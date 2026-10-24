Thông tin quan trọng về sổ bảo hiểm xã hội mà tất cả người dân cần nắm rõ

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho phép người tham gia tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngay trên điện thoại. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ được tích hợp với tài khoản VNeID mức độ 2 và ứng dụng VssID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội điện tử giúp người tham gia thuận tiện tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là hình thức thể hiện quá trình tham gia, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội trên môi trường điện tử.

Do cơ quan Bảo hiểm xã hội tạo lập, quản lý từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Mỗi người có một mã số bảo hiểm xã hội duy nhất.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và tài khoản VssID.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử tích hợp với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và tài khoản VssID (Ảnh: Khả Văn)

Những thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội điện tử

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử ghi nhận và thể hiện những trường thông tin chính về:

- Thông tin cá nhân

- Quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội

- Thông tin giải quyết, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo dữ liệu cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý.

Phát hiện thông tin sai lệch trên sổ bảo hiểm xã hội điện tử, cần làm gì?

Khi phát hiện thông tin sai lệch trên sổ bảo hiểm xã hội điện tử, người dùng cần nhanh chóng:

- Kiểm tra thông tin cá nhân và quá trình tham gia bảo hiểm xã hội.

- Liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội và các kênh chính thức để được hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn và điều chỉnh.

- Không tự ý sửa thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, những điều cần biết như sau:

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo Báo Chính Phủ

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