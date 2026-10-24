Nam ca sĩ Việt nổi tiếng đẹp trai không tuổi nay đi bưng bún bò, còn mặc cả với chủ quán xin giảm giá

Hình ảnh một nam thần Vbiz sở hữu nhan sắc không tuổi bất ngờ diện đồ giản dị bưng từng tô bún bò thoăn thoắt phục vụ khách khiến dân tình một phen náo loạn.

Không chỉ dừng lại ở những buổi giao lưu hay tặng chữ ký thông thường mà người hâm mộ của các nghệ sĩ Việt đôi khi còn nhận được những phúc lợi đời thường khó đoán trước. Việc được idol tự tay phục vụ bún bò hay lặn lội mua bánh mì que từ Hải Phòng mang đến tận show và thậm chí là mang cả nồi thịt kho tự nấu đi tặng fan đã trở thành những kỷ niệm khó quên.

Đu idol quốc nội đôi khi mang đến những trải nghiệm hài hước và độc lạ đến mức chính người trong cuộc cũng phải bất ngờ. Thời gian gần đây loạt câu chuyện nghệ sĩ chăm fan từ miếng ăn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không cần những món quà đắt tiền hay màn tương tác cầu kỳ mà chỉ từ những bữa ăn giản dị các anh tài vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ sự gần gũi và nhiệt tình.

Toki Thành Thỏ mở màn fan meeting bất đắc dĩ ở quán bún bò

Tối ngày 21 tháng 10 nhiều người hâm mộ Toki Thành Thỏ đã chia sẻ loạt clip tập trung tại một quán bún bò trên đường Nguyễn Ngọc Nại thuộc Hà Nội. Trên trang cá nhân nam nghệ sĩ cũng livestream khoảnh khắc mời fan ăn bún bò và vô tình biến một quán ăn bình dân thành nơi giao lưu đầy ắp tiếng cười.

Toki Thành Thỏ mở "fan meeting" một quán bún bò trên đường Nguyễn Ngọc Nại thuộc Hà Nội.

Hình ảnh gần gũi, thân thiện của mỹ nam nhanh chóng viral. Ảnh: @aybicidi_1234

Không chỉ xuất hiện để trò chuyện Toki còn trực tiếp bê từng mâm bún bò và ân cần phục vụ người hâm mộ tận bàn. Quán ăn đông kín người còn các fan thì hào hứng khi được tận mắt chứng kiến idol của mình hóa thân thành nhân viên phục vụ chuyên nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó nam nghệ sĩ còn cầm chiếc muôi lớn và tự tay chan nước dùng vào từng bát sau khi được chủ quán đồng ý. Dù ban đầu có chút lúng túng, nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc và tự nhận xét vui rằng "bản thân trông ra dáng chủ quán phết chứ đùa".

Nam ca sĩ tự tay chan bún, rồi bưng ra tận bàn cho fan

Trong lúc Toki tất bật phục vụ thì các fan girl liên tục dành lời khen cho ngoại hình điển trai lẫn sự thân thiện của anh. Nam nghệ sĩ còn tranh thủ thương lượng với chủ quán để xin giảm giá cho mọi người. Khi được gợi ý hát tặng một bài để đổi lấy ưu đãi thì anh hài hước hỏi lại rằng em vừa rửa bát vừa hát có được miễn phí không. Chủ quán lập tức đồng ý khiến Toki hào hứng chốt đơn được để em rửa bát.

Thậm chí Toki Thành Thỏ còn vui vẻ khoe khoảnh khắc rửa bát tại quán để được chủ quán giảm giá

Buổi gặp gỡ khép lại trong không khí vui vẻ khi nam nghệ sĩ còn cùng mọi người nâng bát uống nước và trò chuyện rôm rả. Từ một bữa ăn bình thường các fan đã có thêm trải nghiệm đáng nhớ khi được idol tự tay phục vụ và thậm chí có thể xem đây là một buổi gặp gỡ người hâm mộ phiên bản quán ăn bình dân.

Địa chỉ quán bún bò được nam ca sĩ chia sẻ với fan để tới "cheap moment"

Một fan của nam ca sĩ đã tặng lại banner cho quán bún bò và được quán trưng bày ngay chỗ quầy. Ảnh: duahaulatui_

Bún bò vốn là món ăn quen thuộc với sợi bún cùng thịt bò và giò heo kết hợp tiết hoặc các loại đồ ăn kèm tùy quán rồi ăn cùng nước dùng đậm đà và rau sống. Một bát bún nóng hổi vốn đã đủ hấp dẫn nhưng khi người mang món ăn đến tận bàn lại chính là thần tượng của mình thì trải nghiệm ấy hẳn càng trở nên đặc biệt hơn gấp bội.

