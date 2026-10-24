Luvi - Customer Intelligence Platform by VCCorp là nền tảng ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp. Trong đó, GEO Solution by Luvi là giải pháp giúp thương hiệu tăng khả năng xuất hiện và được cân nhắc trong câu trả lời của các công cụ AI Search.

Từ câu hỏi trên AI search, thương hiệu có thể hiểu gì về nhu cầu khách hàng?

Khác với một từ khóa đơn lẻ, những câu hỏi trên AI search chứa đồng thời nhiều lớp thông tin giúp thương hiệu hiểu được người hỏi là ai, đang gặp vấn đề gì, có những điều kiện nào và họ đang ở giai đoạn nào trong quá trình cân nhắc lựa chọn.

“Ngân hàng nào phù hợp để mở thẻ tín dụng cho người thường đi du lịch?”, “Nếu có khoảng 4 tỷ đồng nên cân nhắc dự án căn hộ nào ở phía Đông TP.HCM?”, hay “Loại kem chống nắng nào phù hợp với da dầu trong khí hậu Hà Nội?”. Những câu hỏi trên AI cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi tìm kiếm: người dùng không còn đơn thuần tìm kiếm từ khóa. Họ đang mô tả hoàn cảnh, nhu cầu, điều kiện và yêu cầu AI đưa ra câu trả lời hoặc một nhóm lựa chọn phù hợp.

Theo Google, các truy vấn trên AI Mode có xu hướng dài và phức tạp hơn tìm kiếm truyền thống, và hệ thống có thể chia một câu hỏi thành nhiều truy vấn phụ để tìm và tổng hợp thông tin.

Khác với một từ khóa đơn lẻ, những câu hỏi trên AI search chứa đồng thời nhiều lớp thông tin: người hỏi là ai, đang gặp vấn đề gì, có những điều kiện nào và họ đang ở đâu trong quá trình cân nhắc lựa chọn

Với marketer, sự thay đổi này mở ra một lớp insight mới. Keyword thường cho biết người dùng đang tìm kiếm chủ đề gì. Còn một prompt hoàn chỉnh có thể chứa đồng thời đối tượng, nhu cầu, bối cảnh sử dụng, tiêu chí lựa chọn và thậm chí tín hiệu về mức độ sẵn sàng ra quyết định.

Trong ngành tài chính, người dùng có thể không đơn thuần tìm “thẻ tín dụng”, mà hỏi loại thẻ phù hợp với người mới đi làm, thường xuyên mua sắm online và ưu tiên hoàn tiền. Với bất động sản, prompt có thể chứa ngân sách, khu vực, nhu cầu để ở hay đầu tư. Trong FMCG, người dùng có thể yêu cầu AI chọn một sản phẩm phù hợp với hoàn cảnh sử dụng cụ thể.

Khi đó, yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp cũng dịch chuyển: từ tối ưu vị trí trên trang kết quả tìm kiếm sang tăng khả năng thương hiệu được AI nhận diện, tham chiếu và cân nhắc khi người dùng đặt câu hỏi.

Vì vậy, GEO (Generative Engine Optimization) không đơn thuần là một phiên bản mới của SEO, mà GEO mở rộng sang bài toán quản trị sự hiện diện của thương hiệu trên AI: đo lường thương hiệu đang xuất hiện ra sao, nhận diện những khoảng trống thông tin và củng cố các tín hiệu rõ ràng, nhất quán, đáng tin cậy để thương hiệu có cơ hội được AI tìm thấy, hiểu đúng và được cân nhắc trong những câu hỏi quan trọng của khách hàng.

Đây cũng là cách Luvi định vị bài toán GEO: đi từ quan sát AI visibility đến hiểu những khoảng trống phía sau mức độ hiện diện của thương hiệu. Từ đó, doanh nghiệp có thể nhìn thấy nơi mình đang hiện diện, nơi đối thủ có lợi thế và những câu hỏi mà thương hiệu vẫn đang “vắng mặt”.

GEO Solution by Luvi biến dữ liệu AI Visibility thành hành động như thế nào?

GEO Solution là một giải pháp thuộc Luvi - Customer Intelligence Platform by VCCorp, giúp doanh nghiệp theo dõi thương hiệu đang hiện diện thế nào trên AI Search: được nhắc đến ra sao, được trích dẫn từ nguồn nào và còn khoảng trống gì so với đối thủ. Từ dữ liệu này, doanh nghiệp có thể xác định các điểm cần ưu tiên và định hướng tối ưu nội dung, phân phối.

GEO Solution by Luvi được phát triển theo quy trình xuyên suốt, giúp doanh nghiệp chuyển dữ liệu AI Visibility thành hành động cụ thể qua ba lớp: đo lường và phân tích mức độ hiện diện trên AI để xác định khoảng trống; chuẩn hóa nội dung dựa trên những khoảng trống đó; và hỗ trợ phân phối nhằm mở rộng độ phủ.

