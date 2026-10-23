Cô gái xinh đẹp lấy ông chú hơn 24 tuổi, mẹ kế bằng tuổi con chồng, cuộc sống hôn nhân bất ngờ

Chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi đã ấn tượng với đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ và sớm trở thành một đôi.

Cuộc gặp với người đàn ông hơn 24 tuổi

Anh Trần Minh Phương (52 tuổi, thợ may âu phục, hiện kinh doanh cửa hàng thời trang) và chị Huỳnh Thị Tươi (28 tuổi, củng quê Kiên Giang) có chung hoàn cảnh, từng trải qua một lần hôn nhân dang dở.

Sau khi ly hôn, chị Tươi có nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ưng ai. Song, cuộc gặp gỡ định mệnh với anh Phương vào năm 2022 đã khiến chị rung động, quyết tâm gắn bó cuộc đời với người đàn ông hơn mình 24 tuổi.

Năm 2022, anh Phương kinh doanh cửa hàng quần áo ở TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ). Một hôm, chị Tươi đến mua một bộ vest. Lúc đó, người phụ nữ trẻ đeo khẩu trang nên chủ tiệm không nhìn rõ mặt nhưng anh ấn tượng vì chị có cặp chân mày rất đẹp.

Chị Huỳnh Thị Tươi.

Anh Trần Minh Phương

Khi thử một bộ đồ vest, chị Tươi rất ưng ý vì bộ đồ đẹp, vừa in y như may riêng cho mình. Thấy ông chủ may đồ đẹp lại hiền lành, cẩn thận nên chị có ấn tượng. Hơn nữa, chị Tươi cũng thích những người đàn ông chững chạc. Qua trò chuyện, biết là đồng hương, anh Phương chủ động xin số điện thoại của chị Tươi.

Sau khi kết bạn Zalo, anh Phương đã thả tim tất cả các bài đăng của chị Tươi, đồng thời nhắn tin, hỏi han mỗi ngày. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, dễ mến của anh lại càng ghi điểm trong lòng người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Được một thời gian, anh Phương chủ động gợi ý: “Nếu em muốn học nghề may thì em qua đây anh dạy em để em có một cái nghề”. Vốn có ước mơ làm nghề thợ may nên khi nghe vậy, chị Tươi đồng ý. Chị vừa đi làm công ty, vừa qua tiệm của anh Phương học và phụ giúp anh bán hàng. Người phụ nữ trẻ học nghề khá nhanh, lại bán hàng có duyên. Sau 2 tháng, chị quyết định nghỉ làm ở công ty, tập trung vào công việc tại tiệm.

Vợ chồng anh Phương và chị Tươi chênh lệch 24 tuổi.

Cả 2 kết hôn đến nay được khoảng 4 năm.

Trong khoảng thời gian làm việc tại tiệm, anh Phương và chị Tươi dần nảy sinh tình cảm. Chị cũng quan sát mọi thứ về anh để chắc chắn hơn về tình cảm của mình. Không lâu sau, họ chính thức trở thành một đôi.

Anh Phương có 2 người con riêng, con gái lớn bằng tuổi chị Tươi. Còn chị Tươi có một cô con gái năm nay 8 tuổi. Bố mẹ của chị Tươi cũng trạc tuổi anh Phương.

Thời điểm chị mới quen anh, con gái lớn của anh sống ở gần nên cũng hay qua tiệm, họ xưng hô là chị - em, hỏi han quê quán, cuộc sống. Đến hiện tại, họ vẫn giữ cách xưng hô như vậy và có mối quan hệ tốt đẹp, vui vẻ. Sau khi cưới, vợ chồng anh Phương có thêm một bé gái, hiện được hơn 1 tuổi.

Chồng U55 hay... giận dỗi

Kết hôn xong, anh Phương và chị Tươi có khoảng thời gian về quê khởi nghiệp nhưng không thành công, thua lỗ hơn 200 triệu đồng. Không bỏ cuộc, họ quyết tâm quay lại TP.HCM, làm lại từ đầu. Thời gian đầu quay lại, cuộc sống rất khó khăn, 2 vợ chồng ở trọ, đến cái nồi nấu cơm cũng không có. Chật vật là vậy nhưng vợ chồng vẫn đồng lòng vượt qua, sống rất hạnh phúc, ngày càng trân trọng và yêu thương nhau hơn. Mỗi khi đi làm về, anh lại âu yếm ôm hôn vợ.

Đến hiện tại, mọi thứ cũng đã ổn hơn. Hàng ngày, 2 vợ chồng anh Phương cùng làm việc tại tiệm, ngoài ra chị Tươi còn làm tiếp thị liên kết để kiếm thêm thu nhập.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Trong mắt chị Tươi, anh Phương là người chồng tốt, được tất cả mọi điểm nhưng hay... giận dỗi.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Tươi tiết lộ ông xã yêu thương vợ con, không lãng mạn nhưng vợ thèm gì là sẽ mua cho vợ ăn. Tuy lớn tuổi nhưng anh Phương rất hay giận dỗi. “Hồi ở quê, mỗi lần mà anh ấy giận là anh ấy dọn hết đồ rồi đi về nhà mẹ ruột. Mẹ chồng mình gọi cho mình, nói: “Nó lại về nữa rồi con ơi”. Đến hôm sau là anh ấy lại nóng lòng, hỏi mẹ là: “Mẹ ơi, vợ con có gọi điện cho mẹ không?”. Mẹ chồng mình bảo: “Không”, thế là anh ấy lại tự dọn đồ đi về nhà.

Giờ thì mỗi lần giận là anh ấy không nói năng gì, không bán hàng nữa để cho vợ bán một mình. Có khi mình cũng giận chồng mấy ngày không nói chuyện thì anh ấy lại bắt đầu làm hòa, làm bộ ẵm con gái rồi nói: “Đi theo mẹ kìa con, mẹ kìa, mẹ tóc dài đẹp quá con”. Thế là 2 vợ chồng lại làm lành”, chị Tươi kể.

Trong khi đó, anh Phương “tố” vợ hơi nóng tính, hay cằn nhằn. Nhìn bà xã âu yếm, anh chồng U55 mong chị vợ bớt cằn nhằn một xíu là được.

Nguồn: Vợ chồng son, ảnh: FBNV