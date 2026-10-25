Hồ Tây thế mà lại hay: Toàn idol K-pop thi nhau chạy bộ, giờ đến lượt Taeyang BIGBANG “lên dây cót” cho đêm diễn lịch sử

Hồ Tây vốn là điểm hẹn quen thuộc của người dân Hà Nội mỗi sáng, nhưng vài lần xuất hiện của các ngôi sao Hàn Quốc lại khiến cung đường ven hồ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Từ Suzy, Kim Seon Ho đến những thần tượng tranh thủ chạy bộ giữa lịch trình bận rộn, thói quen tưởng bình thường này bất ngờ tạo nên sức hút riêng cho những mặt hồ của Thủ đô.

Bắt gặp thần tượng ngoài đời đã là chuyện khó tin. Nếu cuộc gặp ấy diễn ra trên cung đường chạy quen, giữa buổi sáng Hà Nội còn bảng lảng sương, câu chuyện càng dễ lan đi. Sáng 30/11/2025, fan bắt gặp Suzy và Kim Seon Ho chạy bộ quanh Hồ Tây khi hai người sang Việt Nam chuẩn bị ghi hình phim Portraits of Delusion. Suzy từng là thành viên nhóm Miss A trước khi rẽ sang diễn xuất, và đây là lần hiếm hoi cô trở lại Việt Nam sau đại nhạc hội Hec Korea Festival năm 2014. Hai diễn viên xuất hiện trong trang phục thể thao giản dị, khác hẳn vẻ chỉn chu trên màn ảnh. Kim Seon Ho còn được khen vì giữ nhịp chạy phía sau để đồng hành cùng đồng nghiệp. Anh vốn nổi tiếng "nghiện" vận động, đi quay phim hay công tác nước nào cũng thường bị fan bắt gặp xỏ giày chạy bộ hoặc đi bộ.

Clip do một du khách Việt quay lan truyền rất mạnh, đạt khoảng 5 triệu view và kéo theo cả trào lưu cosplay "Suzy chạy bộ Hồ Tây". Không ít cư dân mạng đùa rằng kể lại chuyện chạy chung với Suzy ở Hồ Tây chắc chẳng ai tin.

Trước đó, tháng 7/2025, Lee Jung Shin (CNBLUE) đăng video chạy đêm quanh hồ Hoàn Kiếm với dòng chú thích "Vietnam Night Runner", thoải mái tận hưởng phố cổ như một du khách và hầu như không bị ai nhận ra. Hồ Gươm không phải Hồ Tây, nhưng các câu chuyện này có chung một điểm: Hà Nội được nhớ đến không chỉ qua danh thắng hay món ăn, mà qua cả những khoảnh khắc rất đời thường như một buổi chạy bộ quanh hồ.

Vì sao Hồ Tây thành cung đường chạy đáng nhớ?

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội, rộng hơn 500 ha, hình thành từ vết tích dòng chảy cũ của sông Hồng. Các nguồn tính chu vi vòng hồ khác nhau, từ khoảng 15 km đến gần 20 km tùy cách đo và tuyến đường, nhưng đều đủ dài để người chạy tự chọn cự ly, từ buổi vận động nhẹ đến bài tập sức bền.

Chạy quanh hồ cũng là chạy giữa một kho di sản. Khu vực này có hơn 70 di tích lịch sử, văn hóa và tôn giáo, trong đó khoảng 24 di tích cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, như chùa Trấn Quốc (được giới thiệu là ngôi chùa Phật giáo lâu đời nhất Hà Nội), phủ Tây Hồ và đền Quán Thánh.

Tên gọi của hồ cũng là cả một câu chuyện. Hồ từng mang những cái tên như Dâm Đàm, Lãng Bạc, Kim Ngưu, Đoài Hồ hay đầm Xác Cáo, gắn với truyền thuyết cáo chín đuôi và trâu vàng. Theo sử cũ, cái tên Tây Hồ có từ năm 1573, khi vua Lê Thế Tông lên ngôi và kiêng húy nên đổi từ Dâm Đàm sang Tây Hồ. Ở góc đông nam, hồ Trúc Bạch vốn là một phần của Hồ Tây, về sau được ngăn cách bởi đường Thanh Niên, con đường rợp bóng cây nằm giữa hai mặt nước và rất quen thuộc với nhiều thế hệ người Hà Nội.

Vì vậy, với dân địa phương, một vòng Hồ Tây có thể chỉ là bài tập buổi sáng. Với du khách, đó lại là cách khám phá thành phố qua những lát cắt gần gũi: mặt hồ, hàng quán, những con đường ven nước và nhịp sống bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng rõ.

