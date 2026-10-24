Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 41 triệu đồng của một nhân viên tiệm vàng

Công an xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ cho biết vừa hỗ trợ người dân nhận lại 41 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 21/10, tại trụ sở Công an xã Thạnh Phú, chị P.T.T.M đã hoàn trả 41 triệu đồng cho anh N.T.N do chuyển khoản nhầm. Việc bàn giao được thực hiện theo nguyện vọng của hai bên, dưới sự chứng kiến của Công an xã.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh N.T.N, một nhân viên tiệm vàng tại TP Cần Thơ đã thực hiện giao dịch chuyển khoản 41 triệu đồng vào tài khoản của chị P.T.T.M. Khi kiểm tra giao dịch, anh N.T.N phát hiện đã chuyển nhầm tiền.

Sau đó, anh N.T.N liên hệ chị M để thông báo sự việc, đề nghị nhận lại số tiền chuyển nhầm và cùng đến trụ sở Công an xã Thạnh Phú trình báo. Chị P.T.T.M đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh N.T.N.

Vào lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày, tại trụ sở Công an xã, biên bản bàn giao số tiền 41 triệu đồng được lập theo nguyện vọng của hai bên. Việc bàn giao, tiếp nhận, các bên kiểm tra, thống nhất nội dung và có sự chứng kiến của đại diện Công an xã Thạnh Phú, hoàn tất lúc 18 giờ 30 phút.

Việc tự nguyện hoàn trả tiền của chị P.T.T.M thể hiện sự trung thực, không tham tài sản của người khác. Sự hỗ trợ của Công an xã Thạnh Phú giúp việc bàn giao được ghi nhận rõ ràng, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, lan tỏa những việc làm tốt trong cộng đồng.