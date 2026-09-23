Tối lên đồ slay, sáng đeo găng Boxing, Muay Thái: Dàn gái đẹp “bẻ lái” sang hệ chiến

Không chỉ gym, pilates hay tennis, boxing hay muay Thái cũng đang âm thầm xuất hiện trong thói quen tập luyện của nhiều mỹ nhân Việt.

Nếu trước đây nhắc đến những bộ môn thể thao được hội đẹp yêu thích, người ta thường nghĩ đến gym, yoga, pilates hay tennis thì vài năm trở lại đây, boxing và muay Thái cũng dần xuất hiện nhiều hơn trong những hình ảnh tập luyện của các người đẹp. Có người tập để giữ dáng, có người tìm đến vì thích cảm giác vận động mạnh, cũng có người đơn giản muốn đổi gió cho routine vốn đã quá quen thuộc.

Điểm thú vị là boxing và muay Thái vốn không phải những bộ môn mang vẻ ngoài “nữ tính” theo cách mọi người vẫn thường hình dung về các môn thể thao dành cho phái đẹp. Những đôi găng tay, bao cát, các bài tập cường độ cao hay những cú đấm, đá chân liên tục tạo nên một hình ảnh khá khác biệt. Thế nhưng chính sự mạnh mẽ ấy lại khiến những bộ môn này trở thành lựa chọn được nhiều mỹ nhân chú ý.

Thời gian gần đây, Huyền 204 thu hút sự chú ý khi trải nghiệm bộ môn muay Thái. Cô tập luyện với HLV chuyên nghiệp, nhận nhiều lời khen bởi những cú “ra đòn” mạnh mẽ.

Hình ảnh buổi tối khi "lên đồ" sang chảnh và khi trên sàn tập của Huyền 204 hoàn toàn trái ngược. Huyền 204 vốn là người yêu thích tập luyện, cô cũng từng theo đuổi nhiều bộ môn khác như tennis, tập gym,... để duy trì vóc dáng.

Một trong những lý do khiến boxing, muay Thái được yêu thích nằm ở cảm giác rất khác mà bộ môn này mang lại. Thay vì chỉ lặp lại những động tác quen thuộc trong phòng gym, một buổi tập thường có nhiều chuyển động liên tục. Người tập phải kết hợp tay, chân, thân người, giữ thăng bằng và phản xạ để thực hiện từng động tác. Vì vậy, cùng là một giờ vận động nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác so với việc chỉ tập trên máy.

Với những người đã duy trì một routine tập luyện trong thời gian dài, boxing cũng trở thành cách để thay đổi không khí. Có những ngày không muốn chạy bộ, nâng tạ hay tập các bài quen thuộc, việc đeo găng và tập với bao cát có thể tạo ra cảm giác mới mẻ hơn.

Đặc biệt, boxing còn có một điểm khá hợp với lifestyle của những người bận rộn: một buổi tập không nhất thiết phải kéo dài quá lâu nhưng vẫn tạo cảm giác vận động toàn thân. Những chuỗi động tác liên tục khiến cơ thể luôn trong trạng thái hoạt động, đồng thời đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Vì thế, với nhiều người đẹp, chuyện tập những bộ môn đối kháng không đơn thuần xoay quanh việc “đốt calo” hay giữ số đo. Bộ môn này còn trở thành một khoảng thời gian để cơ thể được vận động theo một cách khác, đầu óc tạm rời khỏi công việc và những lịch trình dày đặc.

Saabirose chia sẻ hình ảnh một ngày đi tập boxing khiến nhiều người thích thú, ấn tượng.

Nữ rapper sinh năm 2002 đã tập boxing được một thời gian, cô thêm bộ môn này vào list sau nhiều hoạt động như tập pilates, học nhảy,...

Beauty blogger Hà My (ngoài cùng bên phải) cũng đăng ảnh check-in trong phòng tập boxing, muay Thái. Nhiều người cho rằng đây chính là bí quyết giúp vóc dáng của Hà My ngày càng khỏe khoắn, săn chắc.

Boxing và muay Thái từng gắn khá nhiều với hình ảnh các võ sĩ, những trận đấu trên sàn hay những buổi tập nặng về thể lực. Nhưng khi bước vào đời sống hiện đại, bộ môn này đã có thêm nhiều hình thức tập luyện phù hợp với người mới bắt đầu.

Người tập không nhất thiết phải hướng đến thi đấu hay trở thành một võ sĩ. Nhiều lớp học hiện nay tập trung vào kỹ thuật cơ bản, phản xạ, cardio và vận động toàn thân. Điều này khiến bộ môn trở nên dễ tiếp cận hơn với những người chỉ muốn tìm một hình thức tập luyện mới.

Với hội mỹ nhân Việt, đây cũng là điểm khiến boxing có sức hút riêng. Một bộ môn vừa giúp rèn thể lực, vừa tạo cảm giác mạnh mẽ và chủ động, lại không quá giống những lựa chọn quen thuộc.

Boxing cũng không nhất thiết phải thay thế hoàn toàn những bộ môn khác. Với nhiều người, nó chỉ đơn giản là một mảnh ghép trong lịch tập: hôm nay boxing, hôm khác gym, yoga hoặc chạy bộ. Chính sự linh hoạt này khiến bộ môn không bị bó hẹp trong hình ảnh một môn võ mà dần trở thành một lựa chọn lifestyle.

Nhìn vào cách hội mỹ nhân Việt đưa boxing, muay Thái vào routine tập luyện, có thể thấy những bộ môn thể thao dành cho phái đẹp đang ngày càng đa dạng. Không còn chỉ xoay quanh chuyện phải nhẹ nhàng hay giữ một vẻ ngoài nữ tính, việc tập luyện giờ đây cũng là cách để mỗi người tìm thấy hình thức vận động phù hợp với tính cách và nhịp sống của mình.

Và với những cú đấm mạnh, nhịp tập nhanh cùng cảm giác chủ động mà nó mang lại, đang âm thầm trở thành một trong những lựa chọn như thế.

Những màn “lột xác” gần đây của Trúc Anh khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ. Được biết, cô kết hợp giữa ăn uống khoa học và tập luyện kết hợp boxing và pilates để có vóc dáng thon gọn.

Trúc Anh vẫn duy trì niềm đam mê tập boxing của mình. Không còn hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính thường thấy, khi lên sàn boxing Trúc Anh hoàn toàn khác biệt.

Thùy Anh cũng được biết đến là “nghiện” thể thao nhất nhì. Cô nàng cũng đã tập boxing được vài năm nay, thậm chí còn từng tham gia trong một chương trình về đấu boxing.

Cũng vì vậy mà Thùy Anh sở hữu vòng 2 thon gọn, phẳng lì. Vóc dáng cô nàng ngày càng săn chắc, khoẻ mạnh nhờ chế độ tập luyện cường độ cao, ăn healthy.

Ảnh: TikTok nhân vật