Đi ngủ đừng để vật này ở đầu giường, ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe

Thói quen nhỏ trước giờ đi ngủ của nhiều người tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe nếu duy trì mỗi ngày.

Nhiều người có thói quen đặt điện thoại ngay cạnh gối để tiện xem giờ, kiểm tra tin nhắn hoặc sử dụng khi thức giấc giữa đêm. Tuy nhiên, thói quen này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và tiềm ẩn một số rủi ro nếu thiết bị được đặt hoặc sạc không đúng cách.

Những tác động khi để điện thoại bên cạnh lúc ngủ

Gián đoạn giấc ngủ

Điện thoại đặt cạnh giường khiến người dùng dễ bị đánh thức bởi âm thanh thông báo, cuộc gọi hoặc tin nhắn đến vào ban đêm. Sau khi tỉnh giấc, việc cầm điện thoại để kiểm tra thông tin có thể khiến não bộ khó thư giãn trở lại, kéo dài thời gian cần thiết để đi vào giấc ngủ.

Nhiều người có thói quen đặt điện thoại ngay cạnh gối trước khi ngủ mà không biết vị trí này tiềm ẩn những điều cần lưu ý đối với giấc ngủ và sức khỏe. (Ảnh minh hoạ: Sohu)

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng điện thoại trước giờ đi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học. Ánh sáng từ màn hình, đặc biệt là ánh sáng xanh, có thể ức chế quá trình sản xuất melatonin, hormone đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa chu kỳ thức và ngủ.

Việc tiếp xúc với màn hình vào buổi tối, nhất là trong thời gian dài, có thể khiến người dùng khó buồn ngủ đúng giờ, từ đó làm giảm thời lượng và chất lượng giấc ngủ.

Có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc

Giấc ngủ không đầy đủ hoặc thường xuyên bị gián đoạn có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ cáu gắt vào ngày hôm sau.

Nếu tình trạng này kéo dài, người dùng có thể gặp các vấn đề về điều hòa cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc sử dụng thiết bị điện tử vào ban đêm, chất lượng giấc ngủ kém và các triệu chứng trầm cảm.

Tuy nhiên, không nên khẳng định việc đặt điện thoại cạnh giường trực tiếp gây ra trầm cảm. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào thời gian sử dụng, thói quen sinh hoạt và nhiều yếu tố khác.

Đau đầu và cảm giác mệt mỏi

Một số nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và tình trạng đau đầu. Dù vậy, bằng chứng hiện có chưa đủ để kết luận rằng việc đặt điện thoại gần đầu khi ngủ trực tiếp gây đau đầu, đau nửa đầu hoặc ù tai.

Những yếu tố như thiếu ngủ, căng thẳng, sử dụng màn hình trong thời gian dài và tư thế không phù hợp có thể góp phần gây ra các triệu chứng này.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng về khoảng cách giữa điện thoại và đầu khi ngủ, người dùng nên chú ý đến thời gian sử dụng thiết bị, duy trì lịch ngủ ổn định và hạn chế những yếu tố gây gián đoạn giấc ngủ.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi sạc điện thoại

Bên cạnh những ảnh hưởng đến giấc ngủ, việc đặt điện thoại dưới gối hoặc giữa chăn, đệm khi sạc còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong quá trình sạc, thiết bị có thể sinh nhiệt. Nếu bị chăn, gối che phủ, nhiệt khó thoát ra ngoài, làm tăng nguy cơ quá nhiệt. Trong trường hợp pin, bộ sạc hoặc thiết bị bị hư hỏng, nguy cơ xảy ra sự cố có thể cao hơn.

Do đó, người dùng không nên sạc điện thoại dưới gối, trên chăn hoặc ở những vị trí dễ giữ nhiệt. Thiết bị nên được đặt trên bề mặt khô ráo, thoáng khí và sử dụng bộ sạc phù hợp.

Nên đặt điện thoại ở đâu khi ngủ?

Để hạn chế những tác động không mong muốn, người dùng có thể điều chỉnh một số thói quen trước khi đi ngủ.

Trước hết, nên đặt điện thoại trên bàn hoặc bề mặt phẳng, thông thoáng, cách xa giường ngủ thay vì để ngay cạnh gối. Việc đặt thiết bị ngoài tầm với cũng giúp hạn chế thói quen cầm điện thoại kiểm tra thông báo khi tỉnh giấc giữa đêm.

Người dùng có thể bật chế độ Không làm phiền hoặc tắt những thông báo không cần thiết để tránh bị đánh thức. Nếu cần sử dụng điện thoại làm báo thức, nên đặt thiết bị ở vị trí riêng, không để dưới gối hoặc trong chăn.

Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng điện thoại trong khoảng 1-2 giờ trước khi ngủ, đặc biệt là những hoạt động khiến người dùng khó dừng lại như lướt mạng xã hội, xem video hoặc đọc tin tức liên tục.

Điều quan trọng là duy trì thời gian ngủ đều đặn, tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh và tránh để điện thoại trở thành yếu tố gây gián đoạn giấc ngủ mỗi đêm.

Tham khảo Verywell Health

https://kenh14.vn/di-ngu-dung-de-vat-nay-o-dau-giuong-anh-huong-den-giac-ngu-va-suc-khoe-215261024221426102.chn