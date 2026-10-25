Lấy chồng đi rồi thấy cảnh! Cảnh chồng trông con cho đi đu BIGBANG

Còn gì hãnh diện hơn được chồng ủng hộ từ A đến Z cho đi gặp người thân đến từ Hàn Quốc!

“Lấy chồng đi rồi thấy cảnh!” - nhưng cảnh của hội fan BIGBANG lần này lại là chồng ở nhà trông con, chuyển khoản cho vợ đi concert. Vợ xách lightstick lên đường gặp thần tượng, chồng đảm nhận việc chăm con, thậm chí còn sẵn sàng tài trợ kinh phí cho chuyến đi đu idol. Hóa ra, lấy chồng cũng có thể mở khóa một đặc quyền như thế!

Nhưng đằng sau những màn “chồng nhà người ta” này là câu chuyện thực tế của một thế hệ fan đã trưởng thành cùng BIGBANG. Sau 20 năm, nhiều người từng mê nhóm nhạc Hàn Quốc từ thời còn đi học giờ đã lập gia đình, có con, nhưng tình yêu dành cho thần tượng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là để có mặt tại concert như ngày trước, họ cần thêm một chút hỗ trợ từ người bạn đời, từ trông con đến lo chi phí để vợ có thể yên tâm đi gặp thanh xuân.

Nguyễn Thanh Hà (35 tuổi, đang sống ở Hà Nội) thích BIGBANG từ hồi cấp 3, tính đến hiện tại cũng được 18 năm.

Ngay khi biết tour kỷ niệm 20 năm của BIGBANG có ở Hà Nội, Thanh Hà đã nói với chồng rằng mình muốn đi xem và được chồng ủng hộ cả 2 tay 2 chân: “Chồng mình cũng thích BIGBANG lắm nhưng vì phải ở nhà trông con cho vợ đi đu idol nên chồng mình không đi được. Ngoài ra con mình cũng lớn rồi nên không phải dặn dò hay chuẩn bị gì nhiều. Chỉ nhắc chồng cho con ăn uống, học bài đúng giờ là được”.

Nguyễn Thanh Hà

May mắn hơn cả, Hà còn được tặng vé concert nên khoản chi phí cho chuyến đi không quá lớn. Cô dành khoảng 2 triệu đồng để mua quần áo, thêm 800.000 đồng cho makeup, làm tóc và những khoản chuẩn bị khác.

Với Hà, việc hai vợ chồng tạo điều kiện cho nhau theo đuổi sở thích vốn không phải chuyện xa lạ. Cô chia sẻ: “Hai vợ chồng mình luôn ủng hộ sở thích của nhau nên chồng mình muốn đi xem bóng đá hay gặp idol của chồng thì mình cũng ủng hộ thôi. Còn trong tình huống như lần này thì chồng nhường vợ”.

Thanh Hà cùng bạn bè quẩy hết mình tại concert.

Cũng là một fangirl BIGBANG gần 20 năm, Hoàng Quỳnh Phương (sinh năm 1994) hiện đã là mẹ của một em bé hơn 5 tuổi. Từ cô bé mê Kpop ngày nào đến người mẹ có gia đình riêng, tình yêu dành cho nhóm nhạc vẫn còn nguyên vẹn.

Biết mình muốn đi concert, Phương đã chủ động lên lịch trông con với chồng từ đầu tháng 10. Theo cô, chồng vốn hiểu sở thích của vợ từ lâu nên khi nghe thông báo cũng vui vẻ, không có ý kiến gì. Sự hỗ trợ lớn nhất của chồng lần này là ở nhà chăm con để Phương có thể yên tâm đi xem concert. Tất nhiên, đã làm mẹ thì dù chỉ ra ngoài một buổi tối, cô vẫn không tránh khỏi thói quen dặn dò đủ thứ. Nhưng vì con đã hơn 5 tuổi nên việc chăm sóc cũng nhẹ nhàng hơn trước.

“Làm mẹ rồi thì dù đi chơi vẫn khó tránh khỏi thói quen dặn dò đủ thứ. Nhưng hiện tại bạn nhà mình đã hơn 5 tuổi rồi nên bố trông cũng nhàn hơn. Mẹ đi concert, bố đưa con ra sân pickleball chơi cùng các bạn pic của bố. Các bố đánh pic, mấy đứa trẻ con mang sách tô vẽ với hình xăm đi chơi cùng nên vẫn có một buổi tối vắng mẹ vui vẻ”, Phương kể.

Quỳnh Phương chủ động lên lịch trông con với chồng từ đầu tháng 10.

Câu chuyện càng thú vị hơn khi nhìn vào khoản chi phí để cô có mặt tại concert. Phương cho biết mình đi hạng vé Cat 3, sau khi từng nghĩ có thể phải ngồi ở khu Cat 6. Đến 1 giờ sáng ngày 24, nhờ bạn bè hỗ trợ tìm vé, cô mới chốt được tấm vé mong muốn, dù mức giá chênh hơn 2 triệu đồng so với giá gốc.

Khoản chênh lệch hơn 2 triệu đồng ấy còn được bạn thân của Phương - cũng là một mẹ bỉm - hỗ trợ. Nhờ vậy, cô chỉ phải trả tiền vé Cat 3 theo giá gốc. Những khoản chi khác trong buổi tối cũng khá gọn gàng: 55.000 đồng tiền xe công nghệ đến sân, 30.000 đồng tiền nước, 40.000 đồng tiền xúc xích và 30.000 đồng tiền xe về nhà.

Phương còn được các em thân thiết cho mượn “Daisy” và “Bang Bong” để chụp ảnh cùng, đồng thời chia sẻ lương khô để cô có thêm năng lượng trong suốt buổi concert. Với một fangirl đã theo nhóm gần 20 năm, những sự hỗ trợ nhỏ ấy cũng đủ khiến hành trình gặp lại thần tượng thêm đáng nhớ.

Phương và bạn tại concert BIGBANG.

Và nếu lần này Phương được chồng ở nhà trông con để đi concert, cô cũng sẵn sàng làm điều tương tự khi chồng muốn dành thời gian cho sở thích riêng. “Mình nghĩ trong hôn nhân, cả hai đều cần có không gian riêng và được theo đuổi những sở thích của mình. Mình được đi gặp BIGBANG thì anh cũng sẽ có những ngày đi nhậu hoặc tụ tập riêng với bạn bè của anh. Miễn là hai vợ chồng biết chia sẻ, sắp xếp và hỗ trợ nhau thì ai cũng có thể vừa là bố mẹ có trách nhiệm, vừa được sống với đam mê, với niềm vui của bản thân!”, Phương nói.