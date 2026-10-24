Từ nay, 12 dịch vụ công sau chính thức được tích hợp trên VNeID, người dùng cả nước cần biết để không bỏ lỡ quyền lợi

12 dịch vụ công sau vừa được tích hợp trên VNeID, tạo thuận lợi cho người dân.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 12 dịch vụ công ngành điện chính thức được triển khai trên ứng dụng VNeID, phạm vi toàn quốc.

Theo đó, thời gian qua, EVN đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẩn trương triển khai nhiều công việc liên quan, với mục tiêu cung cấp các dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID.

Việc tích hợp này góp phần đa dạng hóa các kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID gồm:

(1) Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp

(2) Cấp điện mới từ lưới điện trung áp

(3) Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

(4) Thay đổi mục đích sử dụng điện

(5) Thay đổi định mức sử dụng điện

(6) Gia hạn hợp đồng mua bán điện

(7) Chấm dứt hợp đồng mua bán điện

(8) Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

(9) Thay đổi công suất sử dụng điện

(10) Thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện

(11) Ngừng cấp điện theo yêu cầu

(12) Cấp điện trở lại theo yêu cầu

Theo hướng dẫn của EVN, để tạo yêu cầu dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực điện lực trên ứng dụng VNeID, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại mục “Thủ tục hành chính”, chọn đúng dịch vụ điện cần thực hiện.

Ảnh: EVN

Bước 2. Chọn “Tạo mới yêu cầu”

Người dùng kiểm tra thông tin cần chia sẻ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chọn biểu tượng hiển thị thông tin và nhập passcode để xem nội dung.

Ảnh: EVN

Bước 3. Đọc mục đích chia sẻ, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu; tích ô đồng ý và chọn “Xác nhận chia sẻ”

Ảnh: EVN

Bước 4. Nhập passcode để xác thực. Sau khi thành công, hệ thống tự động chuyển sang ứng dụng EVN CSKH và mở biểu mẫu của dịch vụ đã chọn.

Người dùng điền thông tin theo biểu mẫu dịch vụ và gửi yêu cầu theo giao diện hiển thị trên ứng dụng EVN CSKH.

Bên cạnh đó, để theo dõi yêu cầu (hồ sơ) đã nộp, trên màn hình dịch vụ đã chọn ở VNeID (nêu tại mục trên), người dùng chọn hồ sơ cần xem. Sau đó, thực hiện bước chia sẻ thông tin và xác thực passcode khi hệ thống yêu cầu. Ứng dụng EVN CSKH sẽ được mở tự động để tiếp tục xem chi tiết, tình trạng xử lý hồ sơ.