Lần đầu tiên, Việt Nam sẽ có sân bay nằm ở độ cao hơn 1.200m, mát lạnh quanh năm: Rộng gấp 20 lần sân Mỹ Đình, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng

Sân bay sẽ tọa lạc trên địa hình đồi núi đặc trưng ở độ cao 1.200m so với mực nước biển.

Điểm đến nghỉ dưỡng giữa cao nguyên

Măng Đen là một xã nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Khu vực này có khí hậu mát mẻ, hệ sinh thái rừng phong phú cùng nhiều hồ, thác nước và rừng thông, là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Nhờ những đặc điểm này, Măng Đen thường được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên.

Mọi ngả đường của Măng Đen đều có bóng dáng của cây rừng. Ảnh: Ghiền Măng Đen

Từ Hà Nội, du khách có thể bay đến sân bay Pleiku, tỉnh Gia Lai, sau đó tiếp tục đi đường bộ khoảng 100-110 km để đến Măng Đen. Với hành trình từ TP HCM, ngoài phương án bay đến Pleiku, du khách có thể đi ôtô hoặc xe khách theo các tuyến đường bộ nối khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Việc phải kết hợp nhiều phương thức vận tải khiến thời gian tiếp cận điểm đến kéo dài, nhất là với khách du lịch từ các địa phương xa.

Trong bối cảnh đó, việc hình thành một cảng hàng không tại Măng Đen được kỳ vọng mở thêm phương thức tiếp cận trực tiếp cho du khách, giảm phụ thuộc vào các sân bay ở địa phương lân cận.

Sân bay rộng khoảng 350 ha, dự kiến khởi công năm 2028

Theo thông tin tại buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội ngày 15/10, địa phương đặt mục tiêu khởi công Cảng hàng không Măng Đen vào quý I/2028 và hoàn thành năm 2030. Tiến độ này phụ thuộc vào việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và điều kiện pháp lý liên quan.

Trước đó, ngày 1/7/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cảng hàng không Măng Đen được bổ sung vào danh sách cảng hàng không nội địa trong quy hoạch.

Ảnh phối cảnh do AI tạo

Theo định hướng hiện nay, sân bay được xác định đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với diện tích đất dự kiến khoảng 350ha (rộng gấp 20 lần sân vận động Mỹ Đình - 17,5ha) đến năm 2050. Vị trí quy hoạch dự kiến nằm tại xã Măng Đen, cách trung tâm xã khoảng 4 km. Các thông số khai thác và quy mô đầu tư cụ thể sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Công suất dự kiến đến năm 2030 khoảng 1 triệu hành khách/năm và đến năm 2050 khoảng 2,5 triệu hành khách/năm.

Tổng vốn đầu tư cho dự án tính đến năm 2030 ước tính khoảng 4.933 tỷ đồng (gần 5.000 tỷ đồng). Nguồn vốn này sẽ tập trung vào việc xây dựng đường băng, nhà ga hành khách và các hạ tầng kỹ thuật phụ trợ đồng bộ.

Kỳ vọng mở rộng kết nối du lịch Tây Nguyên

Nếu được triển khai theo kế hoạch, sân bay Măng Đen có thể bổ sung một đầu mối giao thông hàng không cho khu vực phía đông bắc Tây Nguyên. Theo phương án nghiên cứu được công bố trong hồ sơ quy hoạch tỉnh, vị trí dự kiến của sân bay cách sân bay Pleiku khoảng 73km, sân bay Chu Lai khoảng 93km và sân bay Phù Cát khoảng 105km.

Cảng hàng không mới được kỳ vọng giúp du khách rút ngắn hành trình tiếp cận Măng Đen, đồng thời tạo điều kiện mở rộng thị trường khách từ các đô thị lớn. Ngoài du lịch, khả năng kết nối thuận lợi hơn cũng có thể hỗ trợ các hoạt động dịch vụ, thương mại và phát triển kinh tế địa phương.

Với Măng Đen, sân bay là một trong những dự án hạ tầng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, công trình vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị quy hoạch và thủ tục đầu tư; mốc khởi công năm 2028 và hoàn thành năm 2030 là mục tiêu dự kiến, chưa phải tiến độ đã được bảo đảm.