Tin nhắn của bố chồng gửi Yến Xuân - vợ Văn Lâm

Yến Xuân cũng tiết lộ bố của Đặng Văn Lâm có ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc sống của mình.

Mối quan hệ giữa nàng WAG và gia đình chồng luôn nhận về sự quan tâm của công chúng, nhất là khi những tương tác đời thường cho thấy cách các thành viên gắn bó với nhau sau hôn nhân. Yến Xuân - vợ thủ môn Đặng Văn Lâm và gia đình chồng cũng được chú ý. Mới đây, nàng WAG chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, ông Đặng Văn Sơn.

Yến Xuân (Ảnh: IGNV)

Trong tin nhắn, ông Sơn bày tỏ nỗi nhớ cháu nội, đồng thời dành nhiều lời khen cho cách Yến Xuân chăm sóc và nuôi dạy con trai. Ông viết: “Nhìn Gấu cảm giác con dâu bố có mấy đứa con rồi mới có kinh nghiệm nuôi dạy như Gấu bây giờ, trời phú cho con mát tay nuôi dạy trẻ em. Bố Lâm thật hạnh phúc có con bên cạnh trong cuộc sống”.

Đáp lại lời động viên của bố chồng, Yến Xuân chia sẻ: “Nhờ bố mẹ tin tưởng nên con mới có động lực cố gắng ạ. Con cảm ơn bố luôn động viên con”.

Cô cũng bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của ông trong cuộc sống của mình: “Ông nội Gấu. Nếu ba ruột là người luôn làm gương, bao dung và uốn nắn Xuân trở thành một con người chân chính, thì bố Sơn là người luôn động viên, truyền động lực để Xuân sống tốt hơn và nỗ lực hơn mỗi ngày”.

Đoạn tin nhắn của Yến Xuân với bố Đặng Văn Lâm (Ảnh chụp màn hình)

Qua những chia sẻ này, có thể thấy bố chồng không chỉ dành tình cảm cho Yến Xuân với tư cách một thành viên trong gia đình, mà còn là người thường xuyên khích lệ cô trong cuộc sống. Về phía nàng WAG, cô cũng dành sự biết ơn cho bố mẹ chồng, xem niềm tin và những lời động viên từ ông bà là nguồn động lực để bản thân cố gắng.

Bố mẹ Đặng Văn Lâm là ông Đặng Văn Sơn và bà Olga, đều là nghệ sĩ từng tốt nghiệp trường nghệ thuật tại Nga năm 1992. Ông Sơn là diễn viên múa ballet, còn bà Olga là diễn viên kịch.

Yến Xuân có tên đầy đủ là Bùi Thị Yến Xuân, sinh năm 1993 và hơn Đặng Văn Lâm 2 tuổi, được biết đến là huấn luyện viên thể hình tự do. Yến Xuân và Đặng Văn Lâm được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2018, trải qua nhiều năm yêu kín tiếng và cả quãng thời gian yêu xa khi nam thủ môn thi đấu ở nước ngoài. Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Nha Trang vào năm 2024 và sau đó đón con trai đầu lòng.

Yến Xuân được bố mẹ chồng yêu thương (Ảnh: FBNV)

Tại chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, mối quan hệ giữa Yến Xuân và bố mẹ chồng cũng từng gây chú ý qua những câu chuyện được người trong cuộc chia sẻ.

Trong lần đầu sang Nga thăm gia đình Văn Lâm, Yến Xuân từng lo lắng vì khác biệt ngôn ngữ, thậm chí tập nói lời chào bằng tiếng Nga trên đường từ sân bay về nhà. Tuy nhiên, sự ấm áp và chu đáo của bố mẹ chồng giúp cô nhanh chóng cảm thấy gần gũi, được đón nhận như người thân trong gia đình.

Yến Xuân cũng chủ động tìm hiểu văn hóa của gia đình chồng. Cô tự học nấu các món ăn Nga qua YouTube, trong đó có bánh nướng Nga khiến mẹ chồng tự hào. Khi ông Sơn và bà Olga sang Việt Nam, cô chuẩn bị những món ăn quen thuộc như phở, mì Quảng và bánh xèo để giới thiệu ẩm thực quê nhà.

Không ít lần, sự chu đáo của Yến Xuân dành cho Văn Lâm khiến bố mẹ chồng xúc động. Khi mang thai tháng thứ 5, cô vẫn âm thầm thiết kế, lắp đặt phòng tập tại nhà làm quà cho chồng. Cô còn tự tay in ảnh, làm một cuốn sách nhỏ kể về hành trình của Văn Lâm để sau này đọc cho con trai nghe. Mỗi khi chồng đi thi đấu xa, cô cẩn thận chuẩn bị vali cùng những vật dụng cần thiết. Nhìn con dâu chăm sóc Văn Lâm, bà Olga nhớ lại thời trẻ khi mình cũng từng chăm lo cho ông Sơn; còn ông Sơn cũng không kìm được nước mắt khi nhắc đến những điều con dâu làm cho gia đình.

Trong chương trình, Yến Xuân còn gửi tặng bố mẹ chồng một bức thư tay, nhờ MC đọc giúp. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì ông bà đã sinh thành, nuôi dưỡng một người chồng tuyệt vời như Văn Lâm.

(Tổng hợp)