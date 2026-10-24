Tài khoản shipper Phòng Tích Phương nhận chuyển khoản 649.999.999 đồng từ bà Cao Thị Nhi: Công an xác minh giao dịch

Nhận được gần 650 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam shipper đã chủ động trả lại đầy đủ!

Ngày 23/10, Công an phường Trảng Bom, TP Đồng Nai cho biết đã nhanh chóng tìm được người chuyển nhầm gần 650 triệu đồng vào tài khoản một anh shipper.

Theo đó, vào khoảng 11h40, ngày 22/10, bà Cao Thị Nhi, trú tại xã Bàu Hàm đã chuyển nhầm tổng số tiền 649.999.999 đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Phòng Tích Phương, trú tại khu phố Sông Trầu 3, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai.

Anh Phương đã chuyển trả đầy đủ số tiền bà Nhi đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an phường Trảng Bom

Ngay sau khi phát hiện được sự việc trong tài khoản có số tiền lớn, anh Phương đã đến Công an phường Trảng Bom trình báo. Nhận được tin báo, Công an phường nhanh chóng xác minh, liên hệ biết chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Cao Thị Nhi, trú tại xã Bàu Hàm. Công an phường đã liên hệ mời bà Nhi đến Công an phường xác nhận thông tin, chứng kiến a Phương chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho bà Nhi ngay trong chiều ngày 22/10.

Hành động của anh Phương là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Đặc biệt, khi số tiền nhận được rất lớn, việc chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả càng đáng trân trọng. Một hành động đẹp, một niềm tin được giữ gìn. Những việc làm tử tế như vậy góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trên địa bàn phường Trảng Bom.

Công an phường Trảng Bom, TP Đồng Nai khuyến cáo người dân khi chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ; không tự ý sử dụng số tiền nhận được do người khác chuyển nhầm. Khi phát hiện tiền chuyển nhầm vào tài khoản, hãy chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.