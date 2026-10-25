Đàm Thu Trang đi concert BIGBANG, Cường Đô La bình luận một câu hiểu ngay tình hình hôn nhân

Ai cũng ước có chồng tâm lý giống như Cường Đô La!

Mới đây, Đàm Thu Trang chia sẻ hình ảnh check-in tại Hà Nội, xác nhận đã có mặt ở sân vận động Mỹ Đình để tham dự concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS. Đồng hành cùng cô trong chuyến đi lần này là người bạn thân Pông Chuẩn. Được biết, Đàm Thu Trang cùng Pông Chuẩn lựa chọn hạng vé Diamond có mức giá khoảng gần 10 triệu đồng/vé để trực tiếp gặp thần tượng.

Đàm Thu Trang cùng Pông Chuẩn check-in tại concert BIGBANG tối 24/10 (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, bên cạnh màn xuất hiện của hai mỹ nhân tại concert, điều khiến cư dân mạng chú ý không kém lại nằm ở phần bình luận. Phía dưới bài đăng, Cường Đô La nhanh chóng để lại bình luận đầu tiên, không những nhiệt tình cổ vũ vợ đi chơi mà còn tiết lộ luôn nhiệm vụ của mình ở nhà.

Cụ thể, nam doanh nhân viết: "Con baba chăm rồi, xõa tới luôn đi vợ yêu ơi". Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ hiểu Đàm Thu Trang đang được chồng tạo điều kiện hết mức để tận hưởng buổi concert. Chuyện nhà cửa, chăm con đã có chồng đảm nhận, còn vợ cứ thoải mái tận hưởng đêm nhạc của thần tượng.

Phía dưới phần bình luận, Cường Đô La lập tức có động thái ủng hộ vợ đu idol, cho biết các con đã có anh chăm sóc (Ảnh chụp màn hình)

Đáp lại lời nhắn nhủ ngọt ngào của Cường Đô La, Đàm Thu Trang cũng không quên bày tỏ tình cảm bằng câu trả lời ngắn gọn: "Yêu ba". Màn tương tác qua lại của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều người không khỏi ghen tị với cách cả hai quan tâm và ủng hộ sở thích của đối phương.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Cường Đô La thể hiện sự ủng hộ dành cho niềm đam mê âm nhạc của vợ. Trước đó, khi G-Dragon tổ chức concert tại Hà Nội, Đàm Thu Trang cũng có mặt để gặp thần tượng. Trong khi vợ dành thời gian tận hưởng không khí tại sự kiện, Cường Đô La tiếp tục đảm nhận việc chăm sóc các con ở nhà.

Chính vì vậy, cộng đồng mạng luôn thể hiện sự ngưỡng mộ với cách nuông chiều vợ của Cường Đô La. Dù bận rộn với công việc nhưng Cường Đô La luôn đảm nhận trọn vẹn vai trò người chồng, người cha, thường xuyên dành thời gian cho gia đình.

Cường Đô La từng nhiều lần ở nhà, chăm các con để vợ thoải mái đi concert (Ảnh: FBNV)

Đàm Thu Trang và Cường Đô La tổ chức đám cưới vào tháng 7/2019 sau một thời gian tìm hiểu. Sau khi kết hôn, cựu người mẫu gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Cặp đôi có hai con chung là Suchin, sinh năm 2020, và Sutin, sinh năm 2023. Bên cạnh đó, Đàm Thu Trang cũng dành nhiều tình cảm cho Subeo - con trai riêng của Cường Đô La.

Trên mạng xã hội, Cường Đô La thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, từ những chuyến đi chơi, bữa ăn gia đình đến các dịp đặc biệt. Nam doanh nhân cũng không ngại thể hiện tình cảm với bà xã bằng những lời nhắn ngọt ngào, đôi khi còn khiến dân tình bật cười bởi cách nói chuyện hài hước, gần gũi.

Cuộc sống đời thường của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV)

Hồi tháng 7/2026, nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Cường Đô La đăng tải hình ảnh tình cảm bên Đàm Thu Trang và bày tỏ rằng tình yêu dành cho vợ ngày càng lớn hơn theo thời gian. Trong khi đó, mỹ nhân gốc Lạng Sơn lại đáp lời theo phong cách quen thuộc, vừa ngắn gọn vừa hài hước, cho thấy sự thoải mái trong cách tương tác của hai người.

Đàm Thu Trang từng chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình rằng tình cảm vợ chồng không cần khoa trương. Cô nhìn nhận hành trình chung sống của cả hai không hoàn hảo, nhưng có giá trị bởi sự chân thật, chia sẻ và đồng hành.