Một buổi sáng ở Hồ Tây có gì đặc biệt?

Từ khoảng 5h30, khi nhiều tuyến phố còn yên tĩnh, quanh Hồ Tây đã nhộn nhịp người đi bộ, chạy bộ và đạp xe. Mặt nước phẳng lặng đón ánh sáng đầu ngày, những gánh hàng rong bán bánh mì, xôi đã sẵn sàng phục vụ dân chạy bộ và dân công sở trước giờ làm.

Hồ Tây cũng là "sân nhà" của phong trào chạy bộ thủ đô. Khi Hà Nội nới lỏng sau đợt giãn cách dài ngày, hàng nghìn runner đổ ra Hồ Tây, Hồ Gươm và các công viên từ sáng sớm, và Hồ Tây được nhiều người chọn nhất nhờ đường chạy thoáng, dài, không khí trong lành. Giải Tây Hồ Half Marathon quy tụ hơn 10.000 vận động viên ở mùa thứ tư năm 2024, được giới thiệu là giải bán marathon lớn nhất Việt Nam. Mùa thứ sáu ngày 12/4/2026 cũng đón hơn 10.000 người, với đường chạy 21 km đi qua phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh và làng cổ Đông Thái.

Chạy quanh hồ cũng cần lưu ý an toàn. Có đoạn phải chia sẻ đường với xe cơ giới, trong khi người đi bộ và đạp xe cùng dùng tuyến ven hồ. Nên chọn giờ ít người, quan sát kỹ khi chuyển hướng, và chạy theo chiều kim đồng hồ sẽ dễ tránh va chạm hơn.

Nếu muốn thử cung đường từng xuất hiện trong những câu chuyện về sao Hàn, điều đáng làm không phải cố tìm thần tượng giữa đám đông, mà là tự dậy sớm, xỏ giày và cảm nhận nhịp sống bên hồ.

Mỹ Đình nóng lên trước cuộc hẹn của BIGBANG

Sáng 24/10, Taeyang được ghi nhận chạy bộ tại một công viên gần nơi lưu trú ở Hà Nội, trong bộ đồ thể thao gồm áo phông đen, quần short và giày chạy. Anh vẫn vui vẻ giơ tay chào khi nhận ra ống kính, có vệ sĩ và ê-kíp đi cùng. Địa điểm này chưa được xác nhận là Hồ Tây.

Trước đó, BIGBANG đáp Hà Nội khoảng 22 giờ tối 23/10 sau chuyến bay hơn 5 tiếng. Từ khoảng 20 giờ, hàng trăm V.I.P đã chờ ở sảnh đến quốc tế Nội Bài với băng rôn và lightstick, nhưng G-Dragon, Taeyang và Daesung ra xe qua lối nội bộ chứ không đi cổng hành khách.

Tối 24/10, 19h30, đêm đầu của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI mở màn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 40.000 người. Vé hai đêm 24 và 25/10 bán hết chỉ trong hơn một giờ ở đợt mở bán đại chúng ngày 17/8. Khoảng 60.000 người từng xếp hàng trực tuyến ở đợt presale đầu tiên, còn quỹ vé V.I.P Membership hết sau khoảng 2 giờ.

Sức nóng đã dâng từ cả tuần trước. Official Pop-up của tour mở cửa tại Hà Nội từ 17/10 với gần 70 dòng merchandise chính hãng, trong đó có áo thun Hanoi Edition và lightstick kỷ niệm 20 năm hình vương miện. Sáng ngày mở cửa, hàng nghìn V.I.P xếp hàng dài hàng trăm mét trước hai điểm bán.

Với cộng đồng fan, đây là cuộc hẹn của nhiều năm chờ đợi. Đây là lần đầu Việt Nam góp mặt trong chuyến lưu diễn thế giới của BIGBANG, và là tour sân vận động đầu tiên của nhóm sau năm 2017.

Buổi chạy bộ của Taeyang có thể chỉ là thói quen thường ngày của một nghệ sĩ đi lưu diễn. Nhưng giữa lúc hàng chục nghìn người đang đếm ngược đến giờ gặp BIGBANG, nó nhắc rằng phía sau sân khấu lớn vẫn là những con người cần vận động và giữ sức. Còn Hồ Tây vẫn tiếp tục nhịp sống quen thuộc: người dân chạy bộ mỗi sáng, mặt hồ đón nắng đầu ngày, và những câu chuyện về thần tượng vẫn có thể bắt đầu từ một cung đường bình thường như thế.