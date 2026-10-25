Con gái Ngô Thanh Vân 1 tuổi đã làm đến 8 nghề, thái độ “tận tâm” khiến ai nấy cười bò

Mới 1 tuổi, bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân đã được đưa đến nhà hàng của bố mẹ và được thử sức ở nhiều vị trí công việc khác nhau.

Mới đây, Ngô Thanh Vân khiến nhiều khán giả thích thú khi giới thiệu con gái 1 tuổi đã làm tới 8 vị trí trong nhà hàng của bố mẹ.

Bé Gạo ngoan ngoãn đã "thử sức" với các vị trí như: nhân viên phục vụ, nhân viên kiểm kho, nhân viên thu ngân, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên rửa chén, nhân viên lau chùi bếp, nhân viên marketing, nhân viên thu mua,

Nữ diễn viên hóm hỉnh chia sẻ: "Đi chơi có chút mà về bắt cày bừa lại muốn hụt hơi. Bà bô nói là muốn đi chơi nữa là phải làm, mà muốn đi chơi sớm là phải làm nhiều job mới có ngân lượng đi chơi. À vậy thì cày thôi …CV của con lần này là dầy lắm rồi nhé các mom ơi!!!"

Mới 1 tuổi, bé Gạo đã "đảm nhận" nhiều vị trí công việc trong cửa hàng của ba mẹ.

Thái độ làm việc "tận tâm, nghiêm túc" của bé Gạo khiến dân tình bật cười. Nhiều người cho rằng do sớm "đi làm" nên bé Gạo sau này sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để nói với nhà tuyển dụng.

"20 năm sau đi xin việc nói 19 năm kinh nghiệm không ai tin", một khán giả bình luận.

"Quá trời rồi Gạo ơi, con mới hơn 1 tuổi mà cài gì cũng biết và hiểu hết", một người khác viết.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc chuyến đi về quê ngoại ở Na Uy, bé Gạo đã được bố dẫn đi "nhận việc" ở cửa hàng. Dù mới hơn 1 tuổi, bé Gạo khiến cộng đồng mạng thích thú khi được bố đưa đến cửa hàng và chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cùng bé Gạo trong chuyến du lịch Na Uy gần đây.

Biểu cảm ngoan ngoãn, nghiêm túc của cô bé được nhiều người ví von như một “nhân viên xuất sắc”. Trước đó, Huy Trần cũng thường cho con làm quen với các hoạt động như cắm hoa, làm bánh và phụ bố trong bếp.

Giữa tháng 9/2026, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đưa con gái đầu lòng, bé Gạo, về Na Uy thăm quê ngoại trong chuyến đi kéo dài khoảng hai tuần.

Đây là lần đầu tiên cô bé đến quê hương của bà ngoại, trải qua hành trình bay khoảng 16 tiếng cùng bố mẹ. Dù phải chuẩn bị nhiều hành lý và đồ dùng cần thiết cho con nhỏ, vợ chồng nữ diễn viên vẫn hào hứng với chuyến đi đặc biệt này.

Gia đình nhỏ của Ngô Thanh Vân.

Tại Na Uy, gia đình dành thời gian gặp gỡ người thân, họ hàng, khám phá cảnh sắc thiên nhiên và lưu lại những khoảnh khắc đời thường đáng nhớ.

Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ hình ảnh cầu vồng tuyệt đẹp trong chuyến đi, trong khi những đoạn vlog do hai vợ chồng đăng tải thu hút sự chú ý nhờ những khoảnh khắc đáng yêu của bé Gạo khi lần đầu gặp gỡ đại gia đình bên ngoại.

Chuyến đi không chỉ là dịp để cặp đôi nghỉ ngơi mà còn giúp con gái có cơ hội kết nối với gia đình và tìm hiểu về quê hương của mẹ.