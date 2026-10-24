Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ điều tra các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền này

Công an cảnh báo người dân cần đăc biệt chú ý về hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng.

Ngày 15/10/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền lên tới 125 triệu đồng đối với bà Đ.T.T.L. (trú tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do có hành vi cho người khác mượn tài khoản ngân hàng trái quy định. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng khi người dân thiếu cảnh giác trong việc quản lý và sử dụng các phương tiện thanh toán cá nhân.

Bà Đ.T.T.L. làm việc với cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2022, bà Đ.T.T.L. đã mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Chi nhánh Nha Trang. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp quản lý và sử dụng, bà L. đã giao toàn bộ thông tin tài khoản, mật khẩu cũng như quyền kiểm soát cho người cháu ruột sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trong một thời gian dài. Đến khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền này, hành vi vi phạm này mới chính thức bị bóc gỡ và xử lý.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định xử phạt bà L. số tiền 125 triệu đồng. Mức chế tài này được áp dụng chiếu theo điểm a khoản 5 Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Tại sao việc "cho mượn tài khoản" lại bị xử phạt?

Trong tâm lý đời thường, việc cho người thân trong gia đình, họ hàng hoặc bạn bè thân thiết mượn tài khoản ngân hàng cá nhân thường xuất phát từ sự tin tưởng, nể nang hoặc hỗ trợ giao dịch mang tính nhất thời. Tuy nhiên, dưới lăng kính pháp luật và thực tiễn tội phạm công nghệ cao, hành vi này ẩn chứa vô số rủi ro khôn lường:

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Mất quyền kiểm soát dòng tiền và nguy cơ "gánh tội thay": Khi giao tài khoản cho người khác sử dụng, chủ tài khoản thực tế đã buông lỏng hoàn toàn việc giám sát. Bạn hoàn toàn mù mờ về việc tài khoản của mình đang nhận những khoản tiền từ đâu, chuyển đi đâu và phục vụ mục đích gì.

Biến thành "bình phong" cho tội phạm rửa tiền và lừa đảo: Các băng nhóm tội phạm mạng, tổ chức đánh bạc trực tuyến hoặc đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất ưa chuộng việc thu mua, thuê mượn hoặc lợi dụng tài khoản ngân hàng cá nhân (thường gọi là tài khoản "rác" hoặc tài khoản trung gian) để làm kênh luân chuyển, che giấu dòng tiền bẩn. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, chủ tài khoản đứng tên (chủ thẻ) sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chức năng để giải trình nguồn gốc dòng tiền.

Trách nhiệm pháp lý liên đới nặng nề: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và giá trị giao dịch bất hợp pháp, người cho mượn, cho thuê tài khoản không chỉ bị xử phạt hành chính mức tiền trăm triệu đồng mà thậm chí có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm trong các tội danh như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đánh bạc theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng: Nâng cao ý thức bảo vệ tài khoản cá nhân

Trước thực trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng và hệ thống ngân hàng ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Khánh Hòa đưa ra các khuyến cáo thiết thực nhằm giúp người dân phòng ngừa rủi ro:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Tuyệt đối không cho mượn, cho thuê hoặc bán: Không giao tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP cho bất kỳ ai, kể cả người thân thiết, dưới mọi hình thức.

Chủ động bảo mật thông tin tài chính: Thường xuyên thay đổi mật khẩu, kiểm soát lịch sử giao dịch phát sinh để kịp thời phát hiện những điểm bất thường.

Xử lý kịp thời khi có sự cố: Trường hợp phát hiện tài khoản bị xâm nhập trái phép, mất quyền kiểm soát hoặc có các giao dịch lạ, chủ tài khoản cần lập tức liên hệ với tổng đài ngân hàng để khóa khẩn cấp, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ phối hợp xử lý.