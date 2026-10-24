Bất bình cho Đình Bắc

Cảnh tượng xảy ra với Đình Bắc khiến nhiều người phản đối.

Sức hút của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) ngày càng lớn, đặc biệt là sau những màn trình diễn trên sân cỏ. Sau mỗi trận đấu, nam cầu thủ thường được người hâm mộ vây quanh để chụp ảnh, xin chữ ký hoặc giao lưu. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức đôi khi lại dẫn đến những tình huống kém đẹp mắt, ảnh hưởng trực tiếp đến cầu thủ.

Mới đây, khoảnh khắc ghi lại cảnh Đình Bắc bị người hâm mộ vây kín, thậm chí giật túi áo đấu ngay trước sân Hàng Đẫy (Hà Nội), đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra sau trận hòa giữa CLB CAHN và Thanh Hóa vào ngày 22/10.

Theo diễn biến trong clip, sau khi trận đấu kết thúc, Đình Bắc cầm theo một túi đựng áo đấu và di chuyển về phía xe. Trước khi lên xe, nam cầu thủ đưa túi áo cho người thân. Tuy nhiên, đúng lúc này, một số người hâm mộ bất ngờ tràn tới, giành lấy túi đồ. Nhiều chiếc áo bên trong cũng bị kéo ra trong lúc mọi người chen lấn.

Đình Bắc giơ túi áo màu đỏ đưa cho người thân (Ảnh cắt từ clip/ @tukhandai)

Một số người hâm mộ lao vào giật những chiếc áo ra khỏi túi (Ảnh cắt từ clip/ @tukhandai)

Chứng kiến tình huống, Đình Bắc lên tiếng nhắc nhở: “Anh ơi! Áo của người nhà em mà”. Dù vậy, lời nói của nam cầu thủ dường như không được chú ý giữa đám đông. Cuối cùng, anh quay người bước lên xe, để lại cảnh tượng khiến nhiều người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Đình Bắc nhắc nhở là áo của người thân nhưng không ai để ý (Ảnh cắt từ clip/ @tukhandai)

Sau đó nam cầu thủ quyết định bỏ lên xe (Ảnh cắt từ clip/ @tukhandai)

Phía dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình với hành động của một bộ phận người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc yêu mến cầu thủ không đồng nghĩa với việc có thể tự ý lấy đồ cá nhân, đặc biệt khi Đình Bắc đã lên tiếng giải thích và nói rõ người nhận áo.

“Sao cái này tui thấy mọi người hơi quá rồi đó. Ổng bất lực lắm mới quay đầu đi lên xe á”, “Không biết mấy người lấy áo của em ấy về có vui không chứ hành động không đẹp mắt chút nào”, “Các bạn chắc hơi quá rồi, hành động nhìn như cướp giật ấy, em nó dỗi quay đầu luôn”, “Hơi quá rồi đó. Thấy tội ảnh ghê á trời! Có cái áo mà cũng lấy thì tôi cũng chịu, không hiểu mọi người nghĩ gì”, “Hình như có cả áo mới còn tem luôn mà. Là fan, có hâm mộ đến mấy thì cũng đừng nên làm quá như vậy”,... là một số bình luận từ người xem.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Đình Bắc rơi vào tình huống khó xử khi tiếp xúc với người hâm mộ. Cách đây không lâu, nam cầu thủ bị một người hâm mộ bám sát, túm áo kéo lại xin chữ ký bất chấp anh đang vội vàng chạy ra xe. Cuối cùng Đình Bắc đành nán lại ký rồi mới đi tiếp.

Ai cũng hiểu việc muốn gặp thần tượng, xin chữ ký hay lưu lại một kỷ niệm là tâm lý dễ hiểu của người hâm mộ. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự nhiệt tình và hành vi xâm phạm không gian cá nhân đôi khi rất mong manh. Một chiếc áo đấu có thể là món quà đáng nhớ với người hâm mộ, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể tự ý lấy đi khi chưa được đồng ý. Sự yêu mến dành cho cầu thủ cũng cần đi cùng cách ứng xử văn minh, tôn trọng quyền riêng tư và tài sản cá nhân của người mình hâm mộ.

Tình huống Đình Bắc bị một người hâm mộ bám sát để xin chữ ký (Ảnh cắt từ clip/ @tukhandai)

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, quê Nghệ An. Từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An năm 14 tuổi vì thể hình khiêm tốn, anh sau đó gia nhập CLB Quảng Nam và dần khẳng định năng lực. Hiện tại, Đình Bắc đang khoác áo CLB CAHN và được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam.

Năm 2023, Đình Bắc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và gây chú ý khi ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup. Sau đó nam cầu thủ tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt thành tích ở cấp CLB lẫn ĐTQG, ở tập thể lẫn cá nhân như vô địch SEA Games 33 cùng U22 Việt Nam, vô địch ASEAN Cup 2026, Vô địch V.League 1 cùng CLB Công an Hà Nội mùa giải 2025 - 2026,... Quả bóng bạc Việt Nam 2025, Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới (cùng với Xuân Son) ASEAN Cup 2026, Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á 2025, Vua phá lưới U23 châu Á 2026,...

Với phong độ thi đấu nổi bật, vẻ ngoài điển trai cùng tính cách được người hâm mộ nhận xét là thân thiện, Đình Bắc ngày càng sở hữu lượng fan đông đảo. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay sau trận đấu, nam cầu thủ đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, nhận được nhiều lời gọi tên và đề nghị chụp ảnh từ khán giả.

Đình Bắc cũng có độ nhận diện đáng kể trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok của anh hiện có khoảng 1,5 triệu người theo dõi, trong khi Facebook ghi nhận khoảng 630.000 người theo dõi. Những con số này càng cho thấy sức hút của tiền đạo sinh năm 2004, nhất là với khán giả trẻ.