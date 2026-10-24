Vietjet của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đang tuyển nhiều nhân sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trên máy bay: Không phải phi công hay tiếp viên, chỉ cần bằng trung cấp

Công việc đang được nhắc tới cụ thể là gì?

Mới đây, trên trang tuyển dụng chính thức, hãng hàng không Vietjet đã đăng thông báo tuyển dụng vị trí Thợ máy (Mechanic 2026) thuộc Khối Kỹ thuật. Đây là công việc không phải phi công hay tiếp viên nhưng có vai trò quan trọng trong việc duy trì tình trạng kỹ thuật và khả năng khai thác an toàn của các tàu bay.

Đáng chú ý, Vietjet không yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp đại học hoặc được đào tạo đúng chuyên ngành Kỹ thuật hàng không. Những người có bằng trung cấp trở lên thuộc một số ngành kỹ thuật phù hợp vẫn có thể ứng tuyển nếu đáp ứng các điều kiện liên quan.

Theo thông tin từ website tuyển dụng của Vietjet, đợt tuyển dụng diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/12/2026, với địa điểm làm việc tại 6 khu vực gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng và Cam Ranh.

Ảnh minh họa - Nguồn Vietjet Air

Không cần bằng đại học, ứng viên tốt nghiệp trung cấp nhiều ngành kỹ thuật có thể ứng tuyển

Theo thông báo tuyển dụng của Vietjet, yêu cầu học vấn tối thiểu đối với vị trí thợ máy là tốt nghiệp trung cấp. Các chuyên ngành được chấp nhận bao gồm Kỹ thuật hàng không, Cơ điện tử, Động lực, Điện – Điện tử, Điện tử viễn thông hoặc những ngành kỹ thuật liên quan.

Điều này đồng nghĩa một người từng học cơ điện tử, điện tử viễn thông hay kỹ thuật động lực vẫn có cơ hội làm việc trong lĩnh vực bảo dưỡng máy bay thương mại mà không nhất thiết phải được đào tạo chuyên ngành hàng không ngay từ đầu.

Về ngoại ngữ, Vietjet yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Anh TOEIC tối thiểu 350 điểm hoặc tương đương. Ngoài chứng chỉ, người ứng tuyển cần có khả năng nghe, nói, viết và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

Đây là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng bởi hoạt động bảo dưỡng tàu bay phải tuân theo những quy trình và hướng dẫn kỹ thuật chặt chẽ. Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành giúp nhân viên tiếp cận đúng thông tin khi thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, ứng viên phải có sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm và làm việc hiệu quả dưới sự giám sát. Hãng cũng yêu cầu người lao động có thể chịu được áp lực công việc và làm thêm giờ khi cần thiết.

Thông tin tuyển dụng được đăng trên trang tuyển dụng chính thức của Vietjet Air

Đặc biệt, trong thông báo tuyển dụng, Vietjet không đưa ra điều kiện bắt buộc về số năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, hãng ưu tiên những ứng viên có kiến thức về hàng không và yêu cầu nhân sự hoàn thành các khóa đào tạo bảo dưỡng tàu bay cơ bản theo quy định.

Công việc đặc biệt trên máy bay này thực chất là gì?

Nếu phi công đảm nhận nhiệm vụ điều khiển tàu bay, tiếp viên phụ trách phục vụ và hỗ trợ hành khách trong suốt hành trình, thì thợ máy bảo dưỡng tàu bay lại thực hiện những công việc kỹ thuật quan trọng khi máy bay ở mặt đất.

Hiểu đơn giản, đây là những nhân sự tham gia kiểm tra, bảo dưỡng và hỗ trợ duy trì tình trạng kỹ thuật của máy bay theo phạm vi công việc được phân công. Họ có thể làm việc trực tiếp trên tàu bay, tại khu vực sân đỗ hoặc trong các cơ sở bảo dưỡng chuyên dụng.

Khác với hình dung của một số người, nghề thợ máy bảo dưỡng tàu bay không đồng nghĩa với việc thường xuyên di chuyển cùng các chuyến bay. Phần lớn nhiệm vụ kỹ thuật được thực hiện khi máy bay không trong quá trình khai thác trên không.

Theo bản mô tả công việc được Vietjet công bố, thợ máy có trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt động bảo dưỡng, thực hiện những nhiệm vụ kỹ thuật trong phạm vi được giao và làm việc dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, nhân viên còn phải phát hiện, báo cáo những tình trạng bất thường có thể ảnh hưởng đến khả năng bay an toàn của tàu bay, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của trưởng nhóm bảo dưỡng.

Chẳng hạn, trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ kiểm tra, nếu phát hiện bộ phận có dấu hiệu bất thường, thợ máy phải báo cáo và thực hiện theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, thay vì tự ý xử lý ngoài phạm vi được cho phép.

Điều này cho thấy công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Một thao tác bảo dưỡng không đúng quy trình có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống kỹ thuật trên máy bay.

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không

Một điểm đáng chú ý khác trong thông báo là Vietjet yêu cầu nhân viên phải tham gia và hoàn thành các khóa đào tạo cơ bản về bảo dưỡng tàu bay theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam.

Đây là bước quan trọng đối với những ứng viên xuất phát từ các ngành kỹ thuật khác, giúp họ bổ sung kiến thức chuyên môn cần thiết để làm việc trong môi trường hàng không.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Thông tư số 51/2026/TT-BXD, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định các tiêu chuẩn liên quan đến chuyên môn, đào tạo và huấn luyện nhân viên hàng không trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Ảnh minh họa - Nguồn Vietjet Air

Trong khi đó, hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng bảo dưỡng máy bay tại Việt Nam cũng đang có những bước phát triển mới.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, ngày 19/12/2025, Vietjet tổ chức lễ cất nóc dự án hangar kỹ thuật tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Dự án thuộc Tổ hợp Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay có tổng mức đầu tư lên đến 100 triệu USD, quy mô khoảng 8,4 ha.

Theo thiết kế được công bố, khi đi vào hoạt động, tổ hợp có thể tiếp nhận và bảo dưỡng đồng thời 6 tàu bay thân hẹp cùng 2 tàu bay thân rộng, hoặc 10 tàu bay thân hẹp.

Sự phát triển của các cơ sở bảo dưỡng cũng cho thấy vai trò ngày càng đáng chú ý của lực lượng nhân sự kỹ thuật trong ngành hàng không, bên cạnh những vị trí quen thuộc như phi công và tiếp viên.