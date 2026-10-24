Starbucks ra quy định mới tại 8.000 cửa hàng, khách không còn được ngồi miễn phí nữa

Starbucks triển khai quy định yêu cầu khách mua đồ uống hoặc sản phẩm trước khi sử dụng chỗ ngồi tại các cửa hàng ở Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh hãng chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các thương hiệu cà phê nội địa.

Theo The Straits Times, chính sách mới bắt đầu được áp dụng trên toàn Trung Quốc đại lục từ ngày 22/10, với quy mô khoảng 8.000 cửa hàng Starbucks.

Theo đó, khách hàng cần mua sản phẩm để sử dụng chỗ ngồi trong cửa hàng. Quy định này đánh dấu sự thay đổi trong cách Starbucks quản lý không gian phục vụ khách, đặc biệt tại thị trường mà các quán cà phê không chỉ là nơi mua đồ uống mà còn được sử dụng để làm việc, học tập hoặc gặp gỡ bạn bè.

Theo các nguồn tin, một trong những vấn đề được đặt ra là tình trạng khách ngồi trong cửa hàng trong thời gian dài mà không gọi món. Điều này có thể khiến chỗ ngồi dành cho khách hàng thực sự mua sản phẩm bị hạn chế, nhất là tại các địa điểm đông đúc.

(Ảnh: Reuters)

Với mô hình kinh doanh dựa trên đồ uống và trải nghiệm tại cửa hàng, không gian ngồi là một phần quan trọng trong dịch vụ của Starbucks. Tuy nhiên, khi khách sử dụng không gian trong thời gian dài mà không phát sinh giao dịch, doanh nghiệp phải cân đối giữa việc duy trì môi trường thân thiện và hiệu quả khai thác mặt bằng.

Quy định mới được xem là một cách để Starbucks ưu tiên chỗ ngồi cho khách hàng có giao dịch, đồng thời quản lý tốt hơn trải nghiệm tại các cửa hàng. Dù vậy, việc triển khai trên quy mô lớn cũng có thể tạo ra những phản ứng trái chiều, bởi nhiều người đã quen với việc sử dụng quán cà phê như một không gian làm việc hoặc nghỉ chân.

Theo The Straits Times, thay đổi chính sách diễn ra trong bối cảnh Starbucks phải cạnh tranh với những chuỗi cà phê nội địa như Luckin Coffee. Các thương hiệu này phát triển mạnh nhờ giá bán cạnh tranh, mạng lưới cửa hàng rộng và khả năng tiếp cận nhóm khách hàng nhạy cảm về giá.

Thị trường cà phê Trung Quốc những năm gần đây chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu nội địa. Trong khi đó, Starbucks theo đuổi định vị gắn với trải nghiệm tại cửa hàng và hình ảnh thương hiệu quốc tế. Điều này đặt ra bài toán làm thế nào để duy trì sức hút của không gian trải nghiệm, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

(Ảnh: SCMP)

Bên cạnh việc điều chỉnh quy định sử dụng chỗ ngồi, Starbucks vẫn cần cân bằng giữa doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng và bản sắc thương hiệu. Nếu áp dụng quá cứng nhắc, chính sách có thể khiến một bộ phận khách hàng không còn xem cửa hàng là điểm đến quen thuộc; ngược lại, nếu không kiểm soát việc sử dụng không gian, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc phục vụ khách vào giờ cao điểm.

Động thái tại Trung Quốc cho thấy các chuỗi cà phê đang phải tính toán kỹ hơn cách sử dụng không gian cửa hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Với Starbucks, thách thức không chỉ nằm ở việc bán được nhiều đồ uống hơn, mà còn là duy trì trải nghiệm đủ hấp dẫn để khách hàng sẵn sàng quay lại và chi trả cho sản phẩm.