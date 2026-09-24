Lời động viên gửi tới tuyển thủ PUBG Himass và TanVuu: "Không ai bỏ rơi các bạn, chỉ là khó khăn một chút thôi"

Không ít người chọn cách gửi lời động viên, mong hai tuyển thủ giữ vững tinh thần và tiếp tục con đường phía trước.

Những ngày qua, PUBG Asia Stars 2026, giải đấu giao lưu do KRAFTON tổ chức, trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng PUBG Việt Nam. Vụ việc bắt đầu khi streamer Hàn Quốc Soopi tố Himass (Lã Phương Tiến Đạt) và TanVuu (Trần Tấn Vũ) “đá stream”. Sau đó, cả hai bị truất quyền thi đấu và cắt danh xưng PUBG Vietnam Partner, kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội, trong đó có vấn đề về việc quy định ban đầu chưa nêu rõ hành vi này.

Ngày 23/9, KRAFTON công bố kết quả điều tra vụ việc liên quan đến Himass và TanVuu tại PUBG Asia Stars 2026. Theo thông báo, đơn vị này đã rà soát livestream chính thức, video của người tham gia, dữ liệu trong game và replay, qua đó kết luận hai tuyển thủ đã sử dụng thông tin bên ngoài game và xem livestream của người chơi khác trong lúc thi đấu, hay còn gọi là stream sniping. KRAFTON quyết định khóa vĩnh viễn tài khoản PUBG: BATTLEGROUNDS của Himass và TanVuu, đồng thời tước quyền thi đấu vĩnh viễn tại các giải đấu chính thức do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt trên toàn cầu. Hai tuyển thủ vẫn có quyền khiếu nại quyết định theo quy trình esports hiện hành.

Đã chính thức có án phạt cho Himass và TanVuu. Điều này làm "dậy sóng" cộng đồng fans.

Quyết định này tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng. Trong thông báo, KRAFTON cũng thừa nhận trách nhiệm của mình trong quá trình vận hành PUBG Asia Stars, bao gồm việc không kịp thời đưa ra thông tin và xử lý rõ ràng khi sự việc xảy ra.

Giữa những tranh luận ấy, nhiều cá nhân, đơn vị trong cộng đồng lại lựa chọn một cách tiếp cận khác: lên tiếng động viên hai tuyển thủ, đồng thời mong câu chuyện được nhìn nhận bằng sự minh bạch thay vì những cuộc công kích trên mạng xã hội.

Đứng về phía Himass, TanVuu, và mong câu chuyện được nhìn bằng sự minh bạch

Một trong những đơn vị lên tiếng là OEG Stadium - tổ hợp giải trí thể thao điện tử (esports) và không gian cyber game chuyên nghiệp tại Việt Nam, trực thuộc Ocean Entertainment Group (OEG).

Chia sẻ từ OEG Stadium.

Trong bài đăng, OEG cho biết đứng về phía Himass, TanVuu và cộng đồng PUBG Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh các quyết định liên quan đến tuyển thủ cần dựa trên quy định, bằng chứng và quy trình rõ ràng, được áp dụng nhất quán cho các bên. Đơn vị này cũng kêu gọi giải quyết những vấn đề phát sinh bằng đối thoại, thông tin đầy đủ và sự tôn trọng, thay vì để cộng đồng trở nên đối đầu.

OEG Stadium khẳng định: “Chúng tôi kiên định đứng về phía Himass và TanVuu. Mọi nỗ lực, cống hiến và danh dự của các tuyển thủ khi khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam đều xứng đáng được bảo vệ và tôn trọng đúng mức.”

Cũng đặt vấn đề ở góc độ minh bạch, PewPew chia sẻ vào ngày 22/9 - điều quan trọng lúc này là PUBG cần sớm công bố kết quả điều tra cùng những bằng chứng liên quan. Nam streamer cho biết anh hiểu tâm lý bức xúc của người hâm mộ, nhưng việc tràn vào các nền tảng mạng xã hội để công kích hay spam không phải cách giúp đỡ tuyển thủ. Theo anh, điều cần thiết hơn là yêu cầu nhà phát hành đưa ra câu trả lời rõ ràng dựa trên những thông tin có thể kiểm chứng.

