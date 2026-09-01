1977 Vlog gỡ bỏ PUBG: "Mùa thu đến rồi, phải chơi game khác thôi!"

Giữa ồn ào PUBG vừa qua, 1977 Vlog gây chú ý khi công khai gỡ game và chia sẻ quan điểm về nghề game thủ.

Những ngày vừa qua, PUBG Asia Stars 2026 - giải đấu giao lưu (showmatch/exhibition event) do KRAFTON - tập đoàn đứng sau trò chơi Pubg - tổ chức, quy tụ 48 tuyển thủ, PUBG Partner và streamer đến từ 6 khu vực châu Á đang trở là tâm điểm xôn xao trên mạng xã hội.

Chuyện bắt đầu khi streamer Hàn Quốc Soopi tố hai tuyển thủ Việt Nam Himass (Lã Phương Tiến Đạt) và TanVuu (Trần Tấn Vũ) có hành vi "đá stream", tức là theo dõi trận đấu qua livestream công khai để biết được đường đi, chiến lược của đối thủ. Ngay sau đó, Himass và TanVuu nhận sự "trừng phạt" từ KRAFTON (BTC PUBG) là truất quyền thi đấu và bị cắt danh xưng PUBG Vietnam Partner (Đối tác PUBG tại Việt Nam).

Vụ việc Himass và TanVuu bị loại khỏi PUBG ASIA STARS 2026 bùng nổ tranh cãi.

Cách xử lý vội vàng này khiến cư dân mạng phẫn nộ, bởi chưa xác minh cặn kẽ đã đưa hình phạt. Đáng chú ý, trong điều luật của giải PUBG Asia Stars 2026 cũng không nêu rõ quy định về hành vi "đá streams" (theo dõi thông tin từ luồng phát trực tiếp).

Đến ngày 23/9, phía KRAFTON mới công bố kết quả rà soát livestream, video của người tham gia, dữ liệu trong game và bản ghi trận đấu, KRAFTON kết luận Himass và TanVuu đã sử dụng thông tin bên ngoài và stream sniping để hỗ trợ việc đưa ra quyết định trong trận.

Cả hai bị khóa tài khoản PUBG vĩnh viễn và cấm tham dự các giải PUBG Esports chính thức do KRAFTON tổ chức hoặc phê duyệt trên toàn thế giới. Song song đó, KRAFTON cũng xin lỗi vì những thiếu sót trong cách xử lý và truyền đạt thông tin ở giai đoạn đầu, đồng thời cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức giải.

Trong khi đó, câu chuyện tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những người theo dõi PUBG tại Việt Nam. Tranh cãi không chỉ nằm ở nghi vấn "đá stream", mà còn xoay quanh cách KRAFTON xử lý sự việc trong những ngày đầu. Chính KRAFTON sau đó cũng thừa nhận chưa đưa ra hướng dẫn, tiêu chí xử lý rõ ràng từ trước, đồng thời có những thiếu sót trong quá trình xác minh và công bố thông tin.

Trong bối cảnh đó, 1977 Vlog cũng gây chú ý khi đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân, thông báo việc gỡ PUBG khỏi máy. Nhóm sáng tạo nội dung này gồm hai anh em sinh đôi Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Việt Anh và người em họ Nguyễn Văn Tân - vốn là cái tên nổi tiếng trên MXH.

“Văn minh, lịch sự và đầy văn hóa. Lắc một ly nước lọc, nhìn vào màn hình máy tính và nói: ‘Mùa thu đến rồi, phải chơi game khác thôi!’”, 1977 Vlog chia sẻ.

1977 Vlogs gỡ bỏ game PUBG.

Không chỉ thông báo việc gỡ game, nhóm còn nhắc đến những đánh đổi phía sau con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp. Theo 1977 Vlog, để theo đuổi và chạm đến ước mơ, các tuyển thủ không chỉ cần tài năng mà còn phải có sự kiên trì và quá trình luyện tập lâu dài.

“Những game thủ thi đấu chuyên nghiệp là những người dám hy sinh vì đam mê nhất, dám theo đuổi đam mê nhất. Để trở thành game thủ là điều không hề dễ. Nó còn khó hơn trở thành 1 cầu thủ bóng đá, 1 ca sỹ, 1 diễn viên... vì chả có bố mẹ nào lại định hướng cho con mình làm game thủ từ nhỏ. Từ rào cản của gia đình cho đến những định kiến của xã hội thì cái nghề game thủ nó phải thuộc dạng top 1 những nghề khó thành công nhất. Nhưng bằng tài năng cùng sự kiên trì khổ luyện mà những game thủ chuyên nghiệp đã đạt được ước mơ của mình, bố mẹ từ phản đối cho đến gào khản cổ trên khán đài và rơi nước mắt nhìn con mình chiến thắng là cả một hành trình dài và đầy gai góc, đầy mạo hiểm mà không phải bất kỳ ai cũng dám làm”, 1977 Vlog chia sẻ.

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Game thủ chuyên nghiệp, hay professional gamer, là những người chơi game ở cấp độ thi đấu chuyên nghiệp. Họ có thể thuộc các đội tuyển esports, tham gia các giải đấu, luyện tập theo lịch trình, thi đấu để giành thành tích và nhận thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng giải đấu, hợp đồng, quảng cáo hoặc các hoạt động liên quan.

Với những tựa game thi đấu như PUBG, công việc này không đơn giản là “ngồi chơi game”. Các tuyển thủ phải luyện tập thường xuyên, nghiên cứu chiến thuật, phối hợp cùng đồng đội và duy trì phong độ trong các giải đấu.

PUBG là tựa game bắn súng sinh tồn, trong đó người chơi phải tìm trang bị, chiến đấu và trở thành người hoặc đội cuối cùng còn sống. PUBG: BATTLEGROUNDS phiên bản PC đã xuất hiện tại Việt Nam thông qua Steam từ năm 2017 và từng thu hút một cộng đồng người chơi lớn. Trong khi đó, PUBG Asia Stars 2026 là sự kiện PUBG quy mô châu Á do KRAFTON tổ chức, quy tụ 48 tuyển thủ và streamer đến từ nhiều khu vực. Sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng khiến giải đấu nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng PUBG châu Á.