Ở lớp đầu tiên, nền tảng hướng tới việc tổ chức và theo dõi các nhóm prompt liên quan tới thương hiệu, ngành hàng, đối thủ và tình huống sử dụng, qua đó giúp doanh nghiệp quan sát mức độ hiện diện trên AI theo từng chủ đề thay vì chỉ nhìn vào một vài truy vấn đơn lẻ.

Các dữ liệu như AI Visibility, Brand Mention, Citation hay mức độ hiện diện tương quan với đối thủ có thể trở thành đầu vào để trả lời những câu hỏi cụ thể hơn: nhóm nhu cầu nào thương hiệu đang có lợi thế, nhóm nào đối thủ đang chiếm ưu thế và đâu là những prompt có giá trị nhưng thương hiệu chưa xuất hiện. Từ dữ liệu này, doanh nghiệp có thể xác định những khoảng trống theo topic hoặc prompt, thay vì sản xuất nội dung theo cảm tính.

Tính năng Prompt Explorer của GEO Solution by Luvi giúp doanh nghiệp theo dõi các nhóm câu hỏi người dùng đặt trên AI, từ đó xác định những topic, prompt còn khoảng trống và ưu tiên nội dung cần tối ưu

Lớp tiếp theo là chuẩn hóa nội dung để giúp thông tin về doanh nghiệp trở nên rõ ràng, nhất quán và dễ được các công cụ AI tham chiếu, trích dẫn. Thay vì sản xuất thêm bài viết chỉ dựa trên lượng tìm kiếm của từ khóa, doanh nghiệp có thể ưu tiên những câu hỏi, chủ đề và bổ sung bằng chứng tin cậy để trả lời đúng những điều khách hàng đang hỏi.

Chẳng hạn, một thương hiệu có thể thường xuyên xuất hiện khi người dùng hỏi thông tin chung về ngành hàng, nhưng lại ít được AI nhắc đến khi câu hỏi chuyển sang “nên chọn thương hiệu nào?”. Đây là dấu hiệu cho thấy thương hiệu đã có mức độ hiện diện nhất định, nhưng vẫn còn khoảng trống về nội dung, nguồn tham chiếu hoặc bằng chứng đủ sức hỗ trợ cho quyết định lựa chọn. Tương tự, nếu đối thủ thường xuyên xuất hiện trong những câu hỏi quan trọng mà thương hiệu đang vắng mặt, marketer có thể dựa vào đó để xác định nhóm nhu cầu, chủ đề hoặc nguồn thông tin cần ưu tiên bổ sung và tối ưu.

Công cụ GEO Solution by Luvi phù hợp với thương hiệu cần đo lường, tối ưu và phân phối nội dung tại Việt Nam

Lớp cuối cùng nằm ở phân phối và hệ sinh thái nguồn, cũng là lợi thế VCCorp có thể bổ sung cho GEO Solution by Luvi. Theo thông tin công bố, VCCorp đã phát triển hạ tầng Cloud Computing và Big Data cho các nền tảng số; mạng lưới Admicro kết nối hơn 200 website, phục vụ trên 50 triệu người dùng và hệ sinh thái media tiếp cận khoảng 90% độc giả media tại Việt Nam. Nguồn lực này giúp Luvi mở rộng bài toán GEO từ đo lường và phân tích sang kết nối công nghệ, dữ liệu, nội dung và phân phối trong cùng một quy trình.

Luvi mở rộng bài toán GEO từ đo lường, phân tích sang kết nối công nghệ, dữ liệu, nội dung vàphân phối trong một quy trình thống nhất.

Được phát triển với trọng tâm phục vụ thị trường Việt Nam, GEO Solution by Luvi tổ chức hệ thống theo dõi dựa trên các prompt, chủ đề, cách diễn đạt và bối cảnh sử dụng tiếng Việt. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp quan sát AI Visibility trong những tình huống gần hơn với cách người dùng Việt đặt câu hỏi thực tế cho các nền tảng AI.

Với doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi AI Visibility, Brand Mention và Citation, đồng thời muốn biến những khoảng trống đó thành kế hoạch nội dung và phân phối trên các nền tảng cụ thể, GEO Solution by Luvi là giải pháp phù hợp nhờ cách tiếp cận xuyên suốt từ đo lường, phân tích đến tối ưu và triển khai nội dung. Qua đó, GEO không dừng ở việc tăng hiện diện trên AI, mà trở thành một phần trong cách doanh nghiệp hiểu nhu cầu, củng cố độ tin cậy và tăng khả năng được cân nhắc trong hành trình ra quyết định của khách hàng.