Sinh viên Y khoa mang 100.000 đồng từ Đắk Lắk xuống TP.HCM khởi nghiệp: 30 năm sau thành "vua" trong đế chế nghìn tỷ

Trước khi trở thành doanh nhân nổi tiếng và được mệnh danh là “vua cà phê”, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có thời gian khởi nghiệp vất vả.

Xuất thân từ gia đình khó khăn, mang 100.000 đồng đi khởi nghiệp

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ sinh năm 1971 tại Khánh Hòa, trong một gia đình nông dân. Năm 1979, gia đình ông chuyển đến Đắk Lắk sinh sống và lập nghiệp. Đây cũng là nơi ông trải qua phần lớn tuổi thơ trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Từ nhỏ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã phụ giúp gia đình bằng nhiều công việc như bẻ ngô, chăn lợn, đóng gạch. Đường đến trường dài khoảng 15km, phần lớn là đường đất đỏ, nhưng ông vẫn đạp xe đi học mỗi ngày. Cuộc sống gia đình càng thêm chật vật khi cha ông lâm bệnh nặng vào năm 1981, mẹ ông phải làm nhiều công việc khác nhau để gánh vác gia đình.

Những năm tháng đó gắn với câu hỏi mà ông từng nhắc đến khi kể về tuổi trẻ: Tại sao gia đình mình nghèo và làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh ấy? Mong muốn thay đổi cuộc sống dần trở thành một trong những động lực thúc đẩy ông tìm hướng đi riêng.

Năm 1992, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thi đỗ vào Khoa Y, Đại học Tây Nguyên, với mục tiêu trở thành bác sĩ. Trong thời gian học đại học, ông vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, theo những chia sẻ về hành trình lập nghiệp sau này, ông dần nhận ra mình muốn theo đuổi một con đường khác, gắn với khát vọng làm giàu và phát triển kinh doanh.

Khi còn là sinh viên, ông từng quyết định rời giảng đường để vào TP.HCM tìm cơ hội lập nghiệp. Số tiền mang theo khi ấy chỉ khoảng 100.000 đồng. Kế hoạch không diễn ra như dự tính khi người chú ở TP.HCM khuyên ông quay về Đắk Lắk, hoàn thành việc học trước khi nghĩ đến những dự định xa hơn.

Từ những ngày đầu chật vật đến danh xưng "vua cà phê"

Sau chuyến đi, ông trở lại giảng đường. Dù vậy, ý định tìm một hướng đi riêng vẫn được giữ lại. Thay vì tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở một lĩnh vực chưa xác định, ông bắt đầu dành thời gian quan sát hoạt động kinh doanh cà phê tại địa phương.

Trong giai đoạn đầu tìm hiểu thị trường, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thường đi xe đạp đến các đại lý thu mua cà phê để quan sát hoạt động kinh doanh. Ông đặt câu hỏi về việc Việt Nam có nguồn nguyên liệu cà phê lớn nhưng phần lớn giá trị sản phẩm vẫn nằm ở khâu chế biến và xây dựng thương hiệu, thay vì chỉ xuất khẩu hạt thô.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thời mới khởi nghiệp (Ảnh: Internet)

Từ đó, ông lựa chọn hướng đi tập trung vào rang xay, chế biến và phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam. Đây là định hướng kinh doanh gắn với Trung Nguyên trong những năm tiếp theo.

Năm 1996, Đặng Lê Nguyên Vũ cùng 3 người bạn góp vốn mở cơ sở rang xay cà phê tại Buôn Ma Thuột, đặt nền móng cho thương hiệu Trung Nguyên. Những ngày đầu, điều kiện kinh doanh còn hạn chế. Cơ sở rang xay từng phải chuyển địa điểm do gặp trở ngại trong quá trình hoạt động. Sau những lần khởi đầu không thuận lợi, nhóm quay về với quy mô nhỏ, tự rang xay, đóng gói cà phê và tìm các mối bán hàng.

Cũng trong giai đoạn này, Trung Nguyên từng gặp khó khăn về vốn khi việc kinh doanh chưa tạo được nguồn thu ổn định. Ông Vũ từng phải mượn chiếc xe máy của bạn để bán lấy tiền duy trì hoạt động. Nhiều năm sau, ông vẫn nhắc lại câu chuyện này khi nói về sự giúp đỡ của những người bạn trong giai đoạn khởi nghiệp.

Ngày 20/8/1998, Trung Nguyên khai trương quán cà phê đầu tiên tại TP.HCM. Do hạn chế về kinh phí quảng cáo, quán triển khai chương trình phục vụ cà phê miễn phí trong 10 ngày. Khách hàng đến trải nghiệm, truyền miệng về quán, tạo điều kiện để thương hiệu tiếp cận thêm người tiêu dùng.

Từ một cơ sở rang xay tại Buôn Ma Thuột, Trung Nguyên dần mở rộng hoạt động. Trong giai đoạn 1999 - 2000, mô hình nhượng quyền giúp thương hiệu phát triển nhanh, với khoảng 500 quán trên cả nước.

