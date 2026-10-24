"Tóm gọn" các VIP từ TP.HCM, Huế đi đu BIGBANG: Lên đồ, làm nail “nóng” hơn mùa thu Hà Nội

Giữa cái nóng 33 độ C ở Hà Nội, các VIP vẫn xúng xính váy áo, đội mũ lông, làm nail theo thần tượng, có người đầu tư cả chục triệu đồng chỉ để có diện mạo thật ấn tượng trong ngày gặp BIGBANG.

Cấp báo, tụ điểm đang hot nhất lúc này đã xuất hiện tại Hà Nội! Không phải vì trời thu 33 độ C, mà vì các VIP đang nóng lòng gặp BIGBANG đến mức lên đồ, làm nail hết công suất!

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 15h ngày 24/10, chỉ vài tiếng trước giờ concert BIGBANG diễn ra, khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã tấp nập người hâm mộ đến check-in, chụp ảnh. Không chỉ có fan từ TP.HCM, Vũng Tàu, Huế lặn lội ra Hà Nội, khu vực này còn có sự góp mặt của người hâm mộ quốc tế, trong đó có các fan Trung Quốc.

Điểm chung là ai cũng lên đồ cực chất, lấy cảm hứng từ thần tượng, người tự tay custom quần áo, người chăm chút bộ nail theo phong cách BIGBANG. Những gam màu đen, vàng, đỏ cùng đủ loại merchandise xuất hiện khắp nơi, khiến khu vực check-in chẳng khác nào một cuộc hội ngộ của các VIP.

Tường Vi đi từ TP.HCM ra Hà Nội.

Có mặt tại khu vực check-in, Tường Vi (SN 2003, TP.HCM) gây chú ý với bộ outfit tự lên ý tưởng, custom theo phong cách thần tượng. Cô bạn cho biết đặc biệt yêu thích những bộ đồ giả thú bằng lông mà nam thần tượng từng diện, bởi chúng thể hiện khí chất và sự nhiệt huyết của cả nhóm trên sân khấu.

"Bộ đồ này này mình đã ưu tiên chất liệu thoáng mát, thấm hút tốt để thoải mái quẩy concert nên không gặp quá nhiều khó khăn, dù thời tiết Hà Nội 33 độ C", cô bạn chia sẻ. Tính cả trang phục và vé, Tường Vi ước tính đã chi khoảng 10-15 triệu đồng cho lần đu BIGBANG này.

Cách đó không xa, chúng tôi bắt gặp ngay "G-Dragon Huế" - biệt danh mà nhiều người dùng để gọi Phan Việt Hoàng (SN 1999, đến từ Huế). Anh chàng này là fan BIGBANG từ năm lớp 3, Việt Hoàng đã có nhiều năm theo dõi nhóm nhạc và đặc biệt yêu thích G-Dragon. Cậu bạn từng có mặt trong cả hai lần nam thần tượng đến Việt Nam vào tháng 6 và tháng 11/2025. Vì vậy, khi BIGBANG tổ chức concert tại Hà Nội, việc lên đường gặp thần tượng gần như là điều không thể bỏ lỡ.

Lần này, Việt Hoàng chơi hẳn outfit đỏ rực, thêm bộ nail đủ màu sắc, tổng thiệt hại chưa tới 3 triệu đồng. Trời Hà Nội 33 độ C, đầu đội mũ lông, nghe thôi đã thấy nóng ngang, nhưng cậu bạn vẫn chốt đơn diện mạo này đến cùng. Lý do đơn giản: “Thời trang phang thời tiết mà, đẹp là được. Hôm qua mình cũng thấy anh GD mặc cũng dày cỡ đó, mình chấp nhận”.

Đây cũng là diện mạo thường ngày của "G-Dragon Huế".

Với fan cứng như Việt Hoàng, đã lên đồ theo thần tượng thì nóng một chút cũng chẳng thành vấn đề. Miễn là outfit đủ chất, ảnh check-in đủ cháy và được quẩy hết mình cùng BIGBANG thì chiếc mũ lông giữa trời hè thu Hà Nội cũng hóa chuyện nhỏ!

Cũng dành nhiều tâm huyết cho trang phục đi concert, Lê Thị Quỳnh Trâm (SN 2007, đến từ Vũng Tàu) cho biết cô đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 20/10 và đang rất háo hức chờ đợi thời khắc BIGBANG biểu diễn. Quỳnh Trâm lựa chọn trang phục lấy cảm hứng từ công chúa Ariel của Disney. Sắc đỏ nổi bật giúp bộ đồ trở nên bắt mắt, đồng thời tạo nên một hình ảnh khác biệt giữa đám đông người hâm mộ.

Trước câu hỏi về việc diện outfit nổi bật giữa thời tiết Hà Nội nóng bức, Trâm khá thoải mái chia sẻ: “Trời nóng nhưng outfit màu đỏ thì lại càng làm cho mình hừng hực và nhiệt tình hơn thôi chứ không có thấy mệt hay nóng chút nào”.

Quỳnh Trâm cho biết bộ trang phục lấy cảm hứng từ công chúa Ariel của Disney, càng giúp cô thêm phần háo hức.

Bạn Yến (SN 1996) là fans BIGBANG nhiều năm, cô bạn lên đồ lấy cảm hứng từ thần tượng. Phụ kiện tóc tai cô tự chuẩn bị, bộ đồ thuê có giá khoảng 700-1 triệu đồng.

Không chỉ fan Việt Nam đầu tư cho diện mạo, nhiều người hâm mộ quốc tế cũng chuẩn bị những chi tiết riêng để đánh dấu chuyến đi xem BIGBANG tại Hà Nội. Một nhóm fan Trung Quốc cho biết đã đến Việt Nam từ ngày 23/10 để chờ concert. Với họ, tình yêu dành cho G-Dragon cũng như BIGBANG là lý do để cả nhóm cùng lên kế hoạch cho chuyến đi này.

“Tôi đến Việt Nam từ hôm qua để chờ concert. Chúng tôi là fan GD nói riêng, fan BIGBANG nói chung. Do đó chúng tôi đầu tư làm nail theo thần tượng để đu concert”, một fan chia sẻ.

Góc nail xinh.

Giữa cái nóng 33 độ C của Hà Nội, những outfit cầu kỳ và các món phụ kiện nổi bật khiến khu vực check-in trước sân vận động thêm phần rực rỡ. Nhưng đằng sau những diện mạo được chăm chút ấy không chỉ là mong muốn có một bộ ảnh đẹp. Với nhiều VIP, đây còn là cách họ thể hiện cá tính, lưu giữ kỷ niệm và tận hưởng trọn vẹn một sự kiện đã mong chờ từ lâu.

Đêm diễn 24/10 là đêm đầu tiên trong 2 đêm concert liên tiếp của BIGBANG gồm 3 thành viên G-Dragon, Daesung và Taeyang được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là 2 điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhạc Kpop tại Việt Nam.

Mang tên “BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS”, chuyến lưu diễn đánh dấu lần đầu tiên nhóm tổ chức tour toàn cầu sau 9 năm. Theo YG Entertainment, chương trình gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố, bắt đầu ở Goyang (Hàn Quốc) ngày 21/8, kéo dài đến tháng 2/2027.



