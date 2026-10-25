Chi 15 triệu đồng, một mình đi đu BIGBANG: Không sợ bị "đánh giá", lưu ý duy nhất 1 điều

Đi đu idol 1 mình vẫn vui vẻ, khỏe re, bạn đã thử chưa?

“Bạn có ngại đi concert một mình không, hay chỉ cần nghệ sĩ mình thích là đi thôi?”

Chủ đề từng được bàn luận rất sôi nổi trên Threads, nay đã được kiểm chứng tại BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS.

Bởi lẽ, mê thần tượng thì ai cũng thích có hội bạn cùng đi để chụp ảnh, quay clip, cùng nhau hét vang khi idol xuất hiện. Nhưng nếu đi đu concert 1 mình thì sao? Với một số fan BIGBANG, câu trả lời khá đơn giản: Chẳng sao cả, cứ thích là đi thôi!

Một mình bay từ TP.HCM ra Hà Nội hay một mình đến sân vận động đều vẫn có cách tận hưởng riêng. Nhất là khi xung quanh vẫn có cả biển người cùng chung sở thích để quẩy hết mình!

Thiếu bạn đồng hành không phải lý do để bỏ lỡ concert mình mong chờ

Với Vy (SN 1992, TP.HCM) BIGBANG là nhóm nhạc đã gắn bó với cô từ năm 2009, khi còn học lớp 12. Suốt nhiều năm, cô vẫn duy trì sở thích này và từng đến Indonesia, Singapore để xem concert của BIGBANG cũng như G-Dragon. Có chuyến đi cùng bạn bè, cũng có chuyến Vy tự mình lên đường.

Vì vậy, khi biết BIGBANG diễn tại Việt Nam, Vy xác định mình không thể bỏ lỡ. Cô bay từ TP.HCM ra Hà Nội, tự chuẩn bị lịch trình và kinh phí cho chuyến đi.

“Mình là fan của BIGBANG cũng ngót nghét 20 năm rồi. Trước đây, mình cũng đã đi nhiều concert của BIGBANG nói riêng và của G-Dragon nói riêng. Vì vậy, mình càng không thể bỏ lỡ dịp kỷ niệm 20 năm nhóm nhạc ra mắt, hơn nữa còn tổ chức tại Việt Nam, ngay trên quê hương của mình. Mình đã một mình bay từ TP.HCM ra đây để tham dự concert. Bản thân mình cũng cảm thấy rất hồi hộp khi được gặp lại thần tượng”, Vy chia sẻ.

Vy bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đu BIGBANG, đây không phải lần đầu tiên cô bạn đi concert một mình

Vy cho hay, chuyện đi concert một mình không phải rào cản quá lớn. Bởi nếu đã thực sự thích một nghệ sĩ và có cơ hội xem trực tiếp, việc không tìm được người đi cùng không nhất thiết phải trở thành lý do để hủy kế hoạch.

“Việc đi một mình cũng không có vấn đề gì quá lớn, mình hòa chung không khí với mọi người thôi. Nhìn chung là mình thích thì cứ đi, không ngại gì cả”, cô nói.

Để chuẩn bị cho chuyến đi lần này, Vy đã dự trù một khoản tiền từ năm ngoái, ngay khi biết concert sẽ diễn ra tại Việt Nam. Cô mua vé máy bay khi lịch diễn được công bố, sau đó nhanh chóng mua vé concert ngay trong ngày mở bán.

Vé xem concert Vy lựa chọn có giá 7,5 triệu đồng; tính thêm membership, tổng tiền vé vào khoảng 8 triệu đồng. Cả chuyến đi dự kiến khoảng 12 - 15 triệu đồng, bao gồm tiền vé máy bay, di chuyển, chỗ ở và các chi phí liên quan.

Vy thừa nhận đi một mình có thể khiến một số khoản chi đắt hơn so với đi theo nhóm. Dù vậy, ở tuổi 34, cô đã có công việc và tài chính riêng để chủ động quyết định mình muốn dành tiền cho trải nghiệm nào.

“Đương nhiên đi một mình thì một số chi phí như ăn ở, đi lại sẽ đắt hơn so với đi cùng nhóm bạn. Thế nhưng với mình cũng không đáng kể lắm. Bởi mình cũng có thể tự kiếm tiền, đã ở độ tuổi có tài chính ổn định nên tự quyết định mọi thứ, không phải phụ thuộc vào ai. Nên mình cứ để dành tiền và đi thôi”, Vy bày tỏ,

Cũng giống với Vy, Mai Anh (SN 1997, Hà Nội) quyết định đến sân vận động đu concert dù không có cạ cứng. “Ban đầu mình cũng có hơi suy nghĩ vì lo rằng nếu không có bạn ngồi cùng sẽ bớt đi một chút niềm vui. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên cả 3 thành viên BIGBANG trình diễn tại Việt Nam, nên mình vẫn quyết tâm đu concert bằng được”, Mai Anh chia sẻ.

Mai Anh mua được vé giá 3,5 triệu đồng ngay trong ngày đầu mở bán. Vì sống tại Hà Nội, cô không phải tốn thêm chi phí vé máy bay hay chỗ ở, chỉ di chuyển đến sân bằng xe ôm công nghệ với mức phí khoảng 80.000 đồng/chiều.

