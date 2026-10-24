5 mẫu iPhone cũ đáng tiền nhất hiện nay

iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,999 triệu đồng và iPhone Duo từ 64,999 triệu đồng tại Việt Nam, trong khi giá nhiều đời iPhone cũ tiếp tục giảm. Dưới đây là 5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất cuối tháng 10/2026, mỗi mẫu ứng với một mức ngân sách từ khoảng 11 triệu đến hơn 31 triệu đồng.

5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất cuối tháng 10/2026

Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo vào rạng sáng 10/9/2026 (giờ Việt Nam). Bộ đôi iPhone 18 Pro lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9/2026. Khi máy mới xuất hiện, lượng máy cũ được thu đổi tăng lên và kéo giá các đời trước đi xuống. iPhone 17 mới hiện được bán ở mức 25,49 triệu đồng, iPhone Air mới còn 23,19 triệu đồng. Mức giá dưới đây được tổng hợp từ bảng giá của các hệ thống bán lẻ và sàn rao vặt trong tháng 10/2026. Giá thực tế thay đổi theo cửa hàng và tình trạng máy.

iPhone 15

Giá mua: Khoảng 11,1 - 15 triệu đồng (bản 128GB)

iPhone 15 là lựa chọn dễ tiếp cận nhất cho người muốn có Dynamic Island và cổng USB-C. Máy có màn hình OLED 6,1 inch, chip A16 Bionic, camera chính 48MP và camera góc siêu rộng 12MP.

Khi ra mắt tại Việt Nam năm 2023, iPhone 15 có giá khởi điểm 22,99 triệu đồng. Bản 128GB cũ hiện rẻ hơn khoảng 8 - 11,9 triệu đồng, tức chỉ còn khoảng một nửa giá ban đầu.

Điểm cần cân nhắc là màn hình chỉ 60Hz, cổng USB-C chạy chuẩn USB 2 và máy không hỗ trợ Apple Intelligence. Máy phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người chuyển từ iPhone đời cũ hơn.

iPhone 16

Giá mua: Khoảng 12,6 - 17,6 triệu đồng (bản 128GB)

Đây là chiếc iPhone bản thường cũ cân bằng nhất trong tầm giá 13 - 18 triệu đồng. Máy dùng chip A18 với RAM 8GB, đáp ứng ngưỡng cấu hình để chạy Apple Intelligence. Máy có camera kép, nút Camera Control, nút Action và hỗ trợ MagSafe.

Khi ra mắt tại Việt Nam, iPhone 16 có giá từ 22,99 triệu đồng cho bản 128GB. Máy cũ hiện rẻ hơn khoảng 5,4 - 10,4 triệu đồng. Mức thấp nhất thuộc về các tin đăng trên sàn rao vặt, còn máy có bảo hành tại chuỗi bán lẻ có giá cao hơn.

Đổi lại, máy vẫn dùng màn hình 60Hz. Máy phù hợp với người muốn một chiếc iPhone gọn nhẹ, có AI và camera kép để dùng thêm vài năm.

iPhone 15 Pro

Giá mua: Khoảng 14,2 - 15,5 triệu đồng (bản 128GB)

Với người muốn trải nghiệm dòng Pro nhưng ngân sách dưới 16 triệu đồng, iPhone 15 Pro đáng cân nhắc. Máy có khung titan, màn hình 120Hz, nút Action, chip A17 Pro hỗ trợ Apple Intelligence và cổng USB-C chuẩn USB 3.

Máy ra mắt tại Việt Nam năm 2023 với giá từ 28,99 triệu đồng. Bản 128GB cũ hiện rẻ hơn khoảng 13,5 - 14,8 triệu đồng. Bản 256GB có giá khoảng 15,5 - 17 triệu đồng.

Nhược điểm là phần lớn máy trên thị trường đã dùng pin hơn hai năm, người mua cần kiểm tra kỹ dung lượng pin. Máy cũng không có tele 5x như bản Pro Max.

iPhone Air

Giá mua: Khoảng 18,9 - 20,1 triệu đồng (bản 256GB)

iPhone Air là lựa chọn dành cho người ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ. Máy dày 5,6 mm, nặng 165 g, màn hình 6,5 inch ProMotion 120Hz, khung titan và chip A19 Pro, bộ nhớ khởi điểm 256GB.

Máy có giá niêm yết 31,99 triệu đồng khi ra mắt tại Việt Nam năm 2025. Máy cũ hiện rẻ hơn khoảng 11,9 - 13,1 triệu đồng so với giá niêm yết và rẻ hơn khoảng 3,1 - 4,3 triệu đồng so với máy mới đang bán.

Đổi lại, máy chỉ có một camera sau 48MP, chỉ dùng eSIM và thời lượng pin không bằng các mẫu dày hơn. Máy phù hợp với người dùng nhu cầu cơ bản, cần một chiếc máy cao cấp dễ cầm nắm.

iPhone 17 Pro Max

Giá mua: Khoảng 31,19 triệu đồng (bản 256GB, cũ đẹp)

Đây là lựa chọn cao cấp nhất trong danh sách và là đời Pro Max ngay trước iPhone 18 Pro Max. Máy có màn hình 6,9 inch 120Hz, chip A19 Pro, RAM 12GB và hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp hiệu năng ổn định khi chơi game hay quay video dài.

iPhone 17 Pro Max ra mắt tại Việt Nam với giá từ 37,999 triệu đồng. Máy cũ hiện rẻ hơn khoảng 6,8 triệu đồng so với giá ra mắt và rẻ hơn khoảng 10,8 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max 256GB. Apple đã ngừng bán iPhone 17 Pro Max trên Apple Store Online Việt Nam từ khi iPhone 18 Pro ra mắt.

Nhược điểm là máy lớn, nặng và mức giảm chưa sâu như các đời cũ hơn. Máy phù hợp với người cần hiệu năng mạnh, camera tốt và muốn dùng lâu dài nhưng không muốn trả giá máy mới nhất.

Trước khi chốt mua, người dùng nên kiểm tra tình trạng pin, Face ID, IMEI và lịch sử thay linh kiện, đồng thời ưu tiên cửa hàng có bảo hành rõ ràng.