Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý thông báo mới từ công an

Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo việc mua bán SIM không rõ nguồn gốc, cho thuê SIM nhận mã xác thực OTP trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu cá nhân và bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Qua rà soát thông tin công khai trên các nền tảng mạng xã hội, lực lượng chức năng nhận thấy ngày càng nhiều nhiều hội, nhóm quảng cáo mua bán SIM rác, cung cấp SIM nhận mã OTP và dịch vụ cho thuê số điện thoại để đăng ký tài khoản trực tuyến xuất hiện. Một số nội dung quảng cáo giới thiệu dịch vụ nhận mã xác thực, tạo tài khoản số lượng lớn, thậm chí cam kết không cần xác minh danh tính hoặc sử dụng thông tin thuê bao không chính chủ.

Số điện thoại hiện được sử dụng để đăng ký, xác thực nhiều dịch vụ trực tuyến. Vì vậy, SIM không rõ nguồn gốc hoặc bị chuyển giao, cho thuê thiếu kiểm soát có thể bị lợi dụng để tạo lập tài khoản ảo, giả mạo cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát tán tin nhắn rác, đường dẫn độc hại và thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, việc giao dịch SIM qua các tài khoản, hội nhóm không đáng tin cậy còn tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi người mua cung cấp ảnh giấy tờ tùy thân, số điện thoại hoặc dữ liệu định danh. Người sử dụng SIM đã qua nhiều lần chuyển giao cũng có thể gặp rủi ro do số điện thoại vẫn liên kết với tài khoản trực tuyến của chủ thuê bao trước đó.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Chủ động bảo vệ thông tin, ngăn ngừa nguy cơ bị lợi dụng

Để bảo đảm an toàn thông tin và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

Thứ nhất, chỉ đăng ký, mua và sử dụng SIM qua các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hợp pháp; bảo đảm thông tin thuê bao chính xác, đầy đủ theo quy định. Không mua SIM không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng thông tin định danh của người khác để đăng ký thuê bao.

Thứ hai, không cho thuê, cho mượn SIM hoặc số điện thoại cá nhân để người khác nhận mã OTP, đăng ký tài khoản khi không kiểm soát được mục đích sử dụng. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin đăng nhập ngân hàng, ví điện tử cho người lạ.

Thứ ba, thận trọng khi được yêu cầu gửi ảnh căn cước, giấy tờ tùy thân hoặc thông tin cá nhân qua các hội, nhóm mua bán SIM trên mạng xã hội. Không truy cập đường dẫn đáng ngờ hoặc làm theo hướng dẫn của các tài khoản không rõ danh tính.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra các số điện thoại liên kết với tài khoản ngân hàng, ví điện tử và mạng xã hội. Khi thay đổi số điện thoại hoặc ngừng sử dụng SIM, cần cập nhật, hủy liên kết với các tài khoản liên quan để hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt.

Thứ năm, khi phát hiện cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo hoặc hội, nhóm có hoạt động đáng ngờ liên quan đến mua bán SIM, người dân cần lưu giữ thông tin, phản ánh qua các kênh chính thức và cung cấp tài liệu liên quan cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.

Việc quảng cáo, kinh doanh SIM trên mạng xã hội không mặc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào dịch vụ nhận OTP, cho thuê SIM hoặc đăng ký tài khoản hàng loạt.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