Pew Pew cũng lên tiếng.

Khi những thông tin quan trọng được làm rõ, vụ việc sẽ có cơ sở để được nhìn nhận một cách khách quan hơn thay vì tiếp tục bị đẩy đi bởi những tranh luận trên mạng xã hội.

“Cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra”

Giữa những tranh luận xoay quanh vụ việc, một số tiếng nói trong cộng đồng lại hướng sự chú ý về chặng đường phía trước của Himass và TanVuu.

Cụ thể, BLV Anh Quân chia sẻ thông tin TanVuu nhận được lời mời góp mặt tại một sự kiện diễn ra ngày 26/9. Từ đó, BLV Anh Quân gửi gắm thông điệp: “Cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra!”. Một cơ hội mới, dù hiện tại mới dừng ở lời mời tham dự sự kiện, cũng khiến câu chuyện về hành trình tiếp theo của TanVuu được nhìn theo hướng tích cực hơn.

Cùng tinh thần đó, tài khoản Facebook BLV Tạ Biên Cương nhắn nhủ Himass và TanVuu giữ vững tâm lý, xem biến cố lần này như một bài học và tiếp tục theo đuổi đam mê. Vị BLV này chia sẻ: “Thước đo của một tuyển thủ lớn không chỉ nằm ở những chiếc cúp vô địch, mà còn ở khả năng đứng dậy từ những nốt trầm cay đắng nhất. Làn sóng đồng hành, bảo vệ và sục sôi từ cộng đồng Việt Nam những ngày qua chính là minh chứng rõ nhất: Người hâm mộ không bỏ rơi các bạn và luôn ghi nhận tài năng của Himass lẫn TanVuu. Cánh cửa này khép lại không có nghĩa là mọi ngọn lửa đam mê đều phải dập tắt”.

1977 Vlog cũng lên tiếng trước sự việc này, nhắc tới hành trình không dễ dàng phía sau nghề game thủ chuyên nghiệp, từ những định kiến, rào cản của gia đình đến quá trình kiên trì luyện tập để theo đuổi đam mê. 1977 Vlog cho rằng các tuyển thủ đã phải đánh đổi và nỗ lực rất nhiều để có thể chạm tới ước mơ.

Trong khi đó, Delwyn - tuyển thủ PUBG Esports Việt Nam và đồng đội của Himass, lại chọn cách ở bên người đồng đội giữa thời điểm nhiều áp lực. Anh cho biết đã chứng kiến Himass chịu những tranh cãi, lời công kích, xúc phạm và đe dọa trên mạng xã hội. Delwyn không kêu gọi cộng đồng công kích bất kỳ ai, mà mong những quyết định liên quan đến Himass được xem xét dựa trên thông tin rõ ràng và tiêu chuẩn công bằng.

Cuối chia sẻ, Delwyn gửi tới người đồng đội một lời nhắn ngắn gọn: “Tao vẫn ở đây, Himass. Anh em vẫn ở đây.”

Cùng với những tiếng nói từ các đơn vị, streamer, BLV và tuyển thủ, nhiều bình luận của cư dân mạng cũng tập trung vào việc động viên Himass và TanVuu.

Một bình luận viết: “Hai em còn rất trẻ, rất giỏi, và rất có tài năng. Con đường phía trước của hai em vẫn còn dài lắm... Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.”

Một số người khác cho rằng đây có thể chỉ là một bước lùi trước khi bắt đầu lại: “Chỉ là kết thúc 1 con game và chuẩn bị cho 1 hành trình mới thôi mà”, hay “mình có thực lực thì ngã lần này đứng lại lên được bằng tựa game khác”.

Cũng có người gửi tới hai tuyển thủ một niềm tin đơn giản hơn: “Một con đường mới huy hoàng hơn sẽ mở ra, chỉ là khó khăn ban đầu một chút thôi.”

Sau những tranh luận xoay quanh một quyết định xử lý, nhiều tiếng nói đang cùng hướng sự chú ý về phía hai tuyển thủ và chặng đường tiếp theo của họ. Một cánh cửa có thể đã khép lại, nhưng với những người vẫn nhìn thấy tài năng và muốn động viên Himass, TanVuu, hành trình phía trước vẫn còn những lựa chọn khác.