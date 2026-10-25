Dàn mỹ nhân, phú bà đi quẩy với 3 anh BIGBANG về thức đến 5h sáng để "xả suộc", ai cũng gây chấn động

MXH tràn ngập hội fan cứng BIGBANG "xả suộc" concert Day-1.

Tối 24/10, concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đưa hàng chục nghìn người hâm mộ bước vào một đêm nhạc đặc biệt. Không chỉ có những khán giả trẻ, sự kiện còn quy tụ đông đảo V.I.P đã đồng hành cùng BIGBANG từ thời thanh xuân, trong đó có cả những gương mặt quen thuộc trên MXH.

Sau đêm diễn đầu tiên, loạt hình ảnh được các mỹ nhân chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhìn những màn check-in này mới thấy, BIGBANG quả thực là một phần ký ức khó thay thế với cả một thế hệ khán giả.

Bởi với những V.I.P đã theo dõi BIGBANG từ thời nhóm liên tục thống trị các bảng xếp hạng Kpop, đêm diễn lần này mang ý nghĩa rất khác. Những ca khúc như Haru Haru, Lies, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang vốn đã quá quen thuộc qua tai nghe, màn hình máy tính nay được vang lên trực tiếp giữa sân vận động Mỹ Đình.

Do đó ai nấy đều "lên đồ" xịn xò, quẩy nhiệt tình, hết mình cùng idol. Hậu concert, cảm xúc hạnh phúc, mãn nhãn là điều được hội mỹ nhân nhắc đến nhiều nhất!

Hot girl đời đầu Mi Vân "xả suộc" vào lúc 5h sáng, thao thức sau khi Day-1 concert BIGBANG kết thúc

Trên trang cá nhân của mình, Mi Vân cho biết có quá nhiều cảm xúc đến mức không thể ngủ. Cô gửi lời cảm ơn đến BIGBANG vì đã là một phần trong thanh xuân rực rỡ của mình và có một đêm diễn bùng nổ

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn cũng là một fan cứng của G-DRAGON. Chính vì vậy đôi bạn thân này cũng không thể bỏ lỡ tour diễn kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Cả hai xuất hiện với hạng vé Diamond, diện trang phục chuẩn "phú bà" nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Hằng Túi là một trong số những V.I.P xả ảnh sớm nhất. Cô cập nhật liên tục khoảnh khắc đu idol thời trẻ của mình. Bên cạnh đó, diện mạo trẻ trung, hack tuổi của Hằng Túi cũng là điều khiến netizen bàn tán sôi nổi

Ngân Sát Thủ và chồng kém 9 tuổi - Phan Văn Đông lên đồ "tông xoẹt tông", bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đu concert.

Clip: MC Khánh Vy diện đồ giản dị nhưng vẫn nổi bần bật, có mặt tại concert BIGBANG (Clip: Thái Châu)

Sau khi rời concert về nhà, Khánh Vy cho biết cảm xúc vẫn lâng lâng, xúc động. Do đó dù đã muộn, nữ MC vẫn ngồi vào đàn, phiêu theo ca khúc Haru Haru của BIGBANG khiến dân tình "tan chảy"

An Japan cũng liên tiếp đăng tải story đi xem concert Day-1. Được biết, cô nàng có chồng hộ tống đi đu idol. Dù chồng không phải fan cứng của BIGBANG xong An Japan bày tỏ niềm hạnh phúc vì vẫn đồng hành, ủng hộ đam mê của vợ

Hot girl Tomxinh chiếm trọn spotlight với chiếc váy đặc biệt, được custom với nhiều họa tiết liên quan đến các thành viên BIGBANG. Vừa được gặp idol, vừa thả dáng xinh cỡ này thì đúng là quá mãn nguyện!

Ảnh: FBNV, IGNV