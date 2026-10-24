Xe tải và xe đầu kéo đâm nhau trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Khoảng 23h10 ngày 23/10, tại Km27+200, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đầu kéo khiến một phụ xe tải bị thương nặng, tử vong sau đó.

Sáng 24/10, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tiết giao thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 74H-006.xx va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 83H-014.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 65RM-006.xx.

Vụ tai nạn khiến hai làn xe bị chắn ngang. Tại hiện trường, phần đầu phía phụ xe của xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, trong khi xe đầu kéo hư hỏng phần đuôi.

Một phụ xe tải bị thương nặng ở vùng đầu, được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Thành nhưng tử vong sau đó.