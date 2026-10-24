Trung Nguyên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm một việc tại Thượng Hải - ngôi sao đóng phim 'Tuyệt đại song kiêu' tấm tắc khen ngợi

Trung Nguyên Legend lần thứ năm dự lễ hội cà phê quốc tế ở Thượng Hải, giới thiệu cà phê phin Việt Nam và trải nghiệm 30–45 phút, diễn viên Xu Jie’er trực tiếp khen ngợi.

Trung Nguyên Legend tiếp tục đưa mô hình trải nghiệm cà phê Việt Nam đến thị trường Trung Quốc khi tham gia Lujiazui International Coffee Culture Season, diễn ra từ ngày 19 đến 25/10/2026 tại Thượng Hải. Đây là lần thứ năm thương hiệu góp mặt tại sự kiện này.

Lễ hội năm nay mang chủ đề “Vì cà phê, thế giới quy tụ”. Trung Nguyên Legend tham gia với thông điệp “Cà phê thế giới thức tỉnh thế giới”, tập trung giới thiệu cà phê Việt Nam thông qua hoạt động pha chế, thưởng thức đồ uống và trải nghiệm văn hóa. Gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan ngay trong ngày khai mạc, lượng khách và phản hồi đều vượt kỳ vọng.

Khách hàng được trực tiếp trải nghiệm pha cà phê và thưởng thức ngay tại sự kiện.

Thay vì chỉ giới thiệu đồ uống, Trung Nguyên Legend xây dựng một khu vực trải nghiệm riêng, nơi khách tham gia có thể dành 30 - 45 phút để tự pha cà phê bằng phin theo cách truyền thống của Việt Nam. Khách hàng sẽ được hướng dẫn thư giãn, hít thở chậm, làm ấm tách và cảm nhận hương cà phê. Trải nghiệm tập trung vào quá trình chờ cà phê nhỏ giọt, trong khi hương cà phê Robusta Việt Nam lan tỏa trong không gian.

Trải nghiệm này tạo ra một khoảng nghỉ giữa không khí sôi động của lễ hội. Thay vì chỉ tập trung vào thành phẩm, khách tham gia được hướng dẫn chú ý đến từng công đoạn pha chế. Qua đó, Trung Nguyên Legend kết hợp giới thiệu sản phẩm với câu chuyện về văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam.

Sau chương trình, người tham gia có thể mang về bộ sản phẩm gồm phin và cà phê sử dụng trong trải nghiệm, kèm dấu lưu niệm riêng của lễ hội. Bộ dụng cụ cho phép khách tiếp tục thực hành cách pha cà phê tại nhà sau khi rời sự kiện.

Bên cạnh khu vực này, thương hiệu còn giới thiệu cà phê phin Việt Nam và cà phê muối tre, kết hợp với bánh mì nhân thịt nướng hoặc thịt gà sả. Các hoạt động chụp ảnh và thẻ cào hằng ngày cũng được tổ chức tại gian hàng nhằm tăng tương tác với khách tham quan.

Sự xuất hiện của ngôi sao nổi tiếng Xu Jie'er khiến sự kiện thêm sôi động.

Trong ngày khai mạc, Xu Jie’er, còn được biết đến với tên tiếng Anh Jill Hsu, đã ghé thăm gian hàng và trực tiếp trải nghiệm pha cà phê. Cô cho biết hoạt động này mang lại khoảng thời gian để tạm rời điện thoại, hít thở chậm và tập trung quan sát cà phê nhỏ giọt. Nữ nghệ sĩ cũng nhận xét người tham gia có thể cảm thấy tỉnh táo hơn sau khi hoàn thành trải nghiệm.

Xu Jie’er từng tham gia bộ phim truyền hình Tuyệt đại song kiêu phiên bản năm 2020, trong vai Đồ Kiều Kiều. Sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ là một trong những điểm nhấn tại gian hàng Trung Nguyên Legend trong ngày đầu tiên của lễ hội.

Việc liên tục góp mặt tại sự kiện này diễn ra song song với hoạt động mở rộng kinh doanh của Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc. Thương hiệu không chỉ phát triển chuỗi quán mà còn phân phối cà phê đóng gói thông qua hệ thống nhà nhập khẩu, đại lý và các kênh trực tuyến.

Theo thông tin công bố tháng 10/2025, Trung Nguyên Legend có 20 nhà nhập khẩu, hơn 300 nhà phân phối thứ cấp và 26 quán cà phê tại Trung Quốc. Doanh thu tại thị trường này được ước tính khoảng 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 3.800 tỷ đồng.

Đến năm 2026, số không gian cà phê của thương hiệu tại Trung Quốc đã vượt 30, trong khi mục tiêu dài hạn là phát triển 1.000 quán. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa công bố doanh thu riêng tại thị trường này trong năm 2026, cũng như số liệu về doanh thu và lượng khách tại lễ hội năm nay.