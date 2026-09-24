Cô gái Nga lấy chồng Việt hơn 16 tuổi, về Bắc Ninh làm dâu, bất ngờ với hành động của hàng xóm

Sau hơn 1 năm về quê chồng sinh sống, Elena thích nghi với nếp sống, văn hóa ở nhà chồng và được mọi người yêu mến.

Chàng trai Bắc Ninh "cưa đổ" cô gái Nga kém 16 tuổi

Xem những đoạn clip về cuộc sống đời thường tại quê chồng ở Bắc Ninh của Elena (SN 1997, quốc tịch Nga), nhiều người không khỏi bất ngờ, thích thú khi cô gái xinh đẹp nói tiếng Việt khá tốt, duyên dáng, đáng yêu và mộc mạc. Elena kết hôn với anh Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1981, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) đến nay đã được 9 năm. Cô mới theo chồng về Việt Nam sinh sống được hơn 1 năm nay.

Anh Tùng sang Nga lao động từ năm 2006. Đến năm 2015, anh gặp Elena khi cô đi làm thêm tại một cửa hàng gần nơi anh làm việc. Cả 2 thường xuyên chạm mặt và lịch sự chào hỏi.

Những khoảnh khắc đời thường dễ thương của Elena. (Ảnh: Tùng và Elena)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, anh Tùng kể thời điểm đó, Elena mới 18 tuổi nhưng rất điềm đạm, chín chắn, chăm chỉ. Đó là điều khiến anh bị thu hút ở Elena. Sau 3 tháng tìm hiểu, anh Tùng chuẩn bị một bó hoa và tỏ tình với Elena tại một quán cà phê. Khoảnh khắc đó, Elena đáp: “Em đã đợi câu nói này từ rất lâu. Em đồng ý”.

Biết chuyện tình cảm của con gái, bố mẹ Elena không khỏi lo lắng vì sự chênh lệch tuổi tác cũng như khác biệt văn hóa giữa cả 2. Tuy nhiên, anh Tùng đã dần chinh phục gia đình của bạn gái bằng sự chân thành. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với người thân của Elena tại một nhà hàng, anh đã bày tỏ tình yêu và mong muốn được chăm sóc Elena đến hết cuộc đời. Bữa tối diễn ra vui vẻ và chành trai Việt rất mừng vì được gia đình Elena quý mến.

Năm 2017, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cùng năm, tổ ấm của họ đón thêm thành viên mới là một bé trai kháu khỉnh. 3 năm sau, khi Elena đang mang thai con gái thứ 2, cặp đôi đã tổ chức một lễ cưới ấm cúng tại Nga. Cả 2 sống và làm việc tại Nga.

Sang Việt Nam làm dâu

Trước đây, anh Tùng thường xuyên về thăm gia đình song từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cùng với việc thiếu nhân sự làm việc, vợ sinh con nhỏ,... bận rộn liên tục nên anh không thể về thăm quê.

Tháng 6/2024, bố của anh Tùng không may gặp tai nạn giao thông và qua đời. Vợ chồng anh lập tức đưa các con về Bắc Ninh chịu tang. Trong những ngày ở Bắc Ninh lo hậu sự cho bố chồng, Elena đã nhận sâu sắc tình cảm và sự kết nối bền chặt của các thành viên trong gia đình.

Elena hiểu phần nào hiểu được vai trò quan trọng của người con trai trưởng trong gia đình và nỗi lòng đau đáu của anh Tùng. Chính vì thế, khi nghe chồng bày tỏ mong muốn đưa cả gia đình về Việt Nam sống, cô đồng ý ngay. Tháng 4/2025, gia đình anh Tùng về Việt Nam định cư, sống cùng mẹ già tại Bắc Ninh.

Báo VietNamNet cho biết thêm, Elena thích nghi với nếp sống, văn hóa ở nhà chồng rất tốt dù còn bất đồng ngôn ngữ.

Theo lời anh Tùng, ban đầu, giao thông đông đúc tại Việt Nam khiến Elena hơi "ngợp". Cũng có lúc, Elena không hài lòng với hành động thân mật quá mức của hàng xóm như vuốt má, vỗ vãi, khoác tay,... hay lời khen: “Da trắng quá”, “mặt xinh quá”,... Nhưng sau này, cô đã vui vẻ đón nhận những tình cảm đó vì hiểu được rằng đó là cách người Việt Nam thể hiện tình cảm, sự quý mến.

Anh Tùng cũng dành lời khen cho bà xã là người tinh tế khi mới về Việt Nam chưa lâu nhưng cô đã nhớ ngày sinh nhật của các thành viên trong gia đình và chuẩn bị quà chu đáo cho từng người. Cô gái Nga cũng được mọi người yêu quý vì là một phụ nữ chịu khó, ngăn nắp.

Người đàn ông quê Bắc Ninh rất trân trọng sự hy sinh, thấu hiểu của Elena vì nhờ đó mà anh có được cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn như bây giờ.

Vợ chồng anh cũng duy trì một kênh TikTok với gần 82.000 người theo dõi, nơi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và công việc bán hàng online. Những câu chuyện giản dị, vui vẻ của gia đình, cùng hình ảnh Elena ngày càng "hòa tan" vào văn hóa và cuộc sống Việt Nam, nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng.