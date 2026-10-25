Gần 2.000 nhân sự siết an ninh Mỹ Đình trước giờ BIGBANG diễn đêm 2: 40.000 khán giả được kiểm soát thế nào?

Trước thềm đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Hà Nội, gần 2.000 nhân sự được huy động để đảm bảo an ninh, kiểm soát người vào sân và ngăn chặn các tình huống gây mất trật tự.

Gần 2.000 nhân sự vào cuộc, Mỹ Đình siết chặt an ninh trước giờ G

Ngày 25/10, sân vận động Mỹ Đình tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi BIGBANG tổ chức đêm diễn thứ hai thuộc BIGBANG 2026 World Tour tại Hà Nội. Sức hút của nhóm nhạc Hàn Quốc khiến hàng chục nghìn khán giả mong chờ được hòa mình vào đêm nhạc, đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức và đảm bảo an ninh.

Gần 2.000 nhân sự được huy động, sẵn sàng đảm bảo an ninh cho đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Mỹ Đình.



Theo Ban Tổ chức, gần 2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn 25/10. Lực lượng tham gia bao gồm Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức cùng đông đảo tình nguyện viên.





Gần 2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn tại Mỹ Đình.

Các lực lượng được bố trí theo phương án nhiều lớp, nhiều vòng, bao quát từ khu vực vòng ngoài, vùng đệm cho đến bên trong sân vận động. Những vị trí trọng yếu như cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường tiếp cận sân đều được tăng cường kiểm soát.

Trọng tâm của phương án là kiểm soát người vào sân, hạn chế tình trạng trà trộn, di chuyển sai khu vực và chủ động phát hiện, xử lý những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự chung. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khán giả cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, thực hiện đúng quy trình kiểm tra và sử dụng vé hợp lệ theo quy định của Ban Tổ chức.

An ninh tại Mỹ Đình được thắt chặt trước giờ diễn, với sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Trong bối cảnh thị trường mua bán, trao đổi vé concert thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, việc kiểm soát chặt chẽ tại các điểm ra vào cũng là điều khán giả cần đặc biệt lưu ý. Những giao dịch vé không chính thức luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi người mua không thể xác minh tính hợp lệ của vé trước khi đến sân.

Với những người vẫn đang tìm kiếm cơ hội vào sân ở phút chót, việc mua vé từ các nguồn không đáng tin cậy có thể khiến trải nghiệm được mong đợi trở thành một phen hụt hẫng. Khán giả được khuyến nghị ưu tiên các kênh phân phối chính thức, tránh mua bán theo lời chào mời thiếu căn cứ và không tìm cách vào sân trái quy định.

Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn được chú trọng trước đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Mỹ Đình.

Không chỉ tập trung vào việc kiểm soát tại các cổng, công tác phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế cũng được tăng cường. Các phương án được triển khai nhằm chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ mất an toàn tại khu vực tổ chức sự kiện.

Đáng chú ý, yêu cầu đảm bảo an toàn không dừng lại ở thời điểm chương trình bắt đầu mà phải được duy trì xuyên suốt cho đến khi khán giả rời sân. Thời điểm kết thúc concert được xem là một trong những giai đoạn cần đặc biệt chú ý, khi lượng lớn người cùng lúc di chuyển ra các tuyến đường xung quanh sân vận động, tạo áp lực lên việc điều tiết giao thông và phân luồng.

Theo Ban Tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Với quy mô này, sự phối hợp giữa đơn vị tổ chức và các lực lượng chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, kiểm soát dòng người và xử lý kịp thời các tình huống bất thường.

Hai đêm BIGBANG hút gần 90.000 lượt khán giả, bài toán an ninh được đặt lên hàng đầu

Với quy mô dự kiến gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương, quốc gia và vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí đáng chú ý của Hà Nội.

Sức hút của nhóm nhạc đình đám không chỉ thể hiện ở sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ mà còn cho thấy khả năng thu hút những chương trình nghệ thuật quốc tế quy mô lớn của Thủ đô. Những sự kiện như vậy có thể tạo thêm cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa, đồng thời góp phần đưa Hà Nội đến gần hơn với các hoạt động biểu diễn trên bản đồ lưu diễn toàn cầu.

Hai đêm diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí đáng chú ý của Hà Nội.

Tuy nhiên, cùng với sức hút của nghệ sĩ và lượng khán giả đông đảo là yêu cầu cao về chất lượng tổ chức. Đảm bảo an ninh, an toàn cho nghệ sĩ và công chúng không chỉ là nhiệm vụ trong thời gian diễn ra chương trình mà còn gắn trực tiếp với hình ảnh, uy tín của thành phố đăng cai.

Việc huy động gần 2.000 nhân sự cùng phương án kiểm soát nhiều lớp cho đêm diễn thứ hai thể hiện sự phối hợp giữa Ban Tổ chức và các lực lượng chức năng nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể phát sinh. Mục tiêu là để hàng chục nghìn khán giả có thể tận hưởng đêm nhạc trong điều kiện an toàn, đồng thời bảo đảm trật tự tại sân vận động và các khu vực lân cận.