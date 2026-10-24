Công an thông báo 6 loại ảnh không nên gửi qua Zalo, Messenger, kể cả cho người quen

Ảnh căn cước, thẻ ngân hàng, vé máy bay hay màn hình chuyển khoản là những thứ nhiều người gửi qua Zalo, Messenger mỗi ngày. Theo khuyến cáo của cơ quan Công an, có 6 nhóm hình ảnh có thể bị kẻ gian khai thác để mạo danh, xâm nhập tài khoản và dựng kịch bản lừa đảo nhắm vào từng người.

Chụp ảnh rồi gửi qua Zalo, Messenger để trao đổi công việc, làm thủ tục hay báo tin cho người thân đã trở thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Cà Mau, chính những bức ảnh quen thuộc ấy có thể trở thành “chìa khóa” giúp đối tượng xấu thu thập dữ liệu, giả mạo danh tính và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân không tùy tiện gửi, đăng tải hoặc chia sẻ 6 nhóm hình ảnh dưới đây.

1. Giấy tờ tùy thân

Nhóm này gồm ảnh chụp thẻ căn cước, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe và các giấy tờ tùy thân khác. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, dữ liệu này có thể bị dùng để mạo danh, vay tiền qua ứng dụng, đăng ký SIM rác hoặc tạo tài khoản ảo.

2. Thẻ và tài khoản ngân hàng

Ảnh chụp hai mặt thẻ ATM, thẻ tín dụng, ảnh chứa số tài khoản hoặc mã QR thanh toán đều thuộc nhóm cần hạn chế chia sẻ. Đặc biệt, việc lộ số thẻ cùng mã bảo mật CVV có thể dẫn đến nguy cơ bị thực hiện giao dịch trái phép, thậm chí mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

3. Mã OTP và thông tin đăng nhập

Ảnh chụp màn hình chứa mã OTP, mật khẩu, mã PIN hoặc giao diện đăng nhập ứng dụng là loại ảnh nguy hiểm nhất. Đây được xem là lớp bảo vệ cuối cùng của tài khoản ngân hàng và mạng xã hội. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu và thông tin xác thực tài khoản cho bất kỳ ai.

4. Vé máy bay và thông tin chuyến đi

Nhiều người có thói quen khoe ảnh thẻ lên máy bay trước chuyến đi mà không biết trên đó có mã đặt chỗ (PNR). Kẻ xấu có thể dùng mã này để truy cập hệ thống đặt vé, thay đổi lịch trình, hủy vé hoặc thu thập chi tiết hành trình cá nhân. Thông tin về lịch trình di chuyển cũng có thể bị lợi dụng để xây dựng kịch bản lừa đảo.

5. Hợp đồng và tài liệu cá nhân

Ảnh chụp hợp đồng kinh tế, giấy tờ tài chính, hồ sơ việc làm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứa nhiều thông tin riêng tư. Những dữ liệu này có thể để lộ quan hệ giao dịch, tình hình tài chính của người dùng và bị khai thác vào mục đích lừa đảo hoặc tống tiền.

6. Ảnh giao dịch và số dư tài khoản

Ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công hay biến động số dư tưởng chừng vô hại nhưng có thể bị kẻ gian chỉnh sửa, làm giả biên nhận để tiếp tục lừa người khác dưới tên tuổi của chính chủ tài khoản. Loại ảnh này cũng phản ánh tình hình tài chính cá nhân, tạo cơ sở để đối tượng xấu nhắm mục tiêu.

Gửi cho người quen vẫn có rủi ro

Nhiều người cho rằng gửi các hình ảnh trên cho người thân, bạn bè là an toàn. Thực tế, nguy cơ rò rỉ dữ liệu vẫn rất lớn nếu tài khoản của người gửi hoặc người nhận bị xâm nhập. Công an cũng lưu ý người dân cảnh giác với các yêu cầu cung cấp giấy tờ, thông tin ngân hàng bất thường, kể cả khi yêu cầu đến từ tài khoản quen biết.

Cách chia sẻ an toàn khi buộc phải gửi

Để bảo vệ bản thân và gia đình, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thực hiện các nguyên tắc sau:

- Chỉ chia sẻ thông tin khi thực sự cần thiết.

- Xác minh kỹ danh tính người nhận và mục đích sử dụng thông tin trước khi gửi.

- Che hoặc xóa các thông tin nhạy cảm không cần thiết trên ảnh trước khi chia sẻ.

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin xác thực tài khoản cho bất kỳ ai.

Công an Cà Mau nhấn mạnh, bảo vệ thông tin cá nhân là bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính mình. Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.