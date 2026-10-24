Hôm nay trời nắng: Mỹ Đình thành sàn diễn của hội fan BIGBANG “lương 5 triệu/giờ"

Chiều nay, Mỹ Đình không chỉ nóng vì BIGBANG mà còn bởi dàn fan lên đồ chất ngất, visual sáng bừng.

Theo ghi nhận, từ trưa nay, khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã đông đúc người hâm mộ đổ về check-in, chụp ảnh trước thềm concert BIGBANG. Dù trời nắng khá gắt, hội fan vẫn xúng xính váy áo, makeup chỉn chu, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc thật xịn trước giờ G.

Có câu đùa fan BIGBANG những người đã giàu, "lương 5 triệu/giờ" vì họ không ngại chi số tiền lớn để mua vé máy bay từ khắp nơi ra Hà Nội để đu idol, lại còn chịu chi cho trang phục, lightstick...

Và sự thật! Dạo một vòng quanh khu vực check-in, không khó để bắt gặp những cô nàng lên đồ cực có gu, từ outfit cá tính, quyến rũ đến những bộ cánh lấy cảm hứng từ chính thần tượng. Lightstick cỡ lớn, khăn, mũ, vương miện cùng loạt merchandise của BIGBANG cũng được fan mang theo để tạo dáng chụp ảnh. Các gam màu đen, vàng, đỏ xuất hiện nổi bật, đúng tinh thần concert, khiến khu vực quanh sân vận động chẳng khác nào một màn trình diễn thời trang ngoài trời.

Không khí đông vui, nhộn nhịp và ai cũng lên đồ cực cháy.

Lên đồ cỡ này!

Theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ có fan từ TP.HCM, Vũng Tàu, Huế đổ về Hà Nội, sự kiện còn thu hút đông đảo người hâm mộ quốc tế, trong đó có các fan Trung Quốc. Mỗi người một phong cách, người đầu tư outfit cầu kỳ, người chăm chút từng chi tiết makeup, phụ kiện, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu: lên hình thật đẹp trước khi vào gặp BIGBANG.

Trời nắng có thể khiến lớp makeup phải thử thách độ bền, nhưng dường như chẳng làm giảm độ hào hứng của hội gái xinh. Bởi với các VIP, concert không chỉ là dịp gặp thần tượng mà còn là cơ hội để bung visual, khoe cá tính và lưu lại những tấm hình đáng nhớ. Chưa biết tối nay ai chiếm spotlight trên sân khấu, nhưng ở khu vực check-in Mỹ Đình, cuộc đua visual đã nóng lên từ sớm!

Dưới đây là tổng hợp list trai xinh gái đẹp hot nhất lúc này:

Vợ chồng Ngân Sát Thủ có mặt từ sớm.

Dàn gái xinh mang đủ phụ kiện từ khăn, cho tới túi, và lightstick.

Nhiều cặp đôi, đôi bạn cũng có mặt từ rất sớm.



