Từ năm 2027, người dùng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank thuộc trường hợp sau cần đổi CCCD để tránh bị ngừng giao dịch

Những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 cần lưu ý thời hạn sử dụng thẻ căn cước trong năm 2027.

Theo quy định hiện hành, khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực nhưng chưa cập nhật thông tin với ngân hàng có thể bị tạm dừng một số giao dịch thanh toán, chuyển tiền và rút tiền. Vì vậy, những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 cần lưu ý thời hạn sử dụng thẻ căn cước trong năm 2027.

Theo Luật Căn cước năm 2023, công dân phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Như vậy, trong năm 2027, những người sinh năm 2002, 1987 và 1967 lần lượt bước sang tuổi 25, 40 và 60, thuộc các nhóm tuổi cần lưu ý về thời điểm cấp đổi thẻ.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người thuộc các nhóm tuổi trên đều phải đổi thẻ ngay trong năm 2027. Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước năm 2023 quy định, thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi phải cấp đổi vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi cấp đổi tiếp theo.

Cụ thể, người sinh năm 2002 đã được cấp hoặc cấp đổi thẻ trong khoảng thời gian từ đủ 23 tuổi đến trước 25 tuổi có thể tiếp tục sử dụng thẻ đến tuổi 40. Tương tự, người sinh năm 1987 có thể sử dụng thẻ đến tuổi 60 nếu đáp ứng điều kiện về thời điểm cấp thẻ. Với người sinh năm 1967, thẻ được cấp hoặc cấp đổi trong 2 năm trước tuổi 60 có thể tiếp tục được sử dụng không thời hạn theo quy định.

Việc giấy tờ tùy thân hết hiệu lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng và thông báo trước tối thiểu 30 ngày để khách hàng kịp thời cập nhật. Khi giấy tờ hết hiệu lực hoặc hết thời hạn sử dụng, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán theo quy định.

Các ngân hàng như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, ACB và Techcombank đều triển khai việc rà soát, cập nhật thông tin định danh khách hàng nhằm bảo đảm dữ liệu nhận biết khách hàng đầy đủ, chính xác và còn hiệu lực.

Để tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng nên kiểm tra thời hạn trên thẻ căn cước và chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi khi đến hạn. Sau khi được cấp thẻ mới, người dùng cần cập nhật thông tin với ngân hàng theo hướng dẫn. Tùy từng ngân hàng, việc cập nhật có thể thực hiện qua ứng dụng ngân hàng số hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch.

Đặc biệt, khách hàng không nên chờ đến khi giấy tờ hết hạn mới xử lý thủ tục. Việc cấp đổi thẻ căn cước và cập nhật thông tin định danh kịp thời sẽ giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn chuyển tiền, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.