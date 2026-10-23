Cô gái đóng quảng cáo 13 năm trước giờ làm dâu gia tộc nổi tiếng Việt Nam: Tại sao có người đẹp đến mức độ này?

Cuộc sống hiện tại của mỹ nhân cũng được nhiều người ngưỡng mộ.

Đó chính là Tăng Thanh Hà!

Mới đây, đoạn clip hậu trường quảng cáo sữa Vinasoy của Tăng Thanh Hà vào năm 2013 được một tài khoản fan đăng tải và bất ngờ viral trở lại, được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Dù đã khoảng 13 năm trôi qua, những hình ảnh của ngọc nữ vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Những khoảnh khắc của Tăng Thanh Hà (Nguồn: @tthmoments)

Trong những khung hình hậu trường, Hà Tăng xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt thanh tú và nụ cười đặc trưng. Cô vui vẻ trò chuyện, phối hợp với ê-kíp và giữ biểu cảm thoải mái trước máy quay. Ngay cả trong những khoảnh khắc không được trau chuốt như hình ảnh quảng cáo hoàn chỉnh, Tăng Thanh Hà vẫn nổi bật nhờ vẻ ngoài cuốn hút và phong thái nhẹ nhàng.

Ở phần bình luận, nhiều người liên tục nhắc đến nhan sắc của nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ khi nhìn lại hình ảnh đã hơn một thập kỷ trước mà Tăng Thanh Hà không hề thay đổi so với hiện tại.

“Chị không già trời ơi, 3 đứa con rồi đó hả trời?”, “Ngày xưa chị đóng MV với Ưng Hoàng Phúc đẹp lắm luôn”, “Mình có từng gặp chị lúc đóng Hương Phù Sa, lúc đó nhìn chỉ hoài à ấn tượng đến giờ. Chị đẹp lắm”, “Mình thì mê nụ cười của chị Hà rất đẹp. Tới nỗi quá mê mỗi khi mình mà cười cố tình cười ra cho giống chị”, “Đẹp không đại trà, không ai qua được nhan sắc này mặc dù bây giờ có mấy bé rất xinh”, “Ui! Tui nhớ cái quảng cáo này. Lúc nào cũng còn nguyên ấn tượng chị Hà Tăng quảng cáo sữa này”, “Khen xinh đẹp vẫn cảm thấy chưa đủ với chị ấy”,... là một số bình luận từ người xem.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật. Tuy nhiên gia đình có hoàn cảnh kinh tế không dư dả nên mẹ cô từng chắt chiu tiền để đưa con gái theo học tại đội kịch Idecaf, tạo điều kiện để Hà Tăng tiếp xúc với diễn xuất từ sớm.

Năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chú ý trong buổi casting phim Dốc Tình. Vai diễn đầu tay mở ra cơ hội bước vào lĩnh vực phim ảnh, trước khi cô tiếp tục ghi dấu qua các tác phẩm như Hương Phù Sa, Hàn Mặc Tử và đặc biệt là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Vai Trúc trong bộ phim này góp phần đưa tên tuổi Hà Tăng đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời giúp cô gắn liền với danh xưng “ngọc nữ” màn ảnh Việt.

Năm 2012, khi sự nghiệp đang được chú ý, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Hiện tại, Hà Tăng có cuộc sống kín tiếng hơn so với thời còn hoạt động nghệ thuật. Cô và Louis Nguyễn có 3 người con: con trai đầu Richard sinh năm 2015, con gái Chloe sinh năm 2017 và con trai út Mason sinh năm 2021. Trên tài khoản MXH, ngọc nữ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, các hoạt động nấu nướng, chăm sóc nhà cửa và công việc kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, Hà Tăng vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi cập nhật hình ảnh mới. Gần đây, Hà Tăng gây chú ý với màn comeback vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Một số hình ảnh của Tăng Thanh Hà gần đây

Ảnh: IGNV