Năm 2001, Trung Nguyên bước vào lĩnh vực cà phê hòa tan. Đến năm 2003, thương hiệu G7 ra đời, bổ sung một dòng sản phẩm mới bên cạnh cà phê rang xay. Hoạt động kinh doanh tiếp tục mở rộng sang nhiều dòng sản phẩm và các dự án liên quan đến văn hóa cà phê.

Năm 2008, Trung Nguyên mở văn phòng tại Singapore, hướng đến thị trường khu vực và quốc tế. Ông Vũ cũng nhiều lần bày tỏ tham vọng đưa thương hiệu cà phê Việt Nam cạnh tranh với những tên tuổi lớn trên thế giới.

Tên tuổi ông Đặng Lê Nguyên Vũ được biết đến rộng rãi hơn khi Trung Nguyên trở thành một thương hiệu quen thuộc trên thị trường cà phê Việt Nam. Năm 2012, National Geographic Traveller gọi ông là "vua cà phê Việt". Danh xưng này sau đó tiếp tục được nhắc đến trong các bài viết về doanh nhân và hành trình phát triển Trung Nguyên.

Trong quá trình phát triển, Trung Nguyên mở rộng từ hoạt động rang xay, phân phối đến hệ thống cửa hàng và các dòng sản phẩm cà phê hòa tan. Hai thương hiệu chuỗi được tập đoàn phát triển là Trung Nguyên Legend và E-Coffee. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn xây dựng Làng cà phê và Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột, gắn với định hướng quảng bá văn hóa cà phê.

Đến tháng 8/2022, Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên (Ảnh: Tô Thanh Tân)

Bộ sưu tập siêu xe hàng trăm chiếc

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cà phê, Đặng Lê Nguyên Vũ còn được biết đến với thú chơi xe sang và siêu xe. Bộ sưu tập của ông quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Rolls-Royce, Aston Martin, Ford,... Số lượng xe cụ thể thay đổi theo thời gian do ông liên tục mua thêm, bán hoặc mua lại những mẫu xe từng sở hữu.

Một trong những chiếc xe gây chú ý nhất trong bộ sưu tập là Bugatti Veyron 16.4. Chiếc xe được đưa về Việt Nam năm 2012, trước khi ông Vũ mua lại vào năm 2018. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, giá giao dịch của xe khi về tay ông Vũ được ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Đây cũng là mẫu xe thường được nhắc đến khi nói về bộ sưu tập siêu xe của doanh nhân ngành cà phê.

Ngoài Bugatti Veyron, garage của ông còn có nhiều mẫu xe hiệu suất cao và phiên bản giới hạn như Lamborghini Murciélago SV, Ferrari 458 Speciale, McLaren Senna, Porsche 918 Spyder và Ford GT. Một số mẫu xe thuộc diện hiếm tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của giới chơi xe mỗi khi xuất hiện trên đường phố hoặc tại các sự kiện.

Điểm dễ nhận ra trong cách chơi xe của ông Vũ là sở thích sử dụng tông màu trắng và bạc cho ngoại thất. Nhiều chiếc xe được thay đổi màu sơn hoặc dán decal theo phong cách đồng nhất. Bộ sưu tập cũng ít khi được ông công khai giới thiệu riêng, khiến số lượng xe thực tế và giá trị tổng thể thường được đề cập dưới dạng ước tính.

Một vài mẫu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Ảnh: Internet)

Về hôn nhân và gia đình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ kết hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào năm 1998. Vợ chồng ông Vũ có 4 người con, gồm hai con trai Đặng Lê Trung Nguyên, Đặng Lê Bình Nguyên và hai con gái Đặng Lê Thảo Nguyên, Đặng Lê Tây Nguyên. Cả bốn người đều có chữ "Nguyên" trong tên. Riêng con trai cả mang tên Đặng Lê Trung Nguyên, trùng với tên thương hiệu cà phê do gia đình xây dựng từ trước đó.

Sau nhiều năm chung sống và phát triển doanh nghiệp, cuộc hôn nhân của ông Vũ và bà Thảo phát sinh mâu thuẫn. Năm 2015, bà Thảo nộp đơn xin ly hôn, mở đầu quá trình tranh chấp kéo dài liên quan đến quan hệ hôn nhân, quyền nuôi con và việc phân chia tài sản. Đến năm 2019, TAND TP.HCM chấp thuận cho 2 người ly hôn, 4 người con do bà Thảo nuôi dưỡng.

Các con của ông Vũ và bà Thảo tương đối kín tiếng trước công chúng trong nhiều năm. Cuối năm 2021, 2 con trai lần đầu xuất hiện công khai cùng mẹ tại một sự kiện của King Coffee. Đến tháng 10/2026, Đặng Lê Trung Nguyên tiếp tục thu hút sự chú ý khi được công bố đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc TNI Group, doanh nghiệp do bà Lê Hoàng Diệp Thảo phát triển sau khi hai người ly hôn.

(Tổng hợp)