Dàn mỹ nhân, phú bà đi quẩy với 3 anh BIGBANG về thức đến 5h sáng để "xả suộc", ai cũng gây chấn động
MXH tràn ngập hội fan cứng BIGBANG "xả suộc" concert Day-1.
Tối 24/10, concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đưa hàng chục nghìn người hâm mộ bước vào một đêm nhạc đặc biệt. Không chỉ có những khán giả trẻ, sự kiện còn quy tụ đông đảo V.I.P đã đồng hành cùng BIGBANG từ thời thanh xuân, trong đó có cả những gương mặt quen thuộc trên MXH.
Sau đêm diễn đầu tiên, loạt hình ảnh được các mỹ nhân chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhìn những màn check-in này mới thấy, BIGBANG quả thực là một phần ký ức khó thay thế với cả một thế hệ khán giả.
Bởi với những V.I.P đã theo dõi BIGBANG từ thời nhóm liên tục thống trị các bảng xếp hạng Kpop, đêm diễn lần này mang ý nghĩa rất khác. Những ca khúc như Haru Haru, Lies, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang vốn đã quá quen thuộc qua tai nghe, màn hình máy tính nay được vang lên trực tiếp giữa sân vận động Mỹ Đình.
Do đó ai nấy đều "lên đồ" xịn xò, quẩy nhiệt tình, hết mình cùng idol. Hậu concert, cảm xúc hạnh phúc, mãn nhãn là điều được hội mỹ nhân nhắc đến nhiều nhất!
Trên trang cá nhân của mình, Mi Vân cho biết có quá nhiều cảm xúc đến mức không thể ngủ. Cô gửi lời cảm ơn đến BIGBANG vì đã là một phần trong thanh xuân rực rỡ của mình và có một đêm diễn bùng nổ
Hằng Túi là một trong số những V.I.P xả ảnh sớm nhất. Cô cập nhật liên tục khoảnh khắc đu idol thời trẻ của mình. Bên cạnh đó, diện mạo trẻ trung, hack tuổi của Hằng Túi cũng là điều khiến netizen bàn tán sôi nổi
Clip: MC Khánh Vy diện đồ giản dị nhưng vẫn nổi bần bật, có mặt tại concert BIGBANG (Clip: Thái Châu)
Ảnh: FBNV, IGNV