Cô bạn cũng tự nhận mình là một “chill guy” khi đi concert, thường chỉ đến trước giờ diễn khoảng 1-1,5 tiếng để làm thủ tục vào sân, thay vì đến thật sớm để chờ đợi. Bởi vậy, việc đi một mình không khiến Mai Anh phải thay đổi quá nhiều thói quen.

Mai Anh có một trải nghiệm đặc biệt tại concert BIGBANG

Không ai đi cùng cũng chẳng sao: Vào concert người lạ cũng như người quen

Một trong những điều khiến nhiều người ngại đi concert một mình là không có ai chụp ảnh, quay video hay cùng chia sẻ cảm xúc ngay tại chỗ. Với Vy, những bất tiện này hoàn toàn có thật.

Cô cho biết khi đi cùng bạn bè, mọi người có thể hỗ trợ nhau nhiều việc, từ giữ đồ đến chụp ảnh. Còn khi đi một mình, cô phải tự bảo quản tài sản và chủ động nhờ những người xung quanh nếu cần giúp đỡ. Ngoài ra, cũng cần tìm hiểu, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để tránh gặp những tình huống không mong muốn.

“Mình có thể nhờ mọi người xung quanh nhưng cũng sẽ hạn chế hơn là đi với bạn. Ngoài ra, nếu muốn đi vệ sinh hoặc chạy loanh quanh đâu đó thì không có ai giữ đồ dùm, phải tự bảo quản tuyệt đối mọi tài sản cá nhân”, Vy nói.

Tuy nhiên, điều khiến cô thoải mái là khán giả tại concert đều có chung sở thích và sự yêu thích dành cho nhóm nhạc. Vì thế, việc bắt chuyện hay hòa vào đám đông không quá khó khăn như nhiều người vẫn tưởng tượng.

“Đi concert một mình thì thoải mái là mình có thể chủ động, mình cứ hòa chung không khí với mọi người thôi. Cũng không có gì ngại cả bởi thực tế mọi người ở đây đều có chung một niềm đam mê, một sở thích nên việc bắt chuyện cũng không quá khó khăn. Thậm chí vào concert, người lạ hay người quen đều cùng nhau hát hò, hú hét khi thấy thần tượng nên mình cũng không có cảm giác lạc lõng”, Vy chia sẻ.

Sau nhiều lần tự đi concert, cô đã quen với việc tự xoay xở lịch trình và không còn cảm thấy phải có người đi cùng thì trải nghiệm mới trọn vẹn. Với Vy, quan trọng nhất vẫn là được trực tiếp xem nghệ sĩ mình yêu thích biểu diễn.

Mai Anh cũng có trải nghiệm tương tự. Ban đầu, cô từng lo việc không có bạn đồng hành sẽ khiến mình ít hào hứng hơn, đặc biệt ở những khoảng thời gian chờ đợi trước giờ diễn. Nhưng khi đến sân, nhìn thấy không khí nhộn nhịp và những người xung quanh cũng nhiệt tình tận hưởng chương trình, cô bạn dần thấy thoải mái hơn.

Mai Anh chia sẻ: “Mình cảm thấy đi concert một mình đôi khi lại mở khóa cho mình kỹ năng giao tiếp, sự hướng ngoại. Mình sẽ tự tin, mạnh dạn hơn khi mở lời, nhờ mọi người hỗ trợ, chủ động bắt chuyện,... Và mọi người ở concert thật sự rất rất nhiệt tình, nên không có gì ngại cả. Mình thấy cũng rất nhiều người đi một mình và enjoy điều này. Thậm chí từ lạ thành quen vì còn kết bạn trên MXH để gửi ‘suộc’ cho nhau”.

Chỉ cần chung bias, chung niềm đam mê thì đi concert người lạ cũng thành người quen, thoải mái nhờ chụp hình, đổi lightstick check-in

Cô bạn cũng cho rằng đến một độ tuổi nhất định, khi công việc và cuộc sống của mỗi người đều có lịch trình riêng, việc rủ được bạn bè đi cùng đôi khi cũng khó hơn trước. Do đó, nếu đã thích và có điều kiện tham gia, Mai Anh không muốn vì thiếu người đi cùng mà bỏ lỡ một concert mình mong chờ.

“Tất nhiên, đi cùng bạn bè vẫn vui theo cách khác, có người chụp ảnh hộ hay cùng bàn tán sau concert cũng thích hơn, nhưng không có nghĩa là thiếu một người đồng hành thì trải nghiệm sẽ kém đi”, cô bạn bày tỏ.

Cả Vy hay Mai Anh cũng đều đồng tình rằng đi concert một mình cũng giống như tự đi xem phim, ăn một bữa ngon hay ghé một nơi mình thích. Đặc biệt khi ở độ tuổi 30s, chủ động làm điều mình thích sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc sắp xếp thời gian để phù hợp với ai đó.

“Chắc chắn ai cũng sẽ có chút cảm giác lạ lẫm, lo lắng khi đi concert 1 mình lần đầu tiên. Nhưng nếu chưa từng thử, mình nghĩ đó cũng là một trải nghiệm đáng để cân nhắc, sẽ thú vị, bùng nổ hơn mọi người nghĩ nhiều”, Mai Anh nói.

Ảnh: NVCC