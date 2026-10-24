Chân dung cô gái sinh năm 2002 trở thành Tổng giám đốc Dược phẩm Bến Tre chỉ sau 2 tháng gia nhập công ty

Ở tuổi 24, Trần Ngô Minh Anh vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco).

Mới đây, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Bepharco) công bố quyết định bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh làm Tổng giám đốc kiêm người thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026. Đáng chú ý, nữ lãnh đạo sinh năm 2002 mới gia nhập công ty từ tháng 8 năm nay, trước khi lần lượt đảm nhiệm các vị trí trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Minh Anh đảm nhận chức vụ ở độ tuổi khá trẻ. Đồng thời, Trần Ngô Minh Anh cũng được biết đến là con gái của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank).

Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002 tại Lâm Đồng. Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, cô theo học chuyên ngành tài chính tại University of Central Florida (Đại học Central Florida), Mỹ và tốt nghiệp với bằng cử nhân.

Trần Ngô Minh Anh sinh năm 2002 là tân Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (Ảnh: Bepharco)

Sau khi hoàn thành chương trình học, Minh Anh có thời gian làm việc tại New Omni Bank (NOB), một ngân hàng có trụ sở tại California, Mỹ, trong giai đoạn 2024-2026. Quá trình này giúp cô tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trước khi trở về Việt Nam.

Tháng 8/2026, Trần Ngô Minh Anh trở về Việt Nam và bắt đầu tham gia công tác quản trị, điều hành tại Bepharco. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2026, cô được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, sau đó đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc.

Chỉ sau khoảng hơn 2 tháng tham gia bộ máy quản trị và điều hành, Minh Anh được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.

Trần Ngô Minh Anh tại một sự kiện của công ty vào tháng 8/2026 (Ảnh: Bepharco)

Theo thông tin công bố ngày 23/10, quyết định này được đưa ra sau khi doanh nghiệp thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Hanh. Ông Hanh rời vị trí Tổng giám đốc từ ngày 1/11 theo nguyện vọng cá nhân.

Bepharco có tiền thân là phòng bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập năm 1963. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phân phối dược phẩm, đồng thời cung ứng các sản phẩm liên quan đến y tế. Công ty cổ phần hóa vào năm 2004, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ năm 2009 và chuyển sang giao dịch trên HoSE vào năm 2020.

Theo số liệu được công bố, doanh thu thuần của Bepharco trong năm 2025 đạt khoảng 860 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần khoảng 417,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 25 tỷ đồng.

Việc bổ nhiệm Trần Ngô Minh Anh ở tuổi 24 đánh dấu sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Bepharco. Với nền tảng chuyên môn tài chính và kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, cô sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

(Tổng hợp)