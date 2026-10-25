Lời khuyên cho người đi concert BIGBANG bằng xe công nghệ

Giờ tan concert là lúc khó gọi xe nhất trong ngày. Hàng chục nghìn khán giả cùng đặt chuyến, đường bị phân luồng, giá cước tăng cao. Chuẩn bị đúng cách sẽ giúp người đi concert bằng xe máy hoặc ô tô công nghệ đến đúng giờ, về an toàn và tránh tốn kém không cần thiết.

Tối 24/10/2026, BIGBANG 2026-2027 World Tour XX: Cosmos chính thức diễn ra đêm đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ. Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG sau 9 năm, đồng thời đánh dấu 20 năm thành lập nhóm.

Từ khoảng ba tiếng trước giờ diễn, lượng xe đổ về khu vực trước sân tăng đột biến, tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều giờ, ô tô nối đuôi thành hàng dài. Nhiều khán giả chọn xe ôm công nghệ để kịp giờ, trong khi người đi phương tiện cá nhân gặp khó khi tìm chỗ gửi xe. Áp lực chưa dừng lại ở chiều đến. Sau khi chương trình kết thúc, lượng lớn khán giả cùng rời sân khiến tình trạng giao thông tạm thời có thể bị tắc nghẽn.

Nhiều người chọn sử dụng xe công nghệ là phương tiện di chuyển để "đu concert", tuy nhiên để đi đúng giờ, về an toàn và tránh tốn kém không cần thiết thì các VIP cũng cần biết 1 số điểm sau.

Concert của BIGBANG thuộc khuôn khổ World Tour XX: COSMOS tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) thu hút khoảng 90.000 người tham dự

Lên kế hoạch di chuyển trước ngày diễn

Trước mỗi đêm diễn lớn, ban tổ chức và cơ quan chức năng thường công bố phương án phân luồng giao thông, vị trí các cổng vào và khu vực đón trả khách. Người đi concert nên đọc kỹ các thông báo này trên kênh chính thức. Khi đã biết xe được phép dừng ở đâu, bạn có thể chọn đúng điểm đến trên ứng dụng. Cách này tránh được tình trạng đặt thẳng cổng sân khấu rồi bị trả khách giữa đường do khu vực bị cấm phương tiện.

Bạn cũng nên cài sẵn hai đến ba ứng dụng gọi xe để so sánh giá và tăng khả năng có tài xế nhận chuyến. Nếu đi theo nhóm, hãy thống nhất trước điểm hẹn, phương án về và cách chia chi phí.

Lịch trình cụ thể đã được BTC cập nhật - Ảnh: BTC.

Đặt xe sớm, đến sớm

Khu vực quanh địa điểm tổ chức thường ùn tắc từ nhiều giờ trước khi chương trình bắt đầu. Người đi concert nên đặt xe sớm hơn bình thường khoảng 60 - 90 phút. Như vậy, bạn còn đủ thời gian xếp hàng soát vé, gửi đồ và ổn định chỗ ngồi. Với ứng dụng có tính năng đặt xe hẹn giờ, việc đặt trước giúp hạn chế rủi ro không tìm được tài xế vào giờ cao điểm.

Hãy sạc đầy pin điện thoại và mang theo sạc dự phòng. Điện thoại không chỉ dùng để gọi xe mà còn chứa vé điện tử, thông tin thanh toán và là phương tiện liên lạc với người thân.

Giờ tan show: Đi xa rồi mới gọi xe

Khi concert kết thúc, nhu cầu gọi xe tăng đột biến trong cùng một khu vực. Sóng điện thoại cũng thường chập chờn vì quá tải. Thay vì đứng ngay cổng chờ, người đi concert nên đi bộ ra xa khu vực sân khấu khoảng 1–2 km rồi mới đặt xe. Điểm đón nên là tòa nhà, cửa hàng hoặc giao lộ dễ nhận diện để tài xế tìm nhanh.

Một lựa chọn khác là nán lại 30 - 45 phút cho dòng người thưa bớt. Cách này vừa dễ gọi xe hơn, vừa tránh được mức giá cước cao nhất ngay sau giờ tan show.

Lượng người, phương tiện và tài xế cực kỳ đông ở ngày 1 concert BIGBANG

Kiểm tra kỹ trước khi lên xe

Trước khi lên xe, hành khách cần đối chiếu biển số, hình ảnh tài xế, màu và dòng xe với thông tin trên ứng dụng. Nếu bất kỳ chi tiết nào không khớp, không nên lên xe. Người đi concert cũng nên từ chối những tài xế tự chào mời bên ngoài ứng dụng. Các chuyến đi này không được ghi nhận lộ trình, khó khiếu nại khi xảy ra sự cố và dễ bị đẩy giá.

Khi đi một mình, nhất là vào đêm khuya, hãy bật tính năng chia sẻ hành trình cho người thân. Bạn cũng nên ghi nhớ vị trí nút hỗ trợ khẩn cấp trong ứng dụng, nếu có. Không đồng ý khi tài xế đề nghị hủy chuyến trên ứng dụng để chạy ngoài với giá thỏa thuận.

Lưu ý riêng khi đi xe máy công nghệ

Hành khách chỉ nên đội mũ bảo hiểm còn nguyên vẹn, cài quai chắc chắn. Nếu mũ tài xế đưa bị nứt, lỏng quai, có thể đề nghị đổi hoặc tự mang mũ riêng. Khi ngồi sau, hạn chế cầm điện thoại, lightstick hay túi quà trên tay. Đồ đạc nên cất gọn vào túi đeo trước ngực để giữ thăng bằng và phòng nguy cơ bị giật đồ. Nếu mang nhiều vật dụng cồng kềnh như banner, đồ cosplay hay quà tặng, ô tô sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Lưu ý riêng khi đi ô tô công nghệ

Với nhóm bạn đông người, đặt xe 7 chỗ thường tiết kiệm hơn gọi nhiều xe 4 chỗ. Cần chọn đúng loại xe theo số người để tránh bị tài xế từ chối vì quá tải. Hành khách nên ngồi hàng ghế sau. Khi xuống xe ở khu vực đông người, hãy quan sát xe máy phía sau trước khi mở cửa để tránh va chạm.

(Ảnh minh họa: Khả Văn)

Thanh toán và xử lý đồ thất lạc

Thanh toán qua ví điện tử hoặc thẻ liên kết giúp lưu lại lịch sử giao dịch rõ ràng, tránh tranh cãi về tiền thừa. Trước khi xuống xe, hãy kiểm tra lại điện thoại, ví, vé và các vật dụng cá nhân. Nếu để quên đồ, liên hệ ngay với tài xế qua mục lịch sử chuyến đi trên ứng dụng hoặc báo bộ phận hỗ trợ khách hàng. Không nên đăng số điện thoại, địa chỉ cá nhân lên mạng xã hội để tìm đồ.

Tóm lại, 5 việc cần nhớ là đặt xe sớm, đón xe xa khu vực sân khấu, đối chiếu thông tin tài xế, chia sẻ hành trình và giữ pin điện thoại. Những thói quen đơn giản này giúp người đi concert trọn vẹn trải nghiệm từ lúc đi đến lúc về.

https://kenh14.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-di-concert-bigbang-bang-xe-cong-nghe-215261025090809846.chn