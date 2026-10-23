Gần 6.000 lượt tương tác với bức ảnh Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh lộ "bụng bự"

Sau khi rời Green SM và khép lại hơn 7 năm gắn bó với Vingroup, ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thanh mới đây chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười về quyết tâm sở hữu cơ bụng 6 múi trong 100 ngày. Chỉ sau vài giờ, bài đăng trên trang Facebook cá nhân của ông thu hút gần 6.000 lượt tương tác, xoay quanh một bức ảnh bị chụp trộm khiến ông nhận ra vòng bụng của mình đã lớn hơn tưởng tượng.

Cựu CEO Green SM Nguyễn Văn Thanh lộ vòng 2 đẫy đà

“Mấy hôm trước Thanh bị các cháu chụp trộm. Vì bị chụp trộm nên Thanh không kịp hóp bụng”, ông Thanh kể lại bằng giọng điệu hài hước. Nhìn thấy bụng mình có phần lớn, ông thừa nhận bản thân “buồn, tủi thân, đau khổ”.

Tình cờ xem được một video hướng dẫn cách có cơ bụng 6 múi trong 100 ngày tại nhà, ông Thanh lập tức lấy lại tinh thần, quyết tâm bắt đầu hành trình thay đổi vóc dáng. Thế nhưng, kế hoạch vừa khởi động đã gặp trục trặc: Sau buổi tập đầu tiên, ông bị “chẹo cánh tay”.

“Thanh quyết tâm nhưng quên hỏi ý kiến xương khớp”, ông viết, đồng thời thông báo hành trình 100 ngày đã kết thúc ngay trong ngày đầu tiên và dự định đi khám vào hôm sau.

Tháng 6/2026, ông Thanh chính thức rời vị trí Tổng giám đốc GSM

Bên dưới bình luận, ông Thanh còn hài hước "đáp trả" lại mọi người: "Những người cười nhạo Thanh, thả haha Thanh hôm nay hãy đợi đấy, các bạn sẽ phải trả giá"

Sự tương phản giữa hình ảnh một doanh nhân trẻ từng xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động điều hành doanh nghiệp và khoảnh khắc đời thường giản dị khiến bài đăng nhận được sự chú ý. Bức ảnh cũng gợi thêm sự quan tâm của cộng đồng mạng đối với cuộc sống của ông Thanh sau khi rời vị trí lãnh đạo tại Green SM.

Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1992, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại hệ sinh thái Vingroup trước khi trở thành Tổng giám đốc Công ty Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành thương hiệu Green SM. Ông gắn bó với doanh nghiệp từ giai đoạn đầu, tham gia quá trình xây dựng và mở rộng dịch vụ gọi xe điện.

Tháng 6/2026, ông Thanh chính thức rời vị trí Tổng giám đốc GSM, khép lại hơn 3 năm điều hành doanh nghiệp và hơn 7 năm làm việc tại Vingroup. Khi thông báo quyết định này, ông cho biết đã cân nhắc kỹ lưỡng và muốn dành thêm thời gian cho gia đình, các vấn đề cá nhân cũng như những kế hoạch mới.

Đến tháng 9/2026, ông Thanh công bố dự án mới mang tên AVES, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng xanh. Trên trang cá nhân, ông giới thiệu: "mình là Nhà sáng lập kiêm CEO của AVES", đồng thời mô tả đây là hành trình "bắt đầu lại từ con số 0".

AVES định hướng phát triển các sản phẩm như xe đạp điện, xe máy điện, xe ba bánh điện, cùng những giải pháp năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ thông minh. Doanh nghiệp dự kiến đưa các sản phẩm xe điện đầu tiên ra thị trường vào năm 2027.

Ông Nguyễn Văn Thanh hiện là nhà sáng lập kiêm CEO của AVES

Việc chuyển sang xây dựng doanh nghiệp riêng cho thấy ông Thanh vẫn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực xe điện sau khi rời Green SM. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều hành trong một hệ sinh thái doanh nghiệp lớn, ông bước vào một chặng đường mới với thương hiệu do mình sáng lập.

Từ câu chuyện khởi nghiệp mới đến những hình ảnh đời thường trên Facebook, cuộc sống của cựu CEO Green SM vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bức ảnh khoe "bụng bự" mới đây là một ví dụ, cho thấy bên cạnh những thông tin về công việc và kinh doanh, các khoảnh khắc cá nhân của ông Thanh cũng thu hút sự chú ý.

Ảnh: FBNV