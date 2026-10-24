Mùa thu Hà Nội đang nóng 30 độ C: “Anh Long” phát ngốt vì áo dạ, “quý bà Smell” đọc tình huống nhạy nhất

Kết cục là khi về đến khách sạn, “anh Long” đến từ Hàn Quốc đã phải rời bỏ chiếc áo dạ của mình.

Cuộc đổ bộ của BIGBANG đến Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng fan K-pop nói riêng và cư dân mạng nói chung. Trong lúc các V.I.P háo hức chờ gặp thần tượng, câu chuyện ăn mặc của “anh Long” G-Dragon, “quý bà Smell” Daesung và Taeyang lại khiến dân tình chú ý.

Cụ thể, G-Dragon xuất hiện ở sân bay Hàn Quốc với chiếc áo khoác dạ dài, phối cùng quần âu, đội mũ và quấn khăn hoa cúc kín đầu, kết hợp khẩu trang che chắn gần như từ đầu đến chân. Trong khi đó Taeyang mặc áo khoác mỏng còn Daesung chọn chiếc áo phông đơn giản.

Tổng thể vừa đúng chất thời trang mỗi người một kiểu của BIGBANG nhưng cũng vừa khiến người ta phải nửa đùa nửa thật rằng 3 thành viên mang 3 mùa đông - thu - hè đến Hà Nội. Nhiều người cũng dự đoán G-Dragon có thể sẽ bị “sốc nhiệt” vì nóng ngay khi đáp may bay.

Outfit của BIGBANG khi khởi hành sang Việt Nam (Ảnh: Newsen)

Lý do đơn giản hơn bao giờ hết: Hà Nội dù đã vào thu nhưng vẫn ở ngưỡng ngoài 30 độ. Thậm chí có thể nói là thời tiết nắng nóng như thể bước ra đường là thấy hoa bằng lăng, hoa phượng rực rỡ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc những ngày tới vẫn chưa có ý định chiều lòng hội mê diện đồ thu. Ngày 24/10, khu vực duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trong hai ngày 25 - 26/10, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi.

Đáng chú ý, nhiệt độ những ngày tới tương đối ổn định: đêm và sáng trời dịu mát, phổ biến 23 - 26 độ C, nhưng đến trưa và chiều lại tăng lên 32-34 độ C. Nói cách khác, sáng ra đường có thể thấy hơi se se, nhưng chỉ cần đợi đến buổi trưa là chiếc áo khoác dạ dài đã có nguy cơ trở thành bài kiểm tra sức chịu đựng của người mặc.

Và kết quả cũng không khó đoán, “anh Long” thua 0 - 1 với mùa thu Hà Nội. Nếu như lúc ở sân bay Hàn Quốc, G-Dragon kín đáo bao nhiêu thì về đến khách sạn tại Hà Nội, chiếc áo dạ đã không còn xuất hiện nữa. Trong khi đó Taeyang và Daesung vẫn giữ nguyên trang phục.

G-Dragon đã phải cởi áo khi về khách sạn (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Khoảnh khắc Daesung bước vào khách sạn (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

“Chạm đất Việt Nam một cái là anh Long phải bật chế độ giải nhiệt cấp tốc”, “Nóng mà ảnh muốn thoát y liền”, “Ở Hàn Quốc thì thời trang hợp thời tiết chứ sang đến Việt Nam là thời tiết phang lại thời trang ngay”, “Daesung sang nhiều nên chắc đã quen với thời tiết Việt Nam rồi, mặc đồ hè cho chắc cú”, “Người cười cuối cùng là ‘quý bà Smell’, “Chắc đáp Nội Bài 1 cái người cảm thấy mình chọn outfit đúng đắn nhất là Daesung”... là một số bình luận từ dân tình.

Dĩ nhiên, với G-Dragon và các thành viên BIGBANG, chuyện ăn mặc chưa bao giờ đơn giản là mặc gì cho hợp thời tiết. Một chiếc khăn hoa cúc, chiếc mũ hay phom áo khoác cũng có thể trở thành điểm nhấn trong tổng thể mang dấu ấn riêng của nam nghệ sĩ. Fan nhìn outfit có thể bận rộn soi từng chi tiết, còn dân tình Hà Nội nhìn cái nắng chói chang dù đã cuối tháng 10 có lẽ chỉ muốn nhắn “anh Long” một câu: Gu thời trang thì miễn bàn, nhưng nhớ kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra đường anh nhé!