Hoàng Tôn mua hàng trăm chiếc bánh mì que Hải Phòng ship tận cổng show

Nếu Toki Thành Thỏ trực tiếp vào vai nhân viên phục vụ thì Hoàng Tôn lại khiến fan bất ngờ theo một cách hoàn toàn khác khi đáp ứng lời nhờ mua đồ ăn tưởng như chỉ là lời trêu đùa trên mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu khi một người hâm mộ đăng bài gắn thẻ nam ca sĩ để bày tỏ nỗi lòng thèm bánh mì que Hải Phòng và nhờ anh mua giúp 100 chiếc kèm chí chương. Lý do là vì Hoàng Tôn có lịch tham gia một giải chạy tại Hải Phòng và sau đó xuất hiện trong show Quái vật mộng mơ vào tối hôm sau tại Thung lũng hoa Hồ Tây. Fan còn cẩn thận ghi rõ thời gian và địa điểm nhận hàng khiến lời nhờ vả trông chẳng khác nào một đơn đặt hàng thực thụ.

Một fan tag hẳn tên Hoàng Tôn nhờ anh mua bánh mì que và nam ca sĩ lập tức chiều theo

Điều khiến cộng đồng mạng ngã ngửa là Hoàng Tôn không chỉ phản hồi mà còn hỏi lại rất nghiêm túc rằng rồi ship đến thì gọi cho ai. Sáng hôm sau nam ca sĩ đăng ảnh thùng bánh mì que đã được chuyển đến đúng địa chỉ kèm dòng chú thích ngắn gọn rằng tới rồi nha mấy bà.

Màn tương tác nhanh chóng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước độ chiều fan của nam ca sĩ trong đó có những lời trêu đùa như: “Trời ơi ảnh mua thiệt” hay “Ghi nhận trường hợp đầu tiên nghệ sĩ ship bánh mì que cho fan”, “Anh Tôn ơi nhân dịp em chưa bao giờ được ăn omakase…”

Theo hình ảnh được trang River flow in you chia sẻ thì số bánh mì được chuẩn bị khá nhiều và sẽ phát tại quầy check in của đêm nhạc với số lượng có hạn. Từ lời nhờ mua 100 chiếc ban đầu câu chuyện đã trở thành một màn tiếp tế đồ ăn cho fan khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Bánh mì que của Hoàng Tôn nhanh chóng được fan "nghiệm thu". Ảnh: River llow in you

Bánh mì que là một trong những món ăn gắn liền với ẩm thực đường phố Hải Phòng. Loại bánh này thường có dáng nhỏ thuôn dài với phần vỏ giòn và bên trong phết pate béo thơm rồi ăn kèm chí chương vốn là loại tương ớt đặc trưng của địa phương. Nhỏ gọn dễ cầm và dễ chia cho nhiều người nên bánh mì que cũng là món ăn hợp để thưởng thức nhanh trước giờ diễn. Có lẽ vì vậy mà món ăn dân dã này lại trở thành đặc sản tiếp tế đầy bất ngờ trong một đêm nhạc.

OSAD mang cả nồi thịt kho dưa tự nấu đến tặng fan

Không phải hoa hay album hoặc những món quà lưu niệm thường thấy mà món quà OSAD dành cho người hâm mộ hồi tháng 7 năm 2026 lại là nồi thịt kho do chính nam rapper tự tay chuẩn bị.

Loạt hình ảnh OSAD mang thịt kho tặng fan được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi ý tưởng quá đỗi khác biệt. Một bài đăng hài hước mô tả cảnh nam rapper đi xe sang Porsche mang theo nồi thịt kho dưa tự nấu cùng cơm để mời fan ăn và thậm chí còn trực tiếp đút cho người hâm mộ. Sự kết hợp giữa hình ảnh một nghệ sĩ trẻ và món ăn gia đình quen thuộc khiến câu chuyện càng trở nên thú vị.

OSAD tự tay chuẩn bị, mang hẳn thịt kho tặng người hâm mộ

Thông thường việc nghệ sĩ chuẩn bị quà tặng đã đủ khiến fan vui vẻ. Nhưng với OSAD thì món quà lại mang cảm giác gần gũi như được người thân nấu cho một bữa cơm nhà. Chi tiết chiếc xe sang xuất hiện bên cạnh nồi thịt kho dân dã cũng tạo nên sự tương phản vô cùng hài hước khiến khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi hơn.

Thịt kho là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt và thường được chế biến từ thịt heo đem kho cùng nước mắm và đường cùng các loại gia vị để tạo màu sắc bắt mắt và vị mặn ngọt đậm đà. Khi ăn cùng cơm nóng thì món ăn giản dị này rất dễ gợi cảm giác thân thuộc. Với phiên bản OSAD mang đến cho fan thì điều đáng nhớ có lẽ không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở việc nam rapper tự tay chuẩn bị món ăn để chia sẻ với những người ủng hộ mình.

Câu chuyện cũng xuất hiện trong giai đoạn OSAD nhận được thêm nhiều sự quan tâm khi tham gia các chương trình âm nhạc. Một nồi thịt kho không phải món quà cầu kỳ nhưng chính sự khác lạ và nét đời thường ấy lại giúp nam rapper có thêm một khoảnh khắc được khán giả nhớ đến.

Quang Hùng MasterD chuẩn bị cơm hộp đầy đặn và ăn cùng fan ngay trên sân khấu

Trong khi đó Quang Hùng MasterD lại lựa chọn cách chăm fan thiết thực hơn khi chuẩn bị những phần cơm hộp đầy đủ cho người hâm mộ tại một buổi gặp gỡ gần đây.

Điểm khiến nhiều người chú ý là nam ca sĩ không chỉ chuẩn bị đồ ăn cho fan mà còn trực tiếp thưởng thức một hộp cơm ngay trên sân khấu. Màn ăn uống mukbang bất ngờ này đã giúp không khí buổi giao lưu trở nên gần gũi và tự nhiên hơn thay vì chỉ xoay quanh việc chụp ảnh hay trò chuyện với thần tượng.

Quang Hùng MasterD thưởng thức cơm ngay tại fan meeting

Qua những hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ thì mỗi phần cơm có khá nhiều món ăn kèm như chả trứng cùng thịt xiên và rau xào xen lẫn đậu hũ và sườn. Bên cạnh cơm và thức ăn mặn thì hộp quà còn có hoa quả tráng miệng cùng kẹo mút và sữa lẫn thìa đũa và một hộp men vi sinh dạng sữa chua. Sự chuẩn bị tương đối đầy đủ này khiến nhiều fan nhận xét phần ăn trông rất ngon mắt khi có cả món chính lẫn đồ ăn nhẹ đi kèm.

Hộp cơm hấp dẫn do nam ca sĩ chuẩn bị cho khán giả

Một hộp cơm có thể không phải món quà xa xỉ nhưng lại là thứ gần gũi với nhu cầu thường ngày nhất là trong những buổi gặp gỡ kéo dài khi người hâm mộ phải dành nhiều thời gian chờ đợi để được gặp nghệ sĩ. Việc Quang Hùng MasterD chuẩn bị suất ăn và cùng thưởng thức ngay tại sự kiện cũng tạo cảm giác như mọi người đang dùng bữa cùng nhau thay vì chỉ đứng ở hai phía sân khấu.

Nhìn từ những câu chuyện trên thì phúc lợi khi đu idol quốc nội đôi khi đến từ những điều không ai nghĩ tới. Người hâm mộ có thể được phục vụ bún bò tận bàn hay nhận hàng trăm chiếc bánh mì que và ăn thịt kho do nghệ sĩ tự chuẩn bị hay cùng thần tượng mở hộp cơm ngay tại buổi giao lưu.

Điểm chung của những khoảnh khắc này là sự gần gũi cùng nét hài hước và tính bất ngờ. Với nghệ sĩ thì đó có thể chỉ là một hành động nhỏ dành cho những người luôn ủng hộ mình. Còn với fan thì một món ăn bình dân được trao tận tay đôi khi lại trở thành kỷ niệm đặc biệt đủ để kể lại nhiều lần sau đó. Và có lẽ đây cũng là một trong những điều thú vị của việc yêu mến nghệ sĩ Việt khi đôi khi đi gặp idol thứ mang về không chỉ là ảnh chụp chung hay chữ ký mà còn là một chiếc bụng no và vô vàn câu chuyện vui để nhớ mãi.