Công an thông báo tới những ai nhận tin nhắn Zalo và Messenger có nội dung sau

Công an thông báo đến người dùng Zalo, Messenger nhận tin nhắn mời cưới kèm đường link lạ, cần chú ý.

Thay vì gửi thiệp cưới trực tiếp, nhiều người lựa chọn chia sẻ thiệp mời qua Facebook, Zalo để thuận tiện liên lạc. Tuy nhiên, thói quen này đang bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng để phát tán đường link độc hại, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo trên Fanpage của Cục An ninh mạng, các đối tượng có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc tạo tài khoản giả mạo người quen để gửi tin nhắn mời cưới kèm đường link lạ.

Khi truy cập, người dùng có thể được yêu cầu đăng nhập lại tài khoản, cung cấp mật khẩu, số điện thoại hoặc mã OTP để xem thiệp cưới. Đây là thủ đoạn nhằm thu thập thông tin đăng nhập, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội và tiếp tục phát tán đường link độc hại đến những người khác.

Khi nhận tin nhắn mời cưới qua Zalo, Messenger có đính kèm đường link yêu cầu đăng nhập hoặc tải ứng dụng lạ, người dùng cần kiểm tra kỹ trước khi truy cập. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Đáng chú ý, một số đường link còn dẫn đến việc tải ứng dụng chứa mã độc. Nếu người dùng cài đặt và cấp các quyền truy cập nhạy cảm như đọc tin nhắn, danh bạ hoặc quyền trợ năng, đối tượng có thể theo dõi thao tác trên điện thoại, đánh cắp mã OTP và thực hiện giao dịch ngân hàng trái phép.

Không chỉ núp bóng thiệp cưới trực tuyến, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản khác để dẫn dụ người dùng. Trong tháng 10/2026, lực lượng công an cũng cảnh báo những thủ đoạn giả danh cơ quan Bảo hiểm xã hội, yêu cầu cài ứng dụng giả mạo hoặc gửi đường link đăng ký nhận quà, bình chọn trực tuyến nhằm thu thập dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định pháp luật, hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự theo Điều 289 và Điều 290 Bộ luật Hình sự, tùy hành vi cụ thể. Mức hình phạt cao nhất của các tội danh này có thể lên đến 20 năm tù.

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân, người dân được khuyến cáo thực hiện nguyên tắc “4 Không - 1 Luôn”: không vội tin, không nhấn vào đường link lạ, không cung cấp thông tin bảo mật, không chuyển tiền hoặc cấp quyền truy cập khi chưa xác minh và luôn kiểm tra thông tin trước khi thao tác.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những tin nhắn có đường link bất thường, cách xưng hô khác lạ, được gửi hàng loạt hoặc liên tục thúc giục truy cập nhưng người gửi lại né tránh việc gọi điện, gọi video để xác minh. Ngay cả khi tin nhắn được gửi từ tài khoản của người quen, người nhận vẫn cần kiểm tra lại nếu nội dung có dấu hiệu đáng ngờ.

Tuyệt đối không nhập mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin ngân hàng vào các website không rõ nguồn gốc để xem thiệp cưới. Đồng thời, không tải và cài đặt ứng dụng từ các tệp gửi qua tin nhắn hoặc bên ngoài kho ứng dụng chính thống; không cấp quyền trợ năng cho ứng dụng chưa được xác minh. Việc bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản mạng xã hội và gọi trực tiếp cho người gửi để kiểm tra cũng giúp giảm nguy cơ bị chiếm quyền truy cập.

Trường hợp nghi ngờ thiết bị hoặc tài khoản đã bị xâm nhập, người dùng cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên thiết bị nghi nhiễm mã độc, liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản hoặc ngăn chặn giao dịch bất thường. Sau đó, sử dụng một thiết bị an toàn khác để đổi mật khẩu, kiểm tra các phiên đăng nhập và lưu giữ tin nhắn, đường link cùng những bằng chứng liên quan để trình báo cơ quan công an gần nhất.

Theo Cục An ninh mạng