VinFast VF 6 mới tiếp tục lộ diện trên đường, để lộ dải LED khác biệt, tay nắm cửa dạng ẩn, đa dạng kiểu mâm

Loạt ảnh mới bổ sung góc nhìn về VinFast VF 6 bản nâng cấp trong quá trình thử nghiệm, sau những hình ảnh rò rỉ trước đó.

VF 6 mới liên tục chạy thử nghiệm trên đường

Những hình ảnh mới của VinFast VF 6 bản nâng cấp cho thấy mẫu SUV điện cỡ B đang được thử nghiệm trên đường với lớp ngụy trang kín thân xe cùng biển số tạm. Dù các chi tiết chưa được để lộ hoàn toàn, thiết kế tổng thể cùng một số điểm khác biệt ở đầu, đuôi và thân xe đã có thể nhận diện rõ hơn.

VinFast VF 6 mới được chạy thử với lớp ngụy trang kín phía ngoài. Ảnh: MXH

Những thay đổi ở ngoại thất VF 6 mới

Ở phía trước, VF 6 mới vẫn có dải "cánh chim" vắt ngang đầu xe, hiện chưa rõ là thanh chrome hay LED định vị ban ngày. Điểm khác biệt nằm ở cụm đèn hai góc cản, nhỏ và sắc sảo hơn, với dải LED xi-nhan tạo hình gần giống dạng chữ V quay vào trong. Cản trước cũng được thiết kế lại.

Phía sau, xe tiếp tục sử dụng dải LED kéo ngang cửa cốp. Tuy nhiên, cụm đèn hậu hai bên đã thay đổi thiết kế từ dạng ngang sang dọc, đồng thời tạo hình cũng sắc nét hơn.

Ảnh dựng lại đồ họa từ ảnh chạy thử cho thấy rõ hơn những thay đổi ngoại thất VF 6 mới. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Ở thân xe, tay nắm cửa chuyển sang dạng ẩn, gần phẳng với bề mặt thân xe thay vì nhô ra ngoài như bản hiện hành. Thiết kế tay nắm này giống trên VF 8 thế hệ mới.

Xe chạy thử cũng xuất hiện với nhiều thiết kế mâm và kích thước khác nhau, từ loại nhiều chấu đơn sắc đến kiểu phối màu tương phản. Chưa rõ đây là mâm dành cho các phiên bản thương mại hay chỉ cấu hình phục vụ thử nghiệm.

Xe liên tục được chạy thử với nhiều chiếc khác nhau. Ảnh: MXH

VF 6 mới sẽ còn nhiều thay đổi từ bên trong

Trước đó, hình ảnh được cho là trích từ tài liệu đào tạo sản phẩm đã hé lộ nhiều thay đổi trên VF 6 bản nâng cấp. Khoang lái có thể được thiết kế lại với vô-lăng mới, màn hình bổ sung phía sau vô-lăng và cách bố trí khác trên bảng táp-lô.

VinFast VF 6 mới lộ hình ảnh thiết kế nội, ngoại thất. Ảnh đã được làm nét từ ảnh gốc: Bí Mật Xe Biz

Đáng chú ý, cụm nút chọn số P/R/N/D trên xe hiện hành được cho là chuyển sang cụm điều khiển bên phải vô-lăng, tương tự VF 8 thế hệ mới, giúp bệ trung tâm gọn gàng hơn. Màn hình trung tâm, bảng táp-lô, tapi cửa và bệ tỳ tay cũng được cho là có thay đổi.

VinFast chưa xác nhận các hình ảnh này. Tuy nhiên, việc VF 6 mới liên tục xuất hiện khi chạy thử phần nào cho thấy mẫu mới đang trong quá trình gấp rút phát triển, cận kề thời điểm ra mắt.