem, sử dụng hoặc chỉnh sửa từng nhóm thông tin trên hệ thống. Trong quá trình nghiên cứu, phương án đầu tiên của anh chưa tính hết mối liên hệ giữa các thành phần và rủi ro khi đưa vào vận hành. Trưởng nhóm không đưa sẵn lời giải mà chỉ ra những điểm còn thiếu để Bảo tiếp tục tự nghiên cứu và điều chỉnh.

Qua những lần thử và điều chỉnh, Bảo thay đổi cách tiếp cận bài toán: chia nhỏ bài toán, làm rõ yêu cầu trước khi bắt tay vào xử lý, chủ động trao đổi với những người liên quan và đánh giá tác động trên phạm vi toàn hệ thống thay vì chỉ nhìn vào yêu cầu kỹ thuật trước mắt.

Với Bảo, điều đáng giá nhất từ trải nghiệm này là nhận ra năng lực chỉ thực sự được mở rộng khi bản thân được trao cơ hội và chấp nhận bước vào những việc mình chưa hoàn toàn chắc chắn.

"Trải nghiệm này giúp mình nhận ra rằng đôi khi giới hạn lớn nhất không nằm ở năng lực, mà nằm ở suy nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Khi được trao niềm tin và dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình có thể làm được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ", Bảo chia sẻ.

Những hành trình khác nhau của Thắng, Linh, Duy hay Bảo cho thấy việc trao quyền tại FPT Smart Cloud không chỉ dừng ở giao những nhiệm vụ lớn. Doanh nghiệp tạo điều kiện về môi trường, nguồn lực và sự đồng hành, còn mỗi cá nhân là người trực tiếp tìm lời giải, chịu trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra.

Theo ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, khi công nghệ liên tục thay đổi và đội ngũ ngày càng trẻ, năng lực chuyên môn thôi là chưa đủ. Người làm công nghệ cần nhìn xa hơn công cụ mình sử dụng, quan tâm đến bài toán khách hàng và giá trị sản phẩm mang lại. "Giá trị nằm ở bài toán ta giải, không ở công cụ chúng ta dùng", ông nhấn mạnh.

Với FPT Smart Cloud, tăng trưởng kinh doanh phải đi cùng sự trưởng thành của đội ngũ. Vì vậy, doanh nghiệp khuyến khích nhân sự phát huy tinh thần làm chủ, chủ động trong công việc. Điều đó thể hiện ở việc dám nhận thử thách, theo đuổi công việc đến cùng và không né tránh những lần làm chưa đúng. Những sai sót được nhìn nhận như cơ hội để điều chỉnh và cải thiện cách làm. "Sai trong nỗ lực và trung thực là học phí của tăng trưởng", ông Lê Hồng Việt chia sẻ.

Nhưng trên hết, theo ông Việt, mục tiêu là xây dựng một môi trường nơi mỗi nhân viên có thể tự hào về những gì mình tạo ra. "Tôi muốn khi ra ngoài, các bạn có thể kiêu hãnh nói: ‘Đây là sản phẩm do tôi phát triển’." Theo ông, niềm tự hào ấy cũng là một phần của sự phát triển toàn diện, cả về vật chất lẫn tinh thần của người FPT Smart Cloud.

Từ các chương trình phát triển tài năng trẻ cùng những dự án AI - Cloud trong và ngoài nước, nhân sự trẻ tại FPT Smart Cloud có thể sớm tham gia các dự án thực tế, trực tiếp phát triển sản phẩm và tích lũy năng lực qua từng bài toán.

Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm những nhân sự trẻ sẵn sàng nhận thử thách, có tư duy chủ động, tinh thần học hỏi và mong muốn tạo ra giá trị bằng công nghệ. Với những người muốn phát triển sản phẩm và cùng công nghệ Việt bước ra thị trường quốc tế, FPT Smart Cloud mở ra cơ hội để họ xây dựng dấu ấn nghề nghiệp bằng chính những sản phẩm mình góp phần tạo